Karadere, daha önce yüzüne yaptırdığı işlemlere 750 bin TL harcadığını söylemişti. Yarışmanın ardından ise yeni bir operasyon geçirdi ve bunu sosyal medyada paylaştığı videoyla duyurdu. Videoda 'Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe' diyen Karadere, taburcu olduğunu ve ilk 24 saatte şişliğin çok az olduğunu anlattı.

Operasyonu 'sanat eseri gibi' diye tanımlayan eski milli atlet, 'İnanılmaz heyecanlıyım' dedi ve günler sonra 'Barbie gibi' olacağını söyledi.