Kızılcık Şerbeti'nin 5 Sezonluk Jeneriğinden Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün Adı Silindi

Kızılcık Şerbeti'nin yeni senaryo ekibi 143. bölümden itibaren dört isimden oluşuyor. Ekibin en çok konuşulan ismi ise Ozan Yurdakul oldu.

Yurdakul'un Arka Sokaklar'ı 751 bölüm boyunca yazdığı ortaya çıkınca Kızılcık Şerbeti seyircisi sosyal medyada goygoya dalmıştı.

Yeni ekibin yazdığı ilk bölümün fragmanı ise 12 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanmış ve kısa sürede 700 binden fazla görüntülenmeye ulaşmıştı. Fragmanda Pembe, Nursema ve Mustafa'nın bölümler sonra yeniden anılması seyirciden alkış almıştı. Abdullah'ın elinde bir fotoğrafla fenalaştığı anlar, Ulvi'nin Asil'e attığı tokat ve Kıvılcım ile Ömer arasındaki konuşma da dikkat çekmişti.

Üstelik kulislerden aktarılan bilgilere göre diziden çıkarılan Nursema'nın da hikâyeye geri dönmesi bekleniyor.