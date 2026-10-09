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Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Ani Vedası Akıllara 100. Bölüm Kutlamasındaki O Sözü Getirdi

Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Ani Vedası Akıllara 100. Bölüm Kutlamasındaki O Sözü Getirdi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 17:08
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Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölüm itibarıyla diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ayrılığın arkasında yapım şirketiyle senaryonun ilerleyişine dair bir anlaşmazlık var. Ayrılık, Melis Civelek’in Mayıs 2025'teki 100. bölüm kutlamasında söylediği “200'de görüşmek üzere” sözünü yeniden gündeme taşıdı. Aradan geçen 17 ayda ise dizinin kadrosu neredeyse tamamen değişti.

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Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, 100. bölüm kutlamasında pastayı keserken "200'de görüşmek üzere" demişti.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, 100. bölüm kutlamasında pastayı keserken "200'de görüşmek üzere" demişti.

Kızılcık Şerbeti 100. bölümünü Mayıs 2025'te geride bıraktığında ekip, Mandarin Oriental Bosphorus'taki Novikov'da bir araya gelmişti. Yapımcı Faruk Turgut ekibe teşekkür ederken, söz alan Melis Civelek'in '200'de görüşmek üzere' sözleri gecenin en çok konuşulan anı olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın o dönem aktardığına göre Civelek, dizinin 6 sezon sürmesi hayalini paylaşıyordu. Zeynep Gür ise daha önce sosyal medyada dizinin 30 bölüm daha çekileceğini yazmıştı. O 30 bölümlük hedef aşıldı, ancak 200. bölüm buluşması yarım kaldı.

Kutlamadan 17 ay sonra Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün 143. bölüm itibarıyla diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Kutlamadan 17 ay sonra Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün 143. bölüm itibarıyla diziden ayrıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın 8 Ekim'de duyurduğu habere göre, Gold Film imzalı dizinin senaristleriyle yapım şirketi arasında senaryonun ilerleyişine ilişkin bir anlaşmazlık yaşandı. Tarafların ardından karşılıklı anlaşmaya vardığı ve 143. bölümle birlikte yollarını ayırdığı öğrenildi.

Anlaşmazlığın ayrıntıları ise henüz netlik kazanmadı. Dizinin yeni senaristlerinin kimler olacağının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

100. bölümden bu yana Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse baştan aşağı değişti.

100. bölümden bu yana Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse baştan aşağı değişti.

Ocak 2026'da Fatih Ünal'a hayat veren Doğukan Güngör, ünlülere yönelik  soruşturma kapsamında verdiği testin pozitif çıkmasının ardından kadrodan çıkarıldı. Ardından Nilay'ı canlandıran ve Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek de benzer bir soruşturmada gözaltına alındı, test sonucu pozitif çıktı.

Yapımcı Faruk Turgut haziranda katıldığı bir YouTube programında 'Feyza giderse dizi bitebilir' demiş, 'Bu dizinin senaristi Melis Hanım' sözleriyle de dikkat çekmişti. Ancak ağustosta Feyza Civelek'in yeni sezonda kadroda yer almayacağı netleşti. 5. sezon Nilay karakterinin ölümüyle açıldı. Sezon afişinde ise ilk sezondan yalnızca 2 isim kaldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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