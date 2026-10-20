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Fragmanda Göründüğü Gün Olmuş: Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Diziden Çıkarıldığını Açıkladı!

Fragmanda Göründüğü Gün Olmuş: Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Diziden Çıkarıldığını Açıkladı!

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 07:45
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Kızılcık Şerbeti'nde perde arkası yine karıştı. Diziden ayrılanlar listesine bu kez yeni sezonda kadroya katılan Cansu Taşkın'ın adı eklendi. Taşkın, Instagram hikâyesinden kamuoyuna duyuru notuyla yaptığı paylaşımda diziden çıkarıldığını öne sürdü ve sitem dolu sözleriyle sosyal medyayı salladı.

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Cansu Taşkın, eylül ortasında Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna Billur karakteriyle dahil olmuştu.

Cansu Taşkın, eylül ortasında Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna Billur karakteriyle dahil olmuştu.

Cansu Taşkın ekranla tanışmadan önce podyumlarda adını duyurdu. 1992 İstanbul doğumlu isim, 2012'de Idol of Models yarışmasında ikinci oldu ve Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinin bir bölümünde Engin Akyürek'le aynı sahneyi paylaştı.

Ardından Cennet Yolu dizisinde, Qüfür ve Bambaşka filmlerinde rol aldı. Sosyal medyada da geniş bir kitleye ulaşan 33 yaşındaki oyuncu, eylül ortasında Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon kadrosuna Billur karakteriyle katıldığı haberiyle yeniden konuşulmaya başlamıştı. Billur'un hikâyeye hangi noktada gireceği ise o dönem açıklanmamıştı.

Fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını söyleyen Cansu Taşkın, yaşadıklarını Allah'a havale etti.

Fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını söyleyen Cansu Taşkın, yaşadıklarını Allah'a havale etti.

Taşkın'ın paylaşımı, son bölümde neden görünmediğini soran izleyicilere cevapla başladı. Oyuncu, dizide 3 bölüm yer aldığını, karakterin nereye evrileceğinin ona en baştan anlatıldığını yazdı. Elinde iki teklif varken bu projeyi seçtiğini, pek çok aday arasından sabahlara kadar çalışarak seçmeleri geçtiğini de ekledi. Rolüyle ilgili sosyal medyada özellikle hiçbir paylaşım yapmadığının da altını çizdi.

Asıl bomba ise sonraki cümlelerdeydi: 'Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım. Bir anda arkadaşlar, ben de nasibimi aldım.' Pişmanlığını da saklamayan Taşkın, 'Hayatımın en kötü kararı olmuş, keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim' dedi ve sözlerini 'Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum, o her şeyi bilip görendir' diye noktaladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yapım ekibi, Billur karakterinin dizideki akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin yapım ekibi, Billur karakterinin dizideki akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Taşkın, hikâyesine Show TV'nin kendisinin de yer aldığı bir kareyi 'Ünal Ailesi için zorlu günlerin kapısı aralanıyor!' notuyla paylaştığı gönderiyi de ekledi. Peki Billur'a ne oldu? Karakterin neden kadrodan çıkarıldığına dair yapım ekibinden henüz bir yanıt gelmedi.

Dizi son haftalarda kamera arkasındaki değişikliklerle zaten çok konuşuluyordu. 143. bölümden itibaren senaryoyu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerine Ozan Yurdakul'un da yer aldığı dört kişilik bir ekip yazıyor, kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın geri dönüş haberi de seyirciyi sevindirmişti. Billur'un ekrana yeniden gelip gelmeyeceği ise şimdilik merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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