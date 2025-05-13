Kızılcık Şerbeti Senaristinden Büyük Spoiler! Şerbo Yüzlerce Bölüm Sürebilir
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölüm şerefine kutlamalar yaptı. Kutlamaya katılan senarist Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölüm süreceğiyle alakalı spoiler vererek herkesi heyecanlandırdı.
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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.
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100. bölüm pastasını keserken spoiler verdi!
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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