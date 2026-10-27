5 Büyük Şehirde Ev Sahibi Olmanın Bedeli Ortaya Çıktı

Tabloyu CNN Türk'te değerlendiren gayrimenkul uzmanı Şenay Araç'a göre Antalya, pandemiden sonra çok göç aldı ve yabancıların yoğun alımlarıyla İstanbul'la yarışabilecek bir bölge haline geldi. Araç, tablodaki Antalya rakamının aslında en uygun rakam olduğunu, şehirde neredeyse İstanbul ayarında fiyatlar istendiğini söyledi.

Araç, şehirler arasındaki farkın inşaat maliyetinden değil, lokasyondan kaynaklandığını vurguladı. Uzmana göre İstanbul, Ankara ve Bursa'da bir evin inşaat maliyeti aynı; fiyatları ayıran asıl unsur arsa bedelleri. Tablodaki en uygun şehirler ise Bursa ve Ankara.