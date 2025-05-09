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Sibel Taşçıoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Çıkmasına Sitem Dolu Sözler

Sibel Taşçıoğlu'ndan Kızılcık Şerbeti'nden Ölerek Çıkmasına Sitem Dolu Sözler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 23:08

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, rol arkadaşları Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili'yle beraber bir etkinlikte sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz haftalarda diziye ölerek veda eden Taşçıoğlu, bu şekilde ayrılmasına ufak bir sitemde bulundu.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftalarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftalarda şoke eden bir ayrılık yaşandı.

Tam 3 sezondur Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, 'hikayesinin bitmesi' sebebiyle dizi kadrosundan çıkarıldı. Üstelik diziden çıkma şekli de epey garipti. Metresi Işıl tarafından doğum gününde zehirlenerek öldürülen Pembe'nin bu şekilde diziye veda etmesi seyirci tarafından asla kabul görülmezken Sibel Taşçıoğlu'dan konu hakkında haftalar sonra açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti'nden ölerek ayrılan Taşçıoğlu, sevenleriyle buluştu.

Kızılcık Şerbeti'nden ölerek ayrılan Taşçıoğlu, sevenleriyle buluştu.

Rol arkadaşları Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili'yle beraber bir etkinlikte sevenleriyle bulunan Sibel Taşçıoğlu, Pembe'nin diziden çıkarılmasına şu sözlerle sitem etti:

'Pembe için beklediğim bir son değildi. Senaryoyu ben yazıyor olsaydım farklı bir son düşünürdüm Pembe'ye. Ama senaristler böyle uygun görmüşler. Hikayenin akışında Pembe'nin olmaması, ölmesi hikayeyi farklı yönlere götürecek.'

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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hayaldi.gercek_oldu

Sibel hanım siz yoksunuz dizinin hiç tadı yok bu gidişle seyretmeyecegim

futboltopu20

deniz baykal yazıyor galiba

herohe7189

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