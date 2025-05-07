Ortalık Karışacak: Rabia Soytürk, Bugüne Kadarki En Kötü Partnerini İtiraf Etti!
Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Rabia Soytürk, rol aldığı işlerle sık sık gündem oluyor. Özellikle Duy Beni dizisindeki performansıyla övgü toplayan Soytürk, Akif Yaman'a konuştu. Bugüne kadarki en kötü partneri sorulan Rabia Soytürk, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
KAYNAK: Akif Yaman ve 2. Sayfa
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Duy Beni dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Rabia Soytürk, son dönemin en popüler oyuncularından biri.
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Rabia Soytürk'ün radarına takılan partneri ise Duy Beni'de beraber rol aldığı Caner Topçu'dan başkası değil.
İşte Rabia Soytürk'ün gündem olan o sözleri:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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