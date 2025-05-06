Survivor'dan Elenen Poyraz, Kendisine Kumpas Kuran Volkan Hakkında Konuştu

'Bir yandan böyle bir tezgaha geldiğim için sinirliyim. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Bir yandan üzgünüm çünkü bunlara düşmemeliydim. İkinci tura kaldıktan sonra Volkan gece yanıma gelip ‘Poyraz, çocuklarımı ve işimi çok özledim, ben bu oyunu sana bırakacağım’ dedi. Bu konuşmayı hiçbir şart dahilinde kimseyle paylaşmayacağına dair bana yemin et dedi. Volkan, ‘çocuklarım ne kadar iyi savaştığımı görsün, bana birkaç sayı ver, sonra beni yakalar bitirirsin, kaybedince beni ayağa kaldırır, elimi havaya kaldırıp sizin babanız şampiyon der beni onore edersin’ dedi. El sıkıştık.”