Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Ardından Eski Oyunculardan Biri Daha Geri Dönüyor!

Peki ne olmuştu? Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu öncesinde kadroda adeta deprem yaşandı. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in diziden ayrılmasıyla Sevtap'ın da yolu kapandı; yapım ve senaristler karakteri devam ettirmeme kararı aldı.

Neslihan Yeldan bu karara ne kadar içerlediğini İzzet Çapa'nın Paşa Paşa Muhabbetler programında açıkça anlattı: 'Kırıldım ve sinirlendim. Onun güzel bir sonu olmalıydı.' Oyuncunun Instagram'daki veda notu da sosyal medyayı sallamıştı. 'Daha iyi bir sonu, mutluluğu hak ediyordun Sevtap' diyen Yeldan, 'Sevdicekten zorla ayrılmak da bi tuhaf işte' sözleriyle ayrılığın kendi tercihi olmadığını ima etmişti.

Şimdi Sevtap'a o hak ettiği sonu yazmak yeni senaristlere kaldı. Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen oyuncular listesi uzarken seyirci, Doğa'nın da dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.