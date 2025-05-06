onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlker Ayrık'ın "Ben Bilmem Eşim Bilir" İtirafı Yeniden Gündem Oldu

İlker Ayrık'ın "Ben Bilmem Eşim Bilir" İtirafı Yeniden Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 14:46

2012-2015 yılları arasında yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunuculuğunu üstlenen İlker Ayrık, yarışma hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Bu defa Ayrık'ın 2022 yılında Doğru Demirkol'un programında söyledikleri tekrardan viral oldu. Ayrık, hiç istemediği halde bazı yarışmacılara araba vermek zorunda kaldığını açıklamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir döneme damga vurmuş yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.

Bir döneme damga vurmuş yarışma programı Ben Bilmem Eşim Bilir'i muhakkak izlemişsinizdir.

İlker Ayrık, Ufuk Özkan ve Şule Zeybek'in sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı özellikle ilk sunucu İlker Ayrık'la özdeşlemişti.

2012-2015 yılları arasında Ayrık'ın sunuculuğuyla en popüler dönemini yaşayan Ben Bilmem Eşim Bilir, araba sahibi olmak isteyen çiftlerin çeşitli oyunlar oynamasıyla şekilleniyordu. Yarışmanın bitmesinin ardından yıllar geçmesine rağmen İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluyor. Öyle ki Ayrık'ın 2022 yılında Doğu Demirkol'un programında söylediği sözler TikTok'ta yeniden viral oldu.

Yarışmada istemsizce taraf tuttuğunu açıklayan Ayrık, ayrıca hiç istemediği insanlara araba vermek zorunda kaldığını da itiraf etmiş.

Yarışmada istemsizce taraf tuttuğunu açıklayan Ayrık, ayrıca hiç istemediği insanlara araba vermek zorunda kaldığını da itiraf etmiş.

'Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldık. Ben insanım, ben tarafsız olmak zorunda değilim, adil olmak zorundayım. Elbette taraf tutuyorum. Aile hikayelerini bildiğim yarışmacılar vardı, ihtiyaçları olduğunu biliyorum, kazanamıyorlar, eve gidince moralim bozuluyor. Hiçbir zaman vakit geçirmek istemeyeceğim, hoşlanmadığım insanlara araba verdim'

İşte İlker Ayrık'ın yeniden gündem olan o itirafı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın