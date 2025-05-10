Finaline Haftalar Kalan Deha'nın Yeni Bölümünde Neler Olacak?

11 Mayıs günü 30. bölümüyle ekrana gelecek olan Deha'nın son bölümünde Devran'ın akıl hocası Sofi'nin vurulmasıyla sarsılmıştık. Sofi'nin ölüp ölmeyeceği merak edilirken Deha'nın yeni bölümünde neler olacağını sizler için derledik.

Nihai planına adım adım yaklaşan Devran, Sofi’ye yapılan saldırıyla sarsılır ve oyun planını tamamen yeniden şekillendirmek zorunda kalır. İskender’i köşeye sıkıştırmak için Cengiz’in muhbir olduğunu kullanmaya karar verir. Hesabını ince ince yapar ve Sofi'nin intikamını, tam da onun hayal ettiği biçimde, herkesi ters köşe yaparak alır.

Bu sırada Karga, İmre ile Devran hakkında yüzleşmeye karar verir. Ancak bu gelişmeden haberdar olan Devran, ortalığı ayağa kaldırır. Artık Karga ile ipler tümüyle kopar; açık açık birbirlerine savaş ilan ederler. Bu kez Devran, Karga’ya gerçekten kaçışı olmayan bir düşman kazandırmıştır.

Öte yandan İskender, Devran ile Cesur arasındaki yakınlaşmayı fark etmeye başlar. Bu yeni ittifakın, kendi kurduğu düzeni tehdit ettiğini sezerek tehlikenin büyüklüğünü ilk kez bu kadar net hisseder.