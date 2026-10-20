Fragmanda Göründüğü Gün Olmuş: Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Diziden Çıkarıldığını Açıkladı!

Taşkın'ın paylaşımı, son bölümde neden görünmediğini soran izleyicilere cevapla başladı. Oyuncu, dizide 3 bölüm yer aldığını, karakterin nereye evrileceğinin ona en baştan anlatıldığını yazdı. Elinde iki teklif varken bu projeyi seçtiğini, pek çok aday arasından sabahlara kadar çalışarak seçmeleri geçtiğini de ekledi. Rolüyle ilgili sosyal medyada özellikle hiçbir paylaşım yapmadığının da altını çizdi.

Asıl bomba ise sonraki cümlelerdeydi: 'Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım. Bir anda arkadaşlar, ben de nasibimi aldım.' Pişmanlığını da saklamayan Taşkın, 'Hayatımın en kötü kararı olmuş, keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim' dedi ve sözlerini 'Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum, o her şeyi bilip görendir' diye noktaladı.