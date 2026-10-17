"Diziye İlaç Gibi Geldi": Yeni Senaristlerin Yazdığı Kızılcık Şerbeti Bölümü Övgü Topladı

En çok etkileşim alan paylaşımlardan birinde bir izleyici, bölümün o kadar iyi olduğunu ve tek bir sahneyi bile kötüleyemediklerini yazdı; yeni senaristlerin diziye 'ilaç gibi' geldiğini ve bunun reytinglere de olumlu yansıyacağını savundu. Bir başka izleyici ise 'Sanki ilk sezonları izliyormuş gibi hissettim' diyerek dizinin ilk dönemlerindeki havasına döndüğünü öne sürdü.

Nursema'nın flashback sahneleri ve Abdullah'ın 'geç de olsa' pişmanlık gösterdiği anlar da övgü topladı. 'O enerji, o kaos, o heyecan geri döndü' yorumları paylaşımların altını doldurdu. Bazı seyirciler ise karakterler arasında kurulan yeni intikam bağlantılarının hikâyeye büyük potansiyel kattığını yazdı.