Finaline Haftalar Kalan Deha'nın Yeni Bölümünde Neler Olacak?
Show TV’nin iddialı dizisi Deha, her hafta artan temposu ve çarpıcı karakter derinliğiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Aras Bulut İynemli’nin Devran karakterine hayat verdiği yapımda, zekâ ile vicdan arasındaki savaş daha da şiddetleniyor.
Peki, Deha’nın yeni bölümünde neler olacak? Fragmanda dikkat çeken detaylar neye işaret ediyor? Tüm merak edilenleri sizin için derledik.
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Show TV'nin sevilen dizisi Deha'nın büyük finaline sayılı haftalar kaldı.
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Deha yeni bölümünde neler olacak?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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