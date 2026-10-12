Avrupa'da Kira Enflasyonu Zirvesi Türkiye'de: Büyük Şehirlerdeki Artış Tescillendi
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Euronews'in aktardığı Eurostat verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde Avrupa'da konut kiraları yükselmeye devam etti. AB genelinde fiilen ödenen kiralar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken Finlandiya'da artış yüzde sıfırda kaldı. AB aday ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri de karşılaştırmaya katıldığında kira enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu.
Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde yaşanan kira ve konut krizi bu istatistiklerle bir kez daha tescillenmiş oldu.
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Romanya ve Hırvatistan'da kira artışı yüzde 40'ı aştı.
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Türkiye'de kiralar kademeli biçimde yükseldi.
Büyük ekonomilerde yalnızca İtalya AB ortalamasını aştı.
Ağustos verisinde Hırvatistan trendin dışında kaldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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