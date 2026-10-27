İstanbul'da 100 Metrekarelik Ev Sahibi Olabilmek İçin Gereken Hane Geliri Hesaplandı

Hesaplamaya göre 9 milyon 84 bin 300 liralık evde yüzde 70 kredi sınırı uygulandığında çekilebilecek en yüksek kredi 6 milyon 359 bin lira oluyor. Geriye kalan yaklaşık 2 milyon 725 bin lira ise peşin ödenmesi gereken tutar. Bu kredi 120 ay vadeyle ve aylık yüzde 2,89 faizle kullanıldığında aylık taksit yaklaşık 190 bin liraya ulaşıyor.

Taksidin hane gelirinin yüzde 40'ından fazla olmaması varsayımıyla yapılan hesapta, 190 bin liralık taksidi karşılayabilmek için gereken aylık hane geliri 475 bin lira çıkıyor. Tapu harcı ve ekspertiz ücreti gibi masraflar bu tutarın dışında kalıyor ve toplam maliyeti artırıyor. Bankalar gelir belgesinin yanında mevcut borç ve kredi geçmişine de baktığı için gerçek başvurularda tutarlar değişebiliyor.