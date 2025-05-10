Geçirdiği Kazayla Ölümden Dönen Berk Atan, Sağlık Durumu Hakkında Konuştu
Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan, geçirdiği trafik kazası sonucu zor günler geçirmişti. Ölümden dönen Berk Atan, ilk kez görüntülendi. Muhabirlere konuşan Berk Atan, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: 2. Sayfa
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Gönül Dağı'nda rol alan Berk Atan, Eskişehir'de talihsiz bir trafik kazası geçirdi.
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"Kaburgada hala 6 kırık var."
İşte Berk Atan'ın o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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