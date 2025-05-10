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Geçirdiği Kazayla Ölümden Dönen Berk Atan, Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Geçirdiği Kazayla Ölümden Dönen Berk Atan, Sağlık Durumu Hakkında Konuştu

Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 14:13

Gönül Dağı dizisinin Taner'i Berk Atan, geçirdiği trafik kazası sonucu zor günler geçirmişti. Ölümden dönen Berk Atan, ilk kez görüntülendi. Muhabirlere konuşan Berk Atan, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Gönül Dağı'nda rol alan Berk Atan, Eskişehir'de talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Gönül Dağı'nda rol alan Berk Atan, Eskişehir'de talihsiz bir trafik kazası geçirdi.

Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde meydana gelen kazada Berk Atan, kaburgasında meydana gelen kırıklar nedeniyle derhal hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

Sağlık durumu merak konusu olan Berk Atan, Instagram hesabından paylaşımda bulunsa da kaza sonrası hiç görüntülenmemişti. 2. Sayfa, Berk Atan'ın kaza sonrası ilk görüntülerini paylaştı. Atan, muhabirlere sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Kaburgada hala 6 kırık var."

"Kaburgada hala 6 kırık var."

Kameralara konuşan Berk Atan, şu ifadelerde bulundu:

'Dua eden, arayan soran herkesten allah razı olsun. Kötü bir kaza atlattık ama Allah'a şükür hayattayız. Kaburgada hala 6 kırık var. Kırıklar için yapılacak bir şey yok. Kaynıyor kendi kendine. Şimdi ben haftaya gidip 3 bölüm arka arkaya çekeceğim çok yorulmadan. 182. bölümde de sezon finali yapacağız inşallah.'

İşte Berk Atan'ın o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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