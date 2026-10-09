Kızılcık Şerbeti Senaristlerinin Ani Vedası Akıllara 100. Bölüm Kutlamasındaki O Sözü Getirdi
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Kızılcık Şerbeti’nin ilk bölümünden beri senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, 143. bölüm itibarıyla diziden ayrıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre ayrılığın arkasında yapım şirketiyle senaryonun ilerleyişine dair bir anlaşmazlık var. Ayrılık, Melis Civelek’in Mayıs 2025'teki 100. bölüm kutlamasında söylediği “200'de görüşmek üzere” sözünü yeniden gündeme taşıdı. Aradan geçen 17 ayda ise dizinin kadrosu neredeyse tamamen değişti.
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Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, 100. bölüm kutlamasında pastayı keserken "200'de görüşmek üzere" demişti.
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Kutlamadan 17 ay sonra Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün 143. bölüm itibarıyla diziden ayrıldığı ortaya çıktı.
100. bölümden bu yana Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu neredeyse baştan aşağı değişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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