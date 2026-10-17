"Diziye İlaç Gibi Geldi": Yeni Senaristlerin Yazdığı Kızılcık Şerbeti Bölümü Övgü Topladı
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Kızılcık Şerbeti'nde yeni ekibin kaleme aldığı ilk bölüm, 16 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Bölüm biter bitmez X'te #KızılcıkŞerbeti etiketi övgü dolu yorumlarla doldu. Seyirci bir yandan 'diziye can geldi' derken bir yandan da goygoyu elden bırakmadı.
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Yeni senaristlerin imzasını taşıyan 143. bölüm 16 Ekim akşamı izleyiciyle buluştu.
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Seyirci, yeni senaristlerin ilk bölümünde kötüleyecek tek bir sahne bulamadığını yazdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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