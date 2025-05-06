Survivor'dan Elenen Poyraz, Kendisine Kumpas Kuran Volkan Hakkında Konuştu
Olayların bitmek bilmediği Survivor'daki son bombalardan biri Volkan'ın eleme düellosundaki rakibi Poyraz'a kumpas kurup elenmesini sağlamak oldu. Poyraz'a elenmek istediğini söyleyen Volkan buna rağmen düelloda Poyraz'ı yenmiş ve söz konusu olay büyük yankı uyandırmıştı. Elendikten sonra ilk röportajını veren Poyraz, kendisine kurulan kumpas ve Volkan hakkında ilk kez konuştu.
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Kavga ve entrikanın bitmek bilmediği Survivor'ın son bombalarından biri Volkan ve Poyraz arasında yaşananlardı.
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"Bu iğrenç, kokuşmuş insanların arasından kurtulduğum için bir yandan mutluyum."
Poyraz, Volkan'ın kurduğu kumpasın arkasındaki ismin Batuhan Karacakaya olduğunu söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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