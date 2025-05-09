Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Kral Kaybederse'deki Peruklu Hali Hakkında İlk Kez Konuştu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken bu başarısının en büyük sebeplerinden biri de oyuncu kadrosunun yıldızlar geçidi gibi olması.

Her salı nefesimizi tutarak izlediğimiz Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın narsist tavırları hepimizi çileden çıkarırken ayrıca Ergenç'in Kenan Baran rolü için peruk takması rolüne ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Peruklu Halit Ergenç, Kral Kaybederse'nin tanıtım fragmanlarında karşımıza çıktığında sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ergenç'in eşi Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in peruklu hali hakkında aylar sonra bir açıklama yaptı.