Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Kral Kaybederse'deki Peruklu Hali Hakkında İlk Kez Konuştu
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Kenan Baran karakterini canlandıran Halit Ergenç, rol gereği bir süredir peruk takıyor. Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in peruklu hali hakkında ilk kez konuştu.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse, sezonun sevilen işlerinden oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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