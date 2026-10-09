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Kızılcık Şerbeti'nin 1. Bölüm Jeneriğinde Senaristin Başkası Olduğu Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin 1. Bölüm Jeneriğinde Senaristin Başkası Olduğu Ortaya Çıktı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 19:50
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Kızılcık Şerbeti’nde Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün 143. bölümle diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Ayrılık haberlerinde ikilinin diziyi ilk bölümden bu yana yazdığı aktarılıyordu. Ancak dizinin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında “İstanbul Yazı” yazdığı ortaya çıktı. İlk bölümleri kimin yazdığı merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün değil, İstanbul Yazı'nın adı yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün değil, İstanbul Yazı'nın adı yer alıyor.

2022 sonbaharından bu yana Show TV ekranlarında yayınlanan Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'nde Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün 143. bölümle birlikte projeden ayrılacağı açıklanmıştı. Ayrılık haberlerinde ikilinin diziyi ilk bölümden bu yana yazdığı aktarılıyordu.

Ancak dizinin 1. bölüm jeneriği bambaşka bir tablo ortaya koydu. Jenerikte senaryo kısmında Civelek ve Gür'ün isimleri değil, 'İstanbul Yazı' ibaresi yer alıyor.

Senarist ayrılığının ardından dizinin ilk günlerine dönen izleyicilerin gözünden bu ayrıntı kaçmadı. Jenerik görüntüsü kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

İstanbul Yazı'nın bir senaryo grubu olduğu belirtiliyor ancak Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün bu grupta yer alıp almadığı bilinmiyor.

İstanbul Yazı'nın bir senaryo grubu olduğu belirtiliyor ancak Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün bu grupta yer alıp almadığı bilinmiyor.

Jeneriğe göre Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünün senaryosu bu ekibin imzasını taşıyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün bu grupla bir bağlantısı var mıydı, yoksa ikili diziye sonradan mı dahil oldu? Bu sorulara şu ana kadar ne yapım şirketinden ne de senaristlerden bir yanıt geldi. Üstelik ikilinin dizinin yaratıcıları olarak anıldığı yıllar boyunca ilk bölüm jeneriğindeki bu ayrıntı neredeyse hiç konuşulmamıştı.

Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecindeki görüş ayrılığının ardından 143. bölümle diziye veda ediyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecindeki görüş ayrılığının ardından 143. bölümle diziye veda ediyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığının, senaryo sürecine ilişkin görüş ayrılığının ardından karşılıklı kararla gerçekleştiği aktarılmıştı. Ayrılığın ardından Gold Film'den de bir açıklama geldi. Dizinin yeni senaryo ekibinin kim olacağı ise henüz duyurulmadı.

İkili bu süreçte Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra yeni dizileri Anne Yarısı'nı da yazıyordu.

Senarist değişikliğinin konuşulduğu bu günlerde ilk bölümün jeneriği, dizinin başlangıcına dair yeni bir soruyu beraberinde getirdi. Gözler şimdi yapım şirketinden ya da senaristlerden gelecek olası bir açıklamada.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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