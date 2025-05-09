Ölecek mi? Miray Daner'in Hudutsuz Sevda'daki Sonu Seyirciyi Çıldırttı
2 sezondur Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep Leto karakterini canlandıran Miray Daner, senaryo gereği diziden çıkıyor. Bu haber başlı başına krize sebep olurken sezon finali fragmanında Daner'in karakterinin bıçaklandığını görüyoruz. Miray Daner'in ölerek diziye veda edeceği ihtimali seyirciyi çileden çıkarttı.
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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezon onayı alsa da başrol Miray Daner'le yollarını ayırdı.
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Zeynep Leto'nun diziden nasıl çıkacağı merak edilirken sezon finali fragmanında bıçaklandığını gördük!
İşte Hudutsuz Sevda'nın olay yaratan fragmanı:
Gelen tepkiler de burada:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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