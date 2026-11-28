Tel Örgüleri Aşıp Sahaya Giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli Hakkında İşlem Başlatıldı
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İzmir'de 8 Kasım'da oynanan Yarımada Derbisi, bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında yaşanan gerginliğe sahne oldu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tartışma büyüyünce oyuncuları ayırmak için müsabaka alanına girdi. Denizli'nin kısa sürede çok konuşulan bu hamlesi, karşılaşmadan haftalar sonra belediye başkanını yasal bir süreçle karşı karşıya bıraktı.
Derbide üç kırmızı kart çıktı.
Lal Denizli demir kapının üzerinden atladı.
Belediye başkanı hakkında işlem başlatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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