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Ne İstanbul Ne Ankara Ne İzmir: Yapay Zeka Analizine Göre Türkiye'nin En Sinirli Şehri Belli Oldu

Ne İstanbul Ne Ankara Ne İzmir: Yapay Zeka Analizine Göre Türkiye'nin En Sinirli Şehri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 11:03
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TÜİK'in 2025 yılı asayiş ve trafik verileriyle saha çalışmalarının yapay zeka modelleriyle analiz edilmesiyle hazırlanan listede Türkiye'nin en sinirli ili Aydın oldu. İstanbul'un ilk 10'da ancak sekizinci sırada yer aldığı sıralamada Ankara ikinci, İzmir ise üçüncü basamakta bulunuyor. Değerlendirmede ham olay sayısı değil, nüfusa oranla gerçekleşen olayların sıklığı esas alındı.

Kaynak: Sözcü

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Ankara ikinci, İzmir üçüncü: Aydın'ın ardından dört büyük şehir sıralandı.

Ankara ikinci, İzmir üçüncü: Aydın'ın ardından dört büyük şehir sıralandı.

Listenin zirvesinde Aydın bulunuyor. Analizde şehirlerin ham olay sayısına değil, nüfusuna oranla yaşanan asayiş olaylarının sıklığına bakıldı. Sözcü'nün aktardığına göre Aydın'ın birinci sıraya yerleşmesinde nüfusuna kıyasla adli vaka ve gerginlik yoğunluğu belirleyici oldu.

İlk 5'te Aydın'ın ardından Ankara, İzmir, Antalya ve Denizli sıralanıyor. İlk 10'un devamında ise Çorum, Kilis, İstanbul, Aksaray ve Uşak yer alıyor. Yani adı en sık 'sinirli şehir' tartışmalarında geçen İstanbul, bu listede ancak sekizinci basamağa yerleşebildi.

Büyükşehirlerde stresin sebebi trafik, kalabalık ve artan yaşam maliyeti olarak gösterildi.

Büyükşehirlerde stresin sebebi trafik, kalabalık ve artan yaşam maliyeti olarak gösterildi.

Analizin büyükşehirlere ilişkin bölümü, stresi ve öfkeyi artıran etkenleri şöyle sıralıyor: kronik trafik yoğunluğu, aşırı kalabalık ve artan yaşam maliyetleri. Bu üç başlık, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerdeki gerginliğin ana gerekçesi olarak gösteriliyor.

Nüfus oranlaması yapıldıktan sonra bile büyükşehirlerde günlük hayat temposunun adli ve kentsel vaka istatistiklerini tetiklediği görüldü. Çalışmada kullanılan veri setleri arasında TÜİK'in suç ve trafik kazası verileri ile bağımsız saha çalışmaları yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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