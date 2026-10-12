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Ekonomi
Avrupa'da Kira Enflasyonu Zirvesi Türkiye'de: Büyük Şehirlerdeki Artış Tescillendi

Avrupa'da Kira Enflasyonu Zirvesi Türkiye'de: Büyük Şehirlerdeki Artış Tescillendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 17:34
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Euronews'in aktardığı Eurostat verilerine göre 2026'nın ikinci çeyreğinde Avrupa'da konut kiraları yükselmeye devam etti. AB genelinde fiilen ödenen kiralar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken Finlandiya'da artış yüzde sıfırda kaldı. AB aday ülkeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkeleri de karşılaştırmaya katıldığında kira enflasyonunun en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu. 

Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde yaşanan kira ve konut krizi bu istatistiklerle bir kez daha tescillenmiş oldu.

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Romanya ve Hırvatistan'da kira artışı yüzde 40'ı aştı.

Romanya ve Hırvatistan'da kira artışı yüzde 40'ı aştı.

AB içinde en yüksek kira artışı yüzde 43,5 ile Romanya'da görüldü, Hırvatistan ise yüzde 40,1'lik artışla Romanya'yı yakından takip etti. Aynı dönemde genel enflasyon Romanya'da yüzde 9,5, Hırvatistan'da yüzde 4,8 olarak gerçekleşti ve enflasyonun etkisi çıkarıldığında bile iki ülkede kiralar reel olarak yüzde 30'dan fazla arttı. Yüzde 10'luk artışla üçüncü sırada yer alan Slovenya'da reel artış yüzde 6'nın biraz üzerinde kaldı.

Türkiye'de kiralar kademeli biçimde yükseldi.

Türkiye'de kiralar kademeli biçimde yükseldi.

2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreği arasında yüzde 49,6'lık yıllık kira enflasyonuyla Türkiye, Avrupa genelinde ilk sıraya yerleşti. Romanya ve Hırvatistan'dan farklı olarak Türkiye'de ani ve keskin bir kira sıçraması yaşanmadı. Aynı dönemde genel enflasyonun yüzde 30'un üzerinde olması, kiraların reel artışının bu iki ülkeye kıyasla daha düşük kaldığı anlamına geliyor. Sırbistan'da kiralar yüzde 12,5, Bulgaristan'da yüzde 9,9, Kuzey Makedonya'da yüzde 9,2, İzlanda'da yüzde 8,6, Yunanistan'da yüzde 7,5, Çekya'da yüzde 6,2, Arnavutluk'ta yüzde 6, Slovakya ve Litvanya'da yüzde 5,3, Portekiz'de ise yüzde 5,2 arttı.

Büyük ekonomilerde yalnızca İtalya AB ortalamasını aştı.

Büyük ekonomilerde yalnızca İtalya AB ortalamasını aştı.

İtalya'da kiralar yüzde 3,5 yükselerek yüzde 3 olan AB ortalamasının üzerine çıkarken bu oran İspanya'da yüzde 2,5, Almanya'da yüzde 2,1 ve Fransa'da yüzde 1,6 oldu. Enflasyon hesaba katıldığında bu dört büyük ekonominin hiçbirinde reel kira artışı görülmedi, aynı durum Belçika, Estonya, Finlandiya ve Lüksemburg için de geçerli oldu.

Ağustos verisinde Hırvatistan trendin dışında kaldı.

Ağustos verisinde Hırvatistan trendin dışında kaldı.

AB genelinde kiralar Ağustos 2025 ile Ağustos 2026 arasında yüzde 2,9 yükseldi ve bu oran, ikinci çeyrekler arasındaki değişimle genel olarak benzer bir eğilime işaret etti. Hırvatistan bu eğilimin dışında kalırken ağustos ayındaki yıllık kira artışı belirgin biçimde düşerek yüzde 4,3 oldu. Bunun nedeni, kira endeksinin Temmuz 2025 ile Ağustos 2025 arasında keskin bir sıçrama kaydetmesi ve bu sıçramanın hem aylık hem de üç aylık değişim oranlarını etkilemesi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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