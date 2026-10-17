Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti İlk Bölümde 5. Sezonun En Yüksek Reytingini Aldı
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Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti, yeni ekibin yazdığı ilk bölümle reytinglerde 5. sezonun en yüksek rakamlarına ulaştı. Dizi AB'de 2 puana yakın sıçrarken zirvedeki Taşacak Bu Deniz'le arasındaki farkı da 1,12 puana indirdi. Peki üç hafta önce çakılan dizi bu dönüşü nasıl yaptı?
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Kızılcık Şerbeti, yeni senaristlerin yazdığı 143. bölümle üç kategoride de 5. sezonun en yüksek reytingini aldı.
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18 Eylül'deki sezon açılışını bile geride bırakan dizi, AB'de bu sezon ilk kez 7'nin üzerine çıktı.
AB'de Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark bir haftada 3,48 puandan 1,12 puana indi.
Nursema'nın flashback'lerle döndüğü bölüm, sosyal medyada "dizi yeniden canlandı" yorumlarıyla karşılandı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezondaki reytingleri:
18 Eylül (139. bölüm)
TOTAL: 5,86 (1)
AB: 5,47 (1)
ABC1: 6,31 (1)
25 Eylül (140. bölüm)
TOTAL: 4,46 (2)
AB: 4,55 (2)
ABC1: 4,63 (2)
2 Ekim (141. bölüm)
TOTAL: 4,47 (5)
AB: 4,91 (4)
ABC1: 4,87 (5)
9 Ekim (142. bölüm)
TOTAL: 4,73 (3)
AB: 5,26 (2)
ABC1: 5,55 (2)
16 Ekim (143. bölüm)
TOTAL: 6,07 (2)
AB: 7,06 (2)
ABC1: 6,66 (2)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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