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Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti İlk Bölümde 5. Sezonun En Yüksek Reytingini Aldı

Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti İlk Bölümde 5. Sezonun En Yüksek Reytingini Aldı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 11:31
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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, yeni ekibin yazdığı ilk bölümle reytinglerde 5. sezonun en yüksek rakamlarına ulaştı. Dizi AB'de 2 puana yakın sıçrarken zirvedeki Taşacak Bu Deniz'le arasındaki farkı da 1,12 puana indirdi. Peki üç hafta önce çakılan dizi bu dönüşü nasıl yaptı?

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Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı 143. bölümle üç kategoride de 5. sezonun en yüksek reytingini aldı.

Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı 143. bölümle üç kategoride de 5. sezonun en yüksek reytingini aldı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için 16 Ekim Cuma akşamı yeni bir dönemin ilk sınavıydı. Dizinin ilk bölümünden bu yana senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından kalem dört kişilik yeni ekibe geçti.

143. bölüm, Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in imzasını taşıyan ilk bölüm oldu. Sonuç ise Show TV cephesinde yüzleri güldürdü.

Kızılcık Şerbeti Total'de 6,07, AB'de 7,06, ABC1'de ise 6,66 reyting aldı. Bir hafta önceki 142. bölüme göre Total'de 1,34, AB'de 1,80, ABC1'de 1,11 puanlık artış yaşandı. Dizi üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı.

18 Eylül'deki sezon açılışını bile geride bırakan dizi, AB'de bu sezon ilk kez 7'nin üzerine çıktı.

18 Eylül'deki sezon açılışını bile geride bırakan dizi, AB'de bu sezon ilk kez 7'nin üzerine çıktı.

Üstelik bu rakamlar, dizinin 5. sezonda gördüğü en yüksek reytingler oldu. Kadrosu neredeyse tamamen değişen Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'deki sezon açılışında Total'de 5,86, AB'de 5,47, ABC1'de 6,31 almış ve üç kategoride de zirveye oturmuştu.

Ancak sevinç uzun sürmedi. Bir hafta sonra yayınlanan 140. bölüm Total'de 4,46'ya, AB'de 4,55'e geriledi. Taşacak Bu Deniz'in ekrana döndüğü 2 Ekim akşamı ise dizi Total'de 5. sıraya kadar düştü.

Senaristlerin ayrılığının açıklandığı hafta yayınlanan 142. bölümde başlayan toparlanma, yeni ekibin ilk bölümüyle sıçramaya dönüştü. Üç hafta önce AB'de 4,55 olan reyting, 7,06'ya çıktı.

AB'de Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark bir haftada 3,48 puandan 1,12 puana indi.

AB'de Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark bir haftada 3,48 puandan 1,12 puana indi.

Cuma akşamının lideri yine TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz oldu. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi Total'de 9,95, AB'de 8,18, ABC1'de 10,35 reyting aldı.

Ancak AB'de tablo değişmeye başladı. Taşacak Bu Deniz bu kategoride 0,56 puan gerilerken Kızılcık Şerbeti'nin sıçramasıyla iki dizi arasındaki fark 1,12 puana kadar düştü. Geçen hafta bu fark 3,48 puandı.

Total'de fark 4,74 puandan 3,88 puana, ABC1'de ise 4,24 puandan 3,69 puana geriledi. Liderlik değişmese de Kızılcık Şerbeti zirveye göz kırpmaya başladı.

Nursema'nın flashback'lerle döndüğü bölüm, sosyal medyada "dizi yeniden canlandı" yorumlarıyla karşılandı.

Nursema'nın flashback'lerle döndüğü bölüm, sosyal medyada "dizi yeniden canlandı" yorumlarıyla karşılandı.

Yeni ekibin yazdığı bölüm izleyicilerin de gözünden kaçmadı. Nursema'nın flashback sahneleriyle ekrana döndüğü, Abdullah'ın Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakarken felç geçirdiği bölüm X'te övgü dolu yorumlarla karşılandı.

Pek çok seyirci, yeni senaristlerin diziye 'ilaç gibi' geldiğini savundu. Bir izleyici ise 'Sanki ilk sezonları izliyormuş gibi hissettim' diyerek dizinin ilk dönemlerindeki havasına döndüğünü öne sürdü.

Ekibin en çok konuşulan ismi, Arka Sokaklar'ı 751 bölüm boyunca yazan Ozan Yurdakul. Yıllarca cuma akşamları Kızılcık Şerbeti'nin rakibi olan dizinin senaristinin gelişi, açıklandığı gün seyircinin goygoy konusu olmuştu. Görünen o ki ilk bölümün ardından seyirci hem yorumlarıyla hem de reytingle yanıt verdi. Peki bu yükseliş önümüzdeki cuma da sürecek mi?

İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezondaki reytingleri:

18 Eylül (139. bölüm)

TOTAL: 5,86 (1)

AB: 5,47 (1)

ABC1: 6,31 (1)

25 Eylül (140. bölüm)

TOTAL: 4,46 (2)

AB: 4,55 (2)

ABC1: 4,63 (2)

2 Ekim (141. bölüm)

TOTAL: 4,47 (5)

AB: 4,91 (4)

ABC1: 4,87 (5)

9 Ekim (142. bölüm)

TOTAL: 4,73 (3)

AB: 5,26 (2)

ABC1: 5,55 (2)

16 Ekim (143. bölüm)

TOTAL: 6,07 (2)

AB: 7,06 (2)

ABC1: 6,66 (2)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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