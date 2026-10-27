5 Büyük Şehirde Ev Sahibi Olmanın Bedeli Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Konut fiyatları ve yüksek kredi faizleri ev sahibi olmayı giderek zorlaştırırken, beş büyük şehirde ev almak için gereken maaş hesaplandı. CNN Türk yayınında paylaşılan tabloya göre 100 metrekarelik ortalama bir evi krediyle almak için Bursa'da 287 bin, İstanbul'da ise 475 bin liralık hane geliri gerekiyor. Listenin sürprizi ise Ankara ve İzmir'i geride bırakan Antalya oldu.
Şehir Şehir Ev Almak İçin Gereken Maaş
Antalya Neden Ankara ve İzmir'den Pahalı?
"Bu Gelir Kimsede Yok"
Orta Gelirli İçin Alternatif: Müteahhit Taksiti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın