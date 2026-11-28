Survivor 2026 İkincisi Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Değişimi Gündem Oldu
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Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasını ikinci tamamlayan Nagihan Karadere, yarışmanın ardından estetik ameliyatlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Boyun germe ve alt yüz germe ameliyatını 'Sürpriz!' diyerek duyuran eski milli atlet, yeni görüntüsüyle sosyal medyayı ikiye böldü.
Nagihan Karadere, milli atletlikten Survivor parkurlarına uzanan bir kariyerle tanındı.
Karadere, Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler'de finale kalıp ikinci oldu.
Nagihan Karadere, boyun germe ve alt yüz germe ameliyatını "Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum" diyerek duyurdu.
Karadere'nin estetik sonrası değişimi sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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