Ne İstanbul Ne Ankara Ne İzmir: Yapay Zeka Analizine Göre Türkiye'nin En Sinirli Şehri Belli Oldu

Analizin büyükşehirlere ilişkin bölümü, stresi ve öfkeyi artıran etkenleri şöyle sıralıyor: kronik trafik yoğunluğu, aşırı kalabalık ve artan yaşam maliyetleri. Bu üç başlık, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki gerginliğin ana gerekçesi olarak gösteriliyor.

Nüfus oranlaması yapıldıktan sonra bile büyükşehirlerde günlük hayat temposunun adli ve kentsel vaka istatistiklerini tetiklediği görüldü. Çalışmada kullanılan veri setleri arasında TÜİK'in suç ve trafik kazası verileri ile bağımsız saha çalışmaları yer alıyor.