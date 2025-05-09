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Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Kral Kaybederse'deki Peruklu Hali Hakkında İlk Kez Konuştu

Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Kral Kaybederse'deki Peruklu Hali Hakkında İlk Kez Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.05.2025 - 18:11

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'de Kenan Baran karakterini canlandıran Halit Ergenç, rol gereği bir süredir peruk takıyor. Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in peruklu hali hakkında ilk kez konuştu.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse, sezonun sevilen işlerinden oldu.

Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Kral Kaybederse, sezonun sevilen işlerinden oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelirken bu başarısının en büyük sebeplerinden biri de oyuncu kadrosunun yıldızlar geçidi gibi olması.

Her salı nefesimizi tutarak izlediğimiz Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın narsist tavırları hepimizi çileden çıkarırken ayrıca Ergenç'in Kenan Baran rolü için peruk takması rolüne ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Peruklu Halit Ergenç, Kral Kaybederse'nin tanıtım fragmanlarında karşımıza çıktığında sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ergenç'in eşi Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in peruklu hali hakkında aylar sonra bir açıklama yaptı.

"En ön yargılı bendim"

"En ön yargılı bendim"

Gazete Magazin kameralarına konuşan Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in peruğunun yurt dışından geldiğini, doğru peruğun seçilme sürecinin çok uzun olduğunu açıklarken ayrıca seyircinin Ergenç'in peruğunu çıkarmasıyla epey şaşırdıklarını belirtti.

Korel aynı zamanda Halit Ergenç'in peruk takması konusundaki en ön yargılı kişinin kendisi olduğunu da itiraf etti.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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