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"Diziye İlaç Gibi Geldi": Yeni Senaristlerin Yazdığı Kızılcık Şerbeti Bölümü Övgü Topladı

"Diziye İlaç Gibi Geldi": Yeni Senaristlerin Yazdığı Kızılcık Şerbeti Bölümü Övgü Topladı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 08:28
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Kızılcık Şerbeti'nde yeni ekibin kaleme aldığı ilk bölüm, 16 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Bölüm biter bitmez X'te #KızılcıkŞerbeti etiketi övgü dolu yorumlarla doldu. Seyirci bir yandan 'diziye can geldi' derken bir yandan da goygoyu elden bırakmadı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeni senaristlerin imzasını taşıyan 143. bölüm 16 Ekim akşamı izleyiciyle buluştu.

Yeni senaristlerin imzasını taşıyan 143. bölüm 16 Ekim akşamı izleyiciyle buluştu.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümünden bu yana yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün vedasının ardından senaryoyu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan dört kişilik ekip devraldı. Jenerikte yeni isimlerin belirmesiyle birlikte sosyal medyada canlı yorum trafiği de başladı.

Bölümde Nursema flashback'lerle ekrana döndü. Ünal Köşkü'nü kaybetmenin ağırlığını taşıyan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Abdullah ise Nursema ve Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakarken felç geçirdi. Asude ile Ulvi'nin yolları ayrılırken Başak'ın hastalığı da hikâyenin merkezine yerleşti.

Peki seyirci ne dedi? Yorumların büyük kısmı tek bir noktada buluştu: Dizi yeniden canlanmıştı.

Seyirci, yeni senaristlerin ilk bölümünde kötüleyecek tek bir sahne bulamadığını yazdı.

Seyirci, yeni senaristlerin ilk bölümünde kötüleyecek tek bir sahne bulamadığını yazdı.

En çok etkileşim alan paylaşımlardan birinde bir izleyici, bölümün o kadar iyi olduğunu ve tek bir sahneyi bile kötüleyemediklerini yazdı; yeni senaristlerin diziye 'ilaç gibi' geldiğini ve bunun reytinglere de olumlu yansıyacağını savundu. Bir başka izleyici ise 'Sanki ilk sezonları izliyormuş gibi hissettim' diyerek dizinin ilk dönemlerindeki havasına döndüğünü öne sürdü.

Nursema'nın flashback sahneleri ve Abdullah'ın 'geç de olsa' pişmanlık gösterdiği anlar da övgü topladı. 'O enerji, o kaos, o heyecan geri döndü' yorumları paylaşımların altını doldurdu. Bazı seyirciler ise karakterler arasında kurulan yeni intikam bağlantılarının hikâyeye büyük potansiyel kattığını yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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