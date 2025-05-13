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Kızılcık Şerbeti Senaristinden Büyük Spoiler! Şerbo Yüzlerce Bölüm Sürebilir

Kızılcık Şerbeti Senaristinden Büyük Spoiler! Şerbo Yüzlerce Bölüm Sürebilir

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 08:49

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölüm şerefine kutlamalar yaptı. Kutlamaya katılan senarist Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin kaç bölüm süreceğiyle alakalı spoiler vererek herkesi heyecanlandırdı.

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta 100. bölümüyle ekrana geldi.

Tam 100 bölümdür istikrarlı reyting oranlarıyla cuma akşamlarının lideri olan Şerbo, 4. sezon onayı almış ve hikayenin gidişatını değiştirmek için kadroda ayrılıklar yaşanmıştı. Reytingleri bu denli başarılı giderse Kızılcık Şerbeti'nin uzun sezonlar sürebileceği düşünülse de senarist Zeynep Gür, 30 bölüm daha çekileceğini yazmıştı. Gür'ün senarist partneri Melis Civelek'ten büyük spoiler geldi.

100. bölüm pastasını keserken spoiler verdi!

100. bölüm pastasını keserken spoiler verdi!

Kızılcık Şerbeti kutlamalarında 100. bölüm için pasta kesen ekipten Melis Civelek konuşmayı yapmayı ihmal etmedi. Civelek, '200'de görüşmek üzere' diyerek Kızılcık Şerbeti'nin tıpkı Yasak Elma gibi uzun sezonlar süreceğinin ilk sinyalini verdi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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