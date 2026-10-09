Kızılcık Şerbeti'nin 1. Bölüm Jeneriğinde Senaristin Başkası Olduğu Ortaya Çıktı

Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün ayrılığının, senaryo sürecine ilişkin görüş ayrılığının ardından karşılıklı kararla gerçekleştiği aktarılmıştı. Ayrılığın ardından Gold Film'den de bir açıklama geldi. Dizinin yeni senaryo ekibinin kim olacağı ise henüz duyurulmadı.

İkili bu süreçte Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra yeni dizileri Anne Yarısı'nı da yazıyordu.

Senarist değişikliğinin konuşulduğu bu günlerde ilk bölümün jeneriği, dizinin başlangıcına dair yeni bir soruyu beraberinde getirdi. Gözler şimdi yapım şirketinden ya da senaristlerden gelecek olası bir açıklamada.