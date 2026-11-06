Ankara'da Halı Saha Turnuvasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Sahaya Tabancayla Girdi
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Ankara'da amatör iki takım arasında oynanan halı saha turnuvası maçında kavga çıktı. Dün akşam yaşanan olayda oyuncular birbirine girdi, izleyiciler de kavgaya katıldı. Mekânın canlı yayın kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği görüldü.
Halı sahada maç canlı yayınlanıyordu.
Birebir mücadele kavgaya dönüştü.
İzleyiciler de kavgaya katıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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