Karşılaşmanın üzerinden yaklaşık üç hafta geçtikten sonra Lal Denizli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. İşleme, belediye başkanının tel örgüleri aşarak müsabaka alanına girmesi dayanak oldu. Kanunun 16. maddesinde yer alan yasak alanlara girme düzenlemesi, müsabaka alanına yetkisiz girişler için üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörüyor.