İlker Ayrık'ın "Ben Bilmem Eşim Bilir" İtirafı Yeniden Gündem Oldu
2012-2015 yılları arasında yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunuculuğunu üstlenen İlker Ayrık, yarışma hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Bu defa Ayrık'ın 2022 yılında Doğru Demirkol'un programında söyledikleri tekrardan viral oldu. Ayrık, hiç istemediği halde bazı yarışmacılara araba vermek zorunda kaldığını açıklamış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damga vurmuş yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmada istemsizce taraf tuttuğunu açıklayan Ayrık, ayrıca hiç istemediği insanlara araba vermek zorunda kaldığını da itiraf etmiş.
İşte İlker Ayrık'ın yeniden gündem olan o itirafı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın