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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in Dizi İçin Öğrendiklerine Şoke Olacaksınız

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in Dizi İçin Öğrendiklerine Şoke Olacaksınız

Atv Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.05.2025 - 17:28

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, rolü gereği öğrendikleriyle herkesi şoke etti. Gökhan Keser, Tuğba Özerk ve Hasan Küçükçetin'le beraber A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Özge Törer, dizi için balta kullanmaktan at binmeye kadar epey ders aldığını açıkladı.

KAYNAK: Biz Bize/ A Para

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atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman'ı muhakkak izlemişsinizdir.

atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman'ı muhakkak izlemişsinizdir.

Burak Özçivit, Özge Törer ve Emre Bey'in başrollerde yer aldığı Kuruluş Osman, 6 yıldır yayında olmasına rağmen nefis bir reyting başarısı sürdürüyor. 7. sezon onayı alan dizi yeni yayın döneminde de ekranda olmaya hazırlanırken dizinin Bala Hatun'u Özge Törer, A Para'da yayınlanan Biz Bize programında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

6 sezondur Kuruluş Osman dizisinde rol alan Özge Törer, rol gereği öğrenmek zorunda kaldığı şeylerle izleyenleri resmen şoke etti.

Diziden önce yalnızca at binebildiğini açıklayan Özge Törer, sonrasında çok ciddi dersler almaya başlamış.

Diziden önce yalnızca at binebildiğini açıklayan Özge Törer, sonrasında çok ciddi dersler almaya başlamış.

Özge Törer, dizi gereği kılıç ve balta kullanıp ok atabildiğini açıkladı. Törer ayrıca dizide bindiği atın 3. sezonda vefat ettiğini ve son 3 sezondur başka bir ata bindiğini belirtti.

İşte Özge Törer'in o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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