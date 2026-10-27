İstanbul'da 100 Metrekarelik Ev Sahibi Olabilmek İçin Gereken Hane Geliri Hesaplandı
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İstanbul'da 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı, TCMB'nin 2026 üçüncü çeyrek konut fiyat endeksi verilerine göre 9 milyon 84 bin 300 liraya çıktı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 6 milyon 872 bin 200 liraydı. Verilerle yapılan hesaplama, söz konusu evi konut kredisiyle alabilmek için hanenin aylık en az 475 bin lira kazanması gerektiğini gösterdi. Hesapta ilk ev alanlar için uygulanan yüzde 70 kredi sınırı, kamu bankalarındaki en düşük faiz oranı olan yüzde 2,89 ve 120 ay vade esas alındı. Aylık taksidin hane gelirinin yüzde 40'ını aşmaması koşulu da hesaba katıldı.
Peşinat 2 milyon 725 bin lira, aylık taksit yaklaşık 190 bin lira
İstanbul'da 100 metrekarelik ev bir yılda 2 milyon 212 bin lira pahalandı
İstanbul'da ortalama kira 47 bin 520 lira, kredi taksidi bunun yaklaşık dört katı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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