Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Mustafa'sından Ağlama İtirafı
Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Mustafa karakterlerine hayat veren Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu. Kızılcık Şerbeti hakkında ipuçları veren ikili ayrıca dizi hakkında yaptıkları 'ağlama' itirafıyla gündem oldu.
KAYNAK: Ömür Sabuncuoğlu ile Özel Sohbetler/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline doğru emin adımlarla ilerliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ne yalnızca biz ağlamıyormuşuz!
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın