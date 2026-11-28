Yaprak Dökümü'nün Oğuz'uydu, ABD'de Bambaşka Hayat Kurdu
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Bir döneme damga vuran Kanal D dizisi Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalarda yerini koruyan Tolga Karel, uzun süredir sürdürdüğü Amerika yaşamından yeni bir kare paylaştı. Oyunculuğu bıraktıktan sonra ABD’de yeni bir sayfa açan ve kendi işini kuran Karel'in son hali ortaya çıktı.
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel, yıllar önce ABD'ye yerleşti.
İkinci evliliğinden dört çocuğu bulunuyor.
Tolga Karel son halini paylaştı.
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