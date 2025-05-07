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Ortalık Karışacak: Rabia Soytürk, Bugüne Kadarki En Kötü Partnerini İtiraf Etti!

Ortalık Karışacak: Rabia Soytürk, Bugüne Kadarki En Kötü Partnerini İtiraf Etti!

yerli dizi Duy Beni
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 22:35

Son dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Rabia Soytürk, rol aldığı işlerle sık sık gündem oluyor. Özellikle Duy Beni dizisindeki performansıyla övgü toplayan Soytürk, Akif Yaman'a konuştu. Bugüne kadarki en kötü partneri sorulan Rabia Soytürk, verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

KAYNAK: Akif Yaman ve 2. Sayfa

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Duy Beni dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Rabia Soytürk, son dönemin en popüler oyuncularından biri.

Duy Beni dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Rabia Soytürk, son dönemin en popüler oyuncularından biri.

Oyunculuk kariyerine 2018'de başlayan Soytürk, genç yaşına rağmen kısa sürede yan rolden başrole tırmandı. Son olarak atv'de yayınlanan Kör Nokta dizisinde izlediğimiz Rabia Soytürk'ün her projesi merakla takip edilirken muhabir Akif Yaman'a verdiği röportaj ortalığı epey karıştırdı.

Akif Yaman'a konuşan Rabia Soytürk, bugüne kadarki en kötü partnerinin sorulması üzerine eski rol arkadaşına verdi veriştirdi.

Rabia Soytürk'ün radarına takılan partneri ise Duy Beni'de beraber rol aldığı Caner Topçu'dan başkası değil.

Rabia Soytürk'ün radarına takılan partneri ise Duy Beni'de beraber rol aldığı Caner Topçu'dan başkası değil.

'Hepsiyle çok iyi anlaştım' deyip tüm partnerlerinin ismini açıklayan Soytürk, yalnızca Caner Topçu'nun ismini anmadı. Caner Topçu'nun sorulması üzerine 'Hazzetmediğim biri' diyen Soytürk, 'Sevmediğim insanları söylemekten çekinmem. Yaptığımız partnerliğe saygı duymuyorsa benim de saygım kalmamıştır.' ifadelerini kullandı.

Caner Topçu, 2023'te verdiği bir röportajda Duy Beni'de rol aldığı dönem Sümeyye Aydoğan'la partner olmak istediğini belirtmiş ve Rabia Soytürk, Topçu'ya ithafen sert bir paylaşım yapmıştı.

İşte Rabia Soytürk'ün gündem olan o sözleri:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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