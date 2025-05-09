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Ölecek mi? Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'daki Sonu Seyirciyi Çıldırttı

Ölecek mi? Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'daki Sonu Seyirciyi Çıldırttı

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 21:37

2 sezondur Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep Leto karakterini canlandıran Miray Daner, senaryo gereği diziden çıkıyor. Bu haber başlı başına krize sebep olurken sezon finali fragmanında Daner'in karakterinin bıçaklandığını görüyoruz. Miray Daner'in ölerek diziye veda edeceği ihtimali seyirciyi çileden çıkarttı.

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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da başrol Miray Daner'le yollarını ayırdı.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da başrol Miray Daner'le yollarını ayırdı.

Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın 2 sezondur başrol olduğu Hudutsuz Sevda ilgi çekici konusuyla gündem olmaya devam etse de yapımın aldığı bir karar seyirciyi şoke etti. 3. sezon senaryosu gereği Zeynep Leto'yu canlandıran Miray Daner'in diziden çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu gelişmenin ardından sosyal medyada yoğun tepki oluşmuştu.

Zeynep Leto'nun diziden nasıl çıkacağı merak edilirken sezon finali fragmanında bıçaklandığını gördük!

Zeynep Leto'nun diziden nasıl çıkacağı merak edilirken sezon finali fragmanında bıçaklandığını gördük!

Miray Daner'in canlandırdığı Zeynep Leto karakterinin hikayesinin nasıl son bulacağı ayrı bir tartışma yarattı. Çünkü sezon finali fragmanında Didem'in Halil İbrahim'le evlenen Zeynep'i bıçakladığını görüyoruz. Zeynep Leto, büyük ihtimalle bıçak darbesinin ardından ölerek diziye veda edecek.

İşte Hudutsuz Sevda'nın olay yaratan fragmanı:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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