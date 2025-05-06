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Eurovision Şampiyonu Nemo'dan O Ses Yarışmacısına Övgü Dolu Yorum

Eurovision Şampiyonu Nemo'dan O Ses Yarışmacısına Övgü Dolu Yorum

Eurovision O Ses Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.05.2025 - 10:11

O Ses Türkiye yarı final karşılaşmasında Eurovision 2024 şampiyonu Nemo'nun The Code şarkısını seslendiren Funda Kayacık, büyük beğeni toplayarak finale çıkmaya hak kazanmıştı. Kayacık'ın performansı sosyal medyada gündem olurken Eurovision şampiyonu Nemo, buna kayıtsız kalamadı ve Kayacık'a yorum yazdı.

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O Ses Türkiye finalistlerinden Funda Kayacık, yarı finale Eurovision şarkısıyla damga vurdu.

O Ses Türkiye finalistlerinden Funda Kayacık, yarı finale Eurovision şarkısıyla damga vurdu.

Eurovision 2024 şampiyonu Nemo'nun The Code şarkısını canlı seslendiren Kayacık, seyirciden tam puan alarak finali garantiledi. Son derece zor bir şarkı olan The Code'u enfes bir performansla sergileyen Funda Kayacık haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nemo'nun radarından kaçmadı!

Nemo'nun radarından kaçmadı!

TikTok hesabından bir video paylaşan Funda Kayacık, sosyal medyada gündem olan videosunun şarkının sahibi Nemo'nun da karşısına çıktığını açıkladı. Nemo'nun kendisine yorum yaptığını belirten Kayacık, ayrıca Eurovision şampiyonunun kendisini Instagram'da takip etmeye başladığını da söyledi.

İşte Funda Kayacık'ın o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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