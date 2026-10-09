Kızılcık Şerbeti'nin 1. Bölüm Jeneriğinde Senaristin Başkası Olduğu Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti’nde Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün 143. bölümle diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Ayrılık haberlerinde ikilinin diziyi ilk bölümden bu yana yazdığı aktarılıyordu. Ancak dizinin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında “İstanbul Yazı” yazdığı ortaya çıktı. İlk bölümleri kimin yazdığı merak konusu oldu.
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Kızılcık Şerbeti'nin 1. bölüm jeneriğinde senaryo kısmında Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün değil, İstanbul Yazı'nın adı yer alıyor.
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İstanbul Yazı'nın bir senaryo grubu olduğu belirtiliyor ancak Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün bu grupta yer alıp almadığı bilinmiyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür, senaryo sürecindeki görüş ayrılığının ardından 143. bölümle diziye veda ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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