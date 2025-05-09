Sibel Taşçıoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Çıkmasına Sitem Dolu Sözler
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, rol arkadaşları Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili'yle beraber bir etkinlikte sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz haftalarda diziye ölerek veda eden Taşçıoğlu, bu şekilde ayrılmasına ufak bir sitemde bulundu.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftalarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.
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Kızılcık Şerbeti'nden ölerek ayrılan Taşçıoğlu, sevenleriyle buluştu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Sibel hanım siz yoksunuz dizinin hiç tadı yok bu gidişle seyretmeyecegim
deniz baykal yazıyor galiba
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