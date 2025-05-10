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Finaline Haftalar Kalan Deha'nın Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Finaline Haftalar Kalan Deha'nın Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Aras Bulut İynemli Deha Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 09:10

Show TV’nin iddialı dizisi Deha, her hafta artan temposu ve çarpıcı karakter derinliğiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Aras Bulut İynemli’nin Devran karakterine hayat verdiği yapımda, zekâ ile vicdan arasındaki savaş daha da şiddetleniyor. 

Peki, Deha’nın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda dikkat çeken detaylar neye işaret ediyor?  Tüm merak edilenleri sizin için derledik.

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Show TV'nin sevilen dizisi Deha'nın büyük finaline sayılı haftalar kaldı.

Show TV'nin sevilen dizisi Deha'nın büyük finaline sayılı haftalar kaldı.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez'in başroller yer aldığı Deha ekran yolculuğuna iyi bir başlangıç yapmasına rağmen dizinin başrolü Ahsen Eroğlu'nun senaryo gereği diziden çıkarılması ve yerine Melis Sezen'in başrol kadın yapılmasına seyirci tepkisiz kalamadı.

Ahsen Eroğlu'nun gidişinin ardından Deha çok ciddi reyting düşüşü yaşarken finali de kaçınılmaz oldu.

Deha yeni bölümünde neler olacak?

Deha yeni bölümünde neler olacak?

11 Mayıs günü 30. bölümüyle ekrana gelecek olan Deha'nın son bölümünde Devran'ın akıl hocası Sofi'nin vurulmasıyla sarsılmıştık. Sofi'nin ölüp ölmeyeceği merak edilirken Deha'nın yeni bölümünde neler olacağını sizler için derledik.

Nihai planına adım adım yaklaşan Devran, Sofi’ye yapılan saldırıyla sarsılır ve oyun planını tamamen yeniden şekillendirmek zorunda kalır. İskender’i köşeye sıkıştırmak için Cengiz’in muhbir olduğunu kullanmaya karar verir. Hesabını ince ince yapar ve Sofi'nin intikamını, tam da onun hayal ettiği biçimde, herkesi ters köşe yaparak alır.

Bu sırada Karga, İmre ile Devran hakkında yüzleşmeye karar verir. Ancak bu gelişmeden haberdar olan Devran, ortalığı ayağa kaldırır. Artık Karga ile ipler tümüyle kopar; açık açık birbirlerine savaş ilan ederler. Bu kez Devran, Karga’ya gerçekten kaçışı olmayan bir düşman kazandırmıştır.

Öte yandan İskender, Devran ile Cesur arasındaki yakınlaşmayı fark etmeye başlar. Bu yeni ittifakın, kendi kurduğu düzeni tehdit ettiğini sezerek tehlikenin büyüklüğünü ilk kez bu kadar net hisseder.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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