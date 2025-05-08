Kızılcık Şerbeti'nin Nursema ve Mustafa'sından Ağlama İtirafı

Ömür Sabuncuoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan Ceren Karakoç ve Emrah Altıntoprak, Kızılcık Şerbeti'ndeki dram sahneleri hakkında konuştu. Özellikle son haftalarda dizinin her sahnesi gözyaşlarına boğulmamıza neden olurken meğer bu sahnelere seyirciler gibi iki isim de ağlıyormuş!

Altıntoprak'ın Karakoç'a yönelttiği 'Cenaze sahnesini izlerken sen tekrardan ağladın mı?' sorusuna Karakoç, 'Ben Kızılcık Şerbeti'ni izlerken sana ayrı, ona ayrı ben bu konuda hiç iyi değilim' yanıtını verdi. Altıntoprak ise 'Ağladığımız sahne karşıma çıkarsa sesim gidiyo' açıklamasında bulundu.