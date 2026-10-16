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Kızılcık Şerbeti'nin 5 Sezonluk Jeneriğinden Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün Adı Silindi

Kızılcık Şerbeti'nin 5 Sezonluk Jeneriğinden Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün Adı Silindi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 22:46
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Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü, yeni senaryo ekibinin imzasıyla ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün isimleri jenerikten çıktı. Yerlerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in isimleri yazıldı. Böylece dizinin jeneriği 5 sezon sonra ilk kez değişmiş oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümü, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzası olmadan ekrana gelen ilk bölüm oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümü, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzası olmadan ekrana gelen ilk bölüm oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde aylardır konuşulan senarist değişikliği bu akşam ekrana yansıdı. Dizinin 143. bölümü, yeni senaryo ekibinin kaleme aldığı ilk bölüm olarak Show TV'de yayınlandı.

Bölümün jeneriği ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Senaryo kısmında yıllardır yer alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün isimleri bu kez yoktu.

Yerlerini yeni ekip aldı. Jenerikte Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'in isimleri yer aldı. Böylece 2022 sonbaharından bu yana yayında olan dizinin jeneriği 5 sezon sonra ilk kez değişti.

Jenerik görüntüsü kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Senarist değişikliği böylece kâğıt üzerinde kalmadı, resmen ekrana taşındı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecindeki görüş ayrılığının ardından diziye veda etmişti.

Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecindeki görüş ayrılığının ardından diziye veda etmişti.

İkilinin ayrılık haberi Ekim ayının ilk haftasında gündem olmuştu. Ayrılığın, senaryonun ilerleyişine dair yapım şirketiyle yaşanan görüş ayrılığının ardından karşılıklı kararla gerçekleştiği aktarılmıştı.

Gold Film de yaptığı açıklamada iki senariste emekleri için teşekkür etmişti. Civelek ve Gür, bu süreçte yeni dizileri Anne Yarısı'nı da yazıyordu.

Yeni ekibin en dikkat çeken ismi, Arka Sokaklar'ı 751 bölüm boyunca yazan Ozan Yurdakul.

Yeni ekibin en dikkat çeken ismi, Arka Sokaklar'ı 751 bölüm boyunca yazan Ozan Yurdakul.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaryo ekibi 143. bölümden itibaren dört isimden oluşuyor. Ekibin en çok konuşulan ismi ise Ozan Yurdakul oldu.

Yurdakul'un Arka Sokaklar'ı 751 bölüm boyunca yazdığı ortaya çıkınca Kızılcık Şerbeti seyircisi sosyal medyada goygoya dalmıştı.

Yeni ekibin yazdığı ilk bölümün fragmanı ise 12 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanmış ve kısa sürede 700 binden fazla görüntülenmeye ulaşmıştı. Fragmanda Pembe, Nursema ve Mustafa'nın bölümler sonra yeniden anılması seyirciden alkış almıştı. Abdullah'ın elinde bir fotoğrafla fenalaştığı anlar, Ulvi'nin Asil'e attığı tokat ve Kıvılcım ile Ömer arasındaki konuşma da dikkat çekmişti.

Üstelik kulislerden aktarılan bilgilere göre diziden çıkarılan Nursema'nın da hikâyeye geri dönmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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