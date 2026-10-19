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Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Ardından Eski Oyunculardan Biri Daha Geri Dönüyor!

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Ardından Eski Oyunculardan Biri Daha Geri Dönüyor!

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 14:59
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Senarist değişikliğinin ardından reytinglerde şahlanan Kızılcık Şerbeti'nde sürprizler bitmek bilmiyor. Nursema'nın geri dönüşüyle sevinen seyirciye şimdi ikinci bir müjde geldi: Sezon başında hikâyesi apar topar bitirilen bir karakter daha fenomen diziye dönüyor. Üstelik bu ismin vedası hiç de sessiz olmamıştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nde senaristler değişince Nursema'nın ardından vedalar da birer birer geri alınmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti'nde senaristler değişince Nursema'nın ardından vedalar da birer birer geri alınmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti'nde son haftalarda neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul'un ekibe katılmasıyla dizide rüzgâr tamamen tersine döndü. İlk büyük haber, sezon başında kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç'tan geldi; Nursema'nın geri döneceği haberi seyirciye bayram ettirdi.

Usta oyuncu Laçin Ceylan da kadroya katıldı ve değişikliklerin ilk meyvesi geçen cuma toplandı: Dizi 5. sezonun en yüksek reytingini aldı. Şimdi sıra, sezon başında apar topar gönderilen başka bir karakterde. Peki bu isim kim?

Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen isim, Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan.

Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen isim, Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen yeni isim Neslihan Yeldan. Kiraz Mevsimi'nde Önem Dinçer, İstanbullu Gelin'de Senem, Kuzey Güney'de Aynur olarak hafızalara kazınan oyuncu, dizide Nilay'ın renkli annesi Sevtap'a hayat veriyordu.

Dizinin en gergin sahnelerinde bile yüzleri güldürmeyi başaran Sevtap, kısa sürede seyircinin favorileri arasına girdi. Kızıyla arasındaki sıcak ilişki ve ağzından çıkan her lafın olay olması, karakteri sosyal medyanın da sevgilisi yaptı. Sevtap'ın hikâyeye nasıl döneceği ise henüz bilinmiyor; Gold Film ve Show TV de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Sevtap'ın hikayesi 5. sezon öncesinde bitirilince Neslihan Yeldan kırgınlığını hiç saklamadı.

Sevtap'ın hikayesi 5. sezon öncesinde bitirilince Neslihan Yeldan kırgınlığını hiç saklamadı.

Peki ne olmuştu? Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde kadroda adeta deprem yaşandı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrılmasıyla Sevtap'ın da yolu kapandı; yapım ve senaristler karakteri devam ettirmeme kararı aldı.

Neslihan Yeldan bu karara ne kadar içerlediğini İzzet Çapa'nın Paşa Paşa Muhabbetler programında açıkça anlattı: 'Kırıldım ve sinirlendim. Onun güzel bir sonu olmalıydı.' Oyuncunun Instagram'daki veda notu da sosyal medyayı sallamıştı. 'Daha iyi bir sonu, mutluluğu hak ediyordun Sevtap' diyen Yeldan, 'Sevdicekten zorla ayrılmak da bi tuhaf işte' sözleriyle ayrılığın kendi tercihi olmadığını ima etmişti.

Şimdi Sevtap'a o hak ettiği sonu yazmak yeni senaristlere kaldı. Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen oyuncular listesi uzarken seyirci, Doğa'nın da dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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