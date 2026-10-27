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İstanbul'da 100 Metrekarelik Ev Sahibi Olabilmek İçin Gereken Hane Geliri Hesaplandı

İstanbul'da 100 Metrekarelik Ev Sahibi Olabilmek İçin Gereken Hane Geliri Hesaplandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.10.2026 - 10:58
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İstanbul'da 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı, TCMB'nin 2026 üçüncü çeyrek konut fiyat endeksi verilerine göre 9 milyon 84 bin 300 liraya çıktı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 872 bin 200 liraydı. Verilerle yapılan hesaplama, söz konusu evi konut kredisiyle alabilmek için hanenin aylık en az 475 bin lira kazanması gerektiğini gösterdi. Hesapta ilk ev alanlar için uygulanan yüzde 70 kredi sınırı, kamu bankalarındaki en düşük faiz oranı olan yüzde 2,89 ve 120 ay vade esas alındı. Aylık taksidin hane gelirinin yüzde 40'ını aşmaması koşulu da hesaba katıldı.

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Peşinat 2 milyon 725 bin lira, aylık taksit yaklaşık 190 bin lira

Peşinat 2 milyon 725 bin lira, aylık taksit yaklaşık 190 bin lira

Hesaplamaya göre 9 milyon 84 bin 300 liralık evde yüzde 70 kredi sınırı uygulandığında çekilebilecek en yüksek kredi 6 milyon 359 bin lira oluyor. Geriye kalan yaklaşık 2 milyon 725 bin lira ise peşin ödenmesi gereken tutar. Bu kredi 120 ay vadeyle ve aylık yüzde 2,89 faizle kullanıldığında aylık taksit yaklaşık 190 bin liraya ulaşıyor.

Taksidin hane gelirinin yüzde 40'ından fazla olmaması varsayımıyla yapılan hesapta, 190 bin liralık taksidi karşılayabilmek için gereken aylık hane geliri 475 bin lira çıkıyor. Tapu harcı ve ekspertiz ücreti gibi masraflar bu tutarın dışında kalıyor ve toplam maliyeti artırıyor. Bankalar gelir belgesinin yanında mevcut borç ve kredi geçmişine de baktığı için gerçek başvurularda tutarlar değişebiliyor.

İstanbul'da 100 metrekarelik ev bir yılda 2 milyon 212 bin lira pahalandı

İstanbul'da 100 metrekarelik ev bir yılda 2 milyon 212 bin lira pahalandı

TCMB verilerine göre aynı büyüklükteki evin ortalama fiyatı geçen yıl 6 milyon 872 bin 200 liraydı; aradaki fark 2 milyon 212 bin 100 lira. Eylül ayında Türkiye genelinde konut fiyat endeksi aylık yüzde 1,2, yıllık yüzde 22,3 artarken İstanbul, yüzde 2,0'lık aylık ve yüzde 26,8'lik yıllık artışla ülkenin en yüksek artışını kaydetti.

Türkiye genelinde 100 metrekarelik evin ortalama fiyatı 5 milyon 388 bin 700 lira. Ankara'da bu tutar 4 milyon 924 bin 400, İzmir'de 5 milyon 758 bin 900 lira. Aynı yöntemle Ankara için gereken hane geliri 331 bin lira, İzmir için yaklaşık 344 bin lira hesaplandı. 10 ilin yer aldığı tabloda en düşük tutar 232 bin 500 liraylayla Gaziantep'te çıktı.

İstanbul'da ortalama kira 47 bin 520 lira, kredi taksidi bunun yaklaşık dört katı

İstanbul'da ortalama kira 47 bin 520 lira, kredi taksidi bunun yaklaşık dört katı

TCMB'nin yeni kiracı kira endeksine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir evin ortalama kirası eylülde 47 bin 520 lira oldu. Kiralar bir yılda yüzde 35,5 arttı. Aynı evi kredi ile almanın aylık yükü ise yaklaşık 190 bin lira.

Kredili satışlara bakıldığında da tablo benzer. TÜİK verilerine göre eylülde 142 bin 390 konut satıldı ve bunların 23 bin 397'si ipotekli satış oldu. İpotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 16,4 ile yılın en düşük seviyesine indi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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