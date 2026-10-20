Fragmanda Göründüğü Gün Olmuş: Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Diziden Çıkarıldığını Açıkladı!
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Kızılcık Şerbeti'nde perde arkası yine karıştı. Diziden ayrılanlar listesine bu kez yeni sezonda kadroya katılan Cansu Taşkın'ın adı eklendi. Taşkın, Instagram hikâyesinden kamuoyuna duyuru notuyla yaptığı paylaşımda diziden çıkarıldığını öne sürdü ve sitem dolu sözleriyle sosyal medyayı salladı.
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Cansu Taşkın, eylül ortasında Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna Billur karakteriyle dahil olmuştu.
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Fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını söyleyen Cansu Taşkın, yaşadıklarını Allah'a havale etti.
Kızılcık Şerbeti'nin yapım ekibi, Billur karakterinin dizideki akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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