Tolga Karel, paylaşıma şu notu düştü:

'Dünyadaki en sevdiğim insanlara bakarken, inanılmaz eşime ve dört harika çocuğuma bakarken, her gün nasıl gerçekten kutsanmış olduğumu hatırlıyorum. Biz altı kişiyle birlikte olan hayatımız dolu, gürültülü ve asla sıkıcı değil ve ben bir saniyeyi bile değiştirmek istemiyorum. Evimizi bu kadar çok sevgi, kahkaha ve neşe ile doldurduğunuz için teşekkür ederim. Sizi hepinizi kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar seviyorum!'