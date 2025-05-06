Eurovision Şampiyonu Nemo'dan O Ses Yarışmacısına Övgü Dolu Yorum
O Ses Türkiye yarı final karşılaşmasında Eurovision 2024 şampiyonu Nemo'nun The Code şarkısını seslendiren Funda Kayacık, büyük beğeni toplayarak finale çıkmaya hak kazanmıştı. Kayacık'ın performansı sosyal medyada gündem olurken Eurovision şampiyonu Nemo, buna kayıtsız kalamadı ve Kayacık'a yorum yazdı.
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O Ses Türkiye finalistlerinden Funda Kayacık, yarı finale Eurovision şarkısıyla damga vurdu.
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Nemo'nun radarından kaçmadı!
İşte Funda Kayacık'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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