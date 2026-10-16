Kızılcık Şerbeti'nin 5 Sezonluk Jeneriğinden Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün Adı Silindi
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Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü, yeni senaryo ekibinin imzasıyla ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana senaryoyu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün isimleri jenerikten çıktı. Yerlerine Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’in isimleri yazıldı. Böylece dizinin jeneriği 5 sezon sonra ilk kez değişmiş oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin 143. bölümü, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün imzası olmadan ekrana gelen ilk bölüm oldu.
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Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecindeki görüş ayrılığının ardından diziye veda etmişti.
Yeni ekibin en dikkat çeken ismi, Arka Sokaklar'ı 751 bölüm boyunca yazan Ozan Yurdakul.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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