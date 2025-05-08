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En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi'den Çok Konuşulacak Kızılcık Şerbeti Eleştirisi

En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi'den Çok Konuşulacak Kızılcık Şerbeti Eleştirisi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2025 - 12:29

NOW ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, sıkı bir Kızılcık Şerbeti seyircisi. Dizinin tek bölümü kaçırmayan Ezildi, son bölümü izlerken kendini videoya aldı. Pembe karakterinin ölümünün ardından Işıl'ın eve gelip Pembe'nin eşyalarını atması üzerine sessiz kalamayan Kadir Ezildi, eleştirisiyle gündem oldu.

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NOW'ın ilgiyle izlenen yarışma programı En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi'yi muhakkak tanırsınız.

NOW'ın ilgiyle izlenen yarışma programı En Hamarat Benim'in sunucusu Kadir Ezildi'yi muhakkak tanırsınız.

Sivri dilli sunucu geçtiğimiz günlerde nişanlısı Gamze Türkmen'le dünyaevine girmişti. Sosyal medyayı son derece aktif kullanan Kadir Ezildi neredeyse her anını paylaşırken bu defa Kızılcık Şerbeti izlediği anları videoya aldı.

Kızılcık Şerbeti tutkusuyla bilinen Kadir Ezildi, Pembe'nin ölmesi ve Işıl'ın Ünal konağının yeni hanımı olmasına fena sinirlendi.

Özlü sözlerle sitem etti.

Özlü sözlerle sitem etti.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü izleyen Ezildi, Işıl'ın Pembe'nin eşyalarını atıp eve yeni bir düzen getirmesi üzerine 'Fazla fedakarlık enayiliktir. Merhamet kredi kartı gibidir. Limitini aşarsanız ay sonu kendi kendinize uğraşırsınız.' dedi.

İşte Kadir Ezildi'nin Kızılcık Şerbeti eleştirisi:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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