Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Ardından Eski Oyunculardan Biri Daha Geri Dönüyor!
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Senarist değişikliğinin ardından reytinglerde şahlanan Kızılcık Şerbeti'nde sürprizler bitmek bilmiyor. Nursema'nın geri dönüşüyle sevinen seyirciye şimdi ikinci bir müjde geldi: Sezon başında hikâyesi apar topar bitirilen bir karakter daha fenomen diziye dönüyor. Üstelik bu ismin vedası hiç de sessiz olmamıştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti'nde senaristler değişince Nursema'nın ardından vedalar da birer birer geri alınmaya başladı.
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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen isim, Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan.
Sevtap'ın hikayesi 5. sezon öncesinde bitirilince Neslihan Yeldan kırgınlığını hiç saklamadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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