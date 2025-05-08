En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi'den Çok Konuşulacak Kızılcık Şerbeti Eleştirisi
NOW ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi. Dizinin tek bölümü kaçırmayan Ezildi, son bölümü izlerken kendini videoya aldı. Pembe karakterinin ölümünün ardından Işıl'ın eve gelip Pembe'nin eşyalarını atması üzerine sessiz kalamayan Kadir Ezildi, eleştirisiyle gündem oldu.
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NOW'ın ilgiyle izlenen yarışma programı En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi'yi muhakkak tanırsınız.
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Özlü sözlerle sitem etti.
İşte Kadir Ezildi'nin Kızılcık Şerbeti eleştirisi:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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