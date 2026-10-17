Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti İlk Bölümde 5. Sezonun En Yüksek Reytingini Aldı

Üstelik bu rakamlar, dizinin 5. sezonda gördüğü en yüksek reytingler oldu. Kadrosu neredeyse tamamen değişen Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'deki sezon açılışında Total'de 5,86, AB'de 5,47, ABC1'de 6,31 almış ve üç kategoride de zirveye oturmuştu.

Ancak sevinç uzun sürmedi. Bir hafta sonra yayınlanan 140. bölüm Total'de 4,46'ya, AB'de 4,55'e geriledi. Taşacak Bu Deniz'in ekrana döndüğü 2 Ekim akşamı ise dizi Total'de 5. sıraya kadar düştü.

Senaristlerin ayrılığının açıklandığı hafta yayınlanan 142. bölümde başlayan toparlanma, yeni ekibin ilk bölümüyle sıçramaya dönüştü. Üç hafta önce AB'de 4,55 olan reyting, 7,06'ya çıktı.