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Leyla Dizisinde Şoke Eden Ayrılık: Ölerek Diziye Veda Etti

Leyla Dizisinde Şoke Eden Ayrılık: Ölerek Diziye Veda Etti

yerli dizi Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 23:56

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'in son bölümünde şoke eden anlar yaşandı. Nur'un binbir türlü kaosunu izlediğimiz dizide bu defa fazla ileri gidildi. Nur, cinayet işleyerek bir karakterin canına kıydı. Ölerek diziye veda eden isim ise çok şaşırttı.

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Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Para ve güç için elinden geleni ardına koymayan Nur'un kötülükleri dur durak bilmezken Leyla dizisinin yeni bölümünde resmen küçük dilimizi yuttuk. Neco'yla uzun bir yüzleşme yaşayan Nur, hiç beklemediğimiz bir hamle yaptı. Neco'yu elleriyle öldürüp ardından çöplüğe attıran Nur'un bu hareketi, karakterin yaptığı kötülüklere bir yenisini daha ekledi.

Neco'yu canlandıran Mustafa Avkıran, Leyla'ya veda etti.

Neco'yu canlandıran Mustafa Avkıran, Leyla'ya veda etti.

Mustafa Avkıran'ın canlandırdığı Neco karakteri Nur tarafından öldürülüp Mali tarafından çöplükte bulundu. Bu sahne Neco'yu gördüğümüz son sahne oldu. Mustafa Avkıran, ölerek Leyla dizisine veda etti.

Bakalım Nur önümüzdeki bölümlerde ne gibi kötülüklere imza atacak?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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