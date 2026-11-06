Ne İstanbul Ne Ankara Ne İzmir: Yapay Zeka Analizine Göre Türkiye'nin En Sinirli Şehri Belli Oldu
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TÜİK'in 2025 yılı asayiş ve trafik verileriyle saha çalışmalarının yapay zeka modelleriyle analiz edilmesiyle hazırlanan listede Türkiye'nin en sinirli ili Aydın oldu. İstanbul'un ilk 10'da ancak sekizinci sırada yer aldığı sıralamada Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü basamakta bulunuyor. Değerlendirmede ham olay sayısı değil, nüfusa oranla gerçekleşen olayların sıklığı esas alındı.
Kaynak: Sözcü
Ankara ikinci, İzmir üçüncü: Aydın'ın ardından dört büyük şehir sıralandı.
Büyükşehirlerde stresin sebebi trafik, kalabalık ve artan yaşam maliyeti olarak gösterildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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