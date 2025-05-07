Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in Dizi İçin Öğrendiklerine Şoke Olacaksınız
atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, rolü gereği öğrendikleriyle herkesi şoke etti. Gökhan Keser, Tuğba Özerk ve Hasan Küçükçetin'le beraber A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Özge Törer, dizi için balta kullanmaktan at binmeye kadar epey ders aldığını açıkladı.
KAYNAK: Biz Bize/ A Para
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atv ekranlarında 6 sezondur yayınlanan Kuruluş Osman'ı muhakkak izlemişsinizdir.
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Diziden önce yalnızca at binebildiğini açıklayan Özge Törer, sonrasında çok ciddi dersler almaya başlamış.
İşte Özge Törer'in o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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