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Survivor'dan Elenen Poyraz, Kendisine Kumpas Kuran Volkan Hakkında Konuştu

Survivor'dan Elenen Poyraz, Kendisine Kumpas Kuran Volkan Hakkında Konuştu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 11:32

Olayların bitmek bilmediği Survivor'daki son bombalardan biri Volkan'ın eleme düellosundaki rakibi Poyraz'a kumpas kurup elenmesini sağlamak oldu. Poyraz'a elenmek istediğini söyleyen Volkan buna rağmen düelloda Poyraz'ı yenmiş ve söz konusu olay büyük yankı uyandırmıştı. Elendikten sonra ilk röportajını veren Poyraz, kendisine kurulan kumpas ve Volkan hakkında ilk kez konuştu.

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Kavga ve entrikanın bitmek bilmediği Survivor'ın son bombalarından biri Volkan ve Poyraz arasında yaşananlardı.

Kavga ve entrikanın bitmek bilmediği Survivor'ın son bombalarından biri Volkan ve Poyraz arasında yaşananlardı.

Poyraz'la eleme düellosunda son ikiye kalan Volkan, iddialara göre Poyraz'a elenmek istediğini söyleyip çocukları üzerine yemin etmişti. Bunu duyan Poyraz, zaten gitmek isteyen Volkan'la tüm enerjisini verip yarışmazken elenmekten kaçamamış ve Volkan, ezici bir üstünlükle Poyraz'ı yenmişti.

Elenirken Volkan'la vedalaşmayıp 'Kandırıldım' diyen Poyraz, verdiği röportajda Volkan hakkında ilk kez konuştu.

"Bu iğrenç, kokuşmuş insanların arasından kurtulduğum için bir yandan mutluyum."

"Bu iğrenç, kokuşmuş insanların arasından kurtulduğum için bir yandan mutluyum."

'Bir yandan böyle bir tezgaha geldiğim için sinirliyim. Kendimi kandırılmış hissediyorum. Bir yandan üzgünüm çünkü bunlara düşmemeliydim. İkinci tura kaldıktan sonra Volkan gece yanıma gelip ‘Poyraz, çocuklarımı ve işimi çok özledim, ben bu oyunu sana bırakacağım’ dedi. Bu konuşmayı hiçbir şart dahilinde kimseyle paylaşmayacağına dair bana yemin et dedi. Volkan, ‘çocuklarım ne kadar iyi savaştığımı görsün, bana birkaç sayı ver, sonra beni yakalar bitirirsin, kaybedince beni ayağa kaldırır, elimi havaya kaldırıp sizin babanız şampiyon der beni onore edersin’ dedi. El sıkıştık.”

Poyraz, Volkan'ın kurduğu kumpasın arkasındaki ismin Batuhan Karacakaya olduğunu söyledi.

Poyraz, Volkan'ın kurduğu kumpasın arkasındaki ismin Batuhan Karacakaya olduğunu söyledi.

'Hepsinin bu işte parmağı olduğunu düşünüyorum. Batuhan Karacakaya’nın bu tezgahı kurduğuna eminim. Toplantı yapan da tezgahı kuran da projeyi gerçekleştiren de Batuhan Karacakaya’dır. Volkan da onun küçük askeri, piyonudur.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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