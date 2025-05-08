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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Mustafa'sından Ağlama İtirafı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Mustafa'sından Ağlama İtirafı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2025 - 11:00

Show TV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Mustafa karakterlerine hayat veren Ceren Karakoç ile Emrah Altıntoprak, Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu. Kızılcık Şerbeti hakkında ipuçları veren ikili ayrıca dizi hakkında yaptıkları 'ağlama' itirafıyla gündem oldu.

KAYNAK: Ömür Sabuncuoğlu ile Özel Sohbetler/ YouTube

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Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline doğru emin adımlarla ilerliyor.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline doğru emin adımlarla ilerliyor.

3. sezonda seyirci olarak en ummadığımız anlarla karşılaştığımız Şerbo'da Pembe'nin cinayetle öldürülmesiyle resmen şoke olduk. Pembe'nin ölümünün acısını özellikle çocuklarının gözünden nefis bir canlandırmayla izleyip helak olmuşken dizideki dram sahnelerinin olmazsa olmazlarından Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak'tan bomba itiraflar geldi.

Kızılcık Şerbeti'ne yalnızca biz ağlamıyormuşuz!

Kızılcık Şerbeti'ne yalnızca biz ağlamıyormuşuz!

Ömür Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'ndeki dram sahneleri hakkında konuştu. Özellikle son haftalarda dizinin her sahnesi gözyaşlarına boğulmamıza neden olurken meğer bu sahnelere seyirciler gibi iki isim de ağlıyormuş!

Altıntoprak'ın Karakoç'a yönelttiği 'Cenaze sahnesini izlerken sen tekrardan ağladın mı?' sorusuna Karakoç, 'Ben Kızılcık Şerbeti'ni izlerken sana ayrı, ona ayrı ben bu konuda hiç iyi değilim' yanıtını verdi. Altıntoprak ise 'Ağladığımız sahne karşıma çıkarsa sesim gidiyo' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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