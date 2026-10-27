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5 Büyük Şehirde Ev Sahibi Olmanın Bedeli Ortaya Çıktı

5 Büyük Şehirde Ev Sahibi Olmanın Bedeli Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:57
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Konut fiyatları ve yüksek kredi faizleri ev sahibi olmayı giderek zorlaştırırken, beş büyük şehirde ev almak için gereken maaş hesaplandı. CNN Türk yayınında paylaşılan tabloya göre 100 metrekarelik ortalama bir evi krediyle almak için Bursa'da 287 bin, İstanbul'da ise 475 bin liralık hane geliri gerekiyor. Listenin sürprizi ise Ankara ve İzmir'i geride bırakan Antalya oldu.

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Şehir Şehir Ev Almak İçin Gereken Maaş

Şehir Şehir Ev Almak İçin Gereken Maaş

Hesaplamalar 100 metrekarelik ortalama bir konut ve 120 ay vadeli kredi üzerinden yapıldı. En uygun şehirden en pahalısına sıralama şöyle:

Bursa: Ortalama konut fiyatı 4,2 milyon TL, aylık ödeme 115 bin TL, gereken maaş 287 bin TL.

Ankara: Ortalama konut fiyatı 4,9 milyon TL, aylık ödeme 132 bin TL, gereken maaş 331 bin TL.

İzmir: Ortalama konut fiyatı 5,7 milyon TL, aylık ödeme 137 bin TL, gereken maaş 344 bin TL.

Antalya: Ortalama konut fiyatı 5,9 milyon TL, aylık ödeme 142 bin TL, gereken maaş 355 bin TL.

İstanbul: Ortalama konut fiyatı 9 milyon TL, aylık ödeme 190 bin TL, gereken maaş 475 bin TL.

Yani İstanbul'da ev almak için gereken gelir, Bursa'dakinin yaklaşık 1,7 katı.

Antalya Neden Ankara ve İzmir'den Pahalı?

Antalya Neden Ankara ve İzmir'den Pahalı?

Tabloyu CNN Türk'te değerlendiren gayrimenkul uzmanı Şenay Araç'a göre Antalya, pandemiden sonra çok göç aldı ve yabancıların yoğun alımlarıyla İstanbul'la yarışabilecek bir bölge haline geldi. Araç, tablodaki Antalya rakamının aslında en uygun rakam olduğunu, şehirde neredeyse İstanbul ayarında fiyatlar istendiğini söyledi.

Araç, şehirler arasındaki farkın inşaat maliyetinden değil, lokasyondan kaynaklandığını vurguladı. Uzmana göre İstanbul, Ankara ve Bursa'da bir evin inşaat maliyeti aynı; fiyatları ayıran asıl unsur arsa bedelleri. Tablodaki en uygun şehirler ise Bursa ve Ankara.

"Bu Gelir Kimsede Yok"

"Bu Gelir Kimsede Yok"

Araç, tablodaki rakamların bankaların kredi verirken aradığı hane geliri kriterleri olduğunu hatırlattı. Uzman, İstanbul'daki 475 bin liralık geliri bir hanede 4 kişi çalışsa bile toparlamanın zor olduğunu, bu yüzden bu tabloya bakıldığında kimsenin ev alamayacağını söyledi.

Uzmana göre vatandaşlar evin büyük bölümünü kendi birikimiyle ödeyip yalnızca eksik kalan kısmı krediyle tamamlıyor. Yüksek tutarlı krediyi ise faizler nedeniyle neredeyse kimse kullanmıyor.

Orta Gelirli İçin Alternatif: Müteahhit Taksiti

Orta Gelirli İçin Alternatif: Müteahhit Taksiti

Araç, orta gelirli vatandaşların önce katılım finansmanı sistemine, ardından bankalara yöneldiğini belirtti. Bunun yanında bazı inşaat firmalarının bankalardan daha uygun koşullarla kendi finansmanını sunduğunu söyledi. Uzmanın verdiği bilgiye göre bu firmalar yüzde 25 peşinatla 60 aya kadar taksit imkanı tanıyor.

Faizlerle ilgili beklentisini de paylaşan Araç, konut kredisi faizlerinin şu anda aylık yüzde 2,89-2,90 bandında olduğunu, mevduat faizleri düştükçe konut kredisi faizlerinin de gerilemesini beklediğini söyledi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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