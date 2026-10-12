Avrupa'da Kira Enflasyonu Zirvesi Türkiye'de: Büyük Şehirlerdeki Artış Tescillendi

Euronews'in aktardığı Eurostat verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde Avrupa'da konut kiraları yükselmeye devam etti. AB genelinde fiilen ödenen kiralar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken Finlandiya'da artış yüzde sıfırda kaldı. AB aday ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri de karşılaştırmaya katıldığında kira enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu.

Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde yaşanan kira ve konut krizi bu istatistiklerle bir kez daha tescillenmiş oldu.