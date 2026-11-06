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Ankara'da Halı Saha Turnuvasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Sahaya Tabancayla Girdi

Ankara'da Halı Saha Turnuvasında Çıkan Kavgada Bir Kişi Sahaya Tabancayla Girdi

Ankara
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 20:57
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Ankara'da amatör iki takım arasında oynanan halı saha turnuvası maçında kavga çıktı. Dün akşam yaşanan olayda oyuncular birbirine girdi, izleyiciler de kavgaya katıldı. Mekânın canlı yayın kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin elinde tabancayla sahaya girdiği görüldü.

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Halı sahada maç canlı yayınlanıyordu.

Birebir mücadele kavgaya dönüştü.

Birebir mücadele kavgaya dönüştü.

Amatör beş kişilik halı saha turnuvasında iki takım karşı karşıya geldi. Oyuncular arasındaki birebir bir mücadele tartışmaya yol açtı. İki takımın diğer oyuncuları da olaya dahil olunca tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

İzleyiciler de kavgaya katıldı.

İzleyiciler de kavgaya katıldı.

Mekânın sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntülerinde kavgaya izleyicilerin de katıldığı görüldü. Sahada tekme ve yumruk atıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kavganın sürdüğü sırada bir kişi elinde tabancayla sahaya girdi. Bu anlar da mekânın canlı yayın kamerasına yansıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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