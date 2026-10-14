article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye'de Kiraların En Yüksek Olduğu 10 İl Belli Oldu

Türkiye'de Kiraların En Yüksek Olduğu 10 İl Belli Oldu

İstanbul Konut kira
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 18:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de il bazında ortalama konut kiraları sıralandı. Paylaşılan verilere göre aylık ortalama kira İstanbul'da 36 bin 877 liraya ulaştı. Listenin ilk 10'una giren bazı Anadolu kentleri ise nüfusu çok daha kalabalık büyükşehirleri geride bıraktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da ortalama kira 36 bin 877 lira oldu, Ankara ile arada 7 bin liradan fazla fark var

İstanbul'da ortalama kira 36 bin 877 lira oldu, Ankara ile arada 7 bin liradan fazla fark var

Kira bedelleri, özellikle büyük kentlerde yaşayan dar ve orta gelirli hanelerin bütçesindeki en ağır kalem olmayı sürdürüyor. İllere göre ortalama kira tutarlarını gösteren son listede zirvenin sahibi yine İstanbul oldu. Kentte bir konut için ödenen aylık ortalama kira 36 bin 877 lira olarak hesaplandı.

İstanbul'u 29 bin 684 lirayla Ankara izledi. İki kent arasındaki fark 7 bin 193 lirayı buldu. Üçüncü sıradaki İzmir'de ise ortalama kira 24 bin 308 lira seviyesinde kaldı. Böylece Başkent ile İzmir arasında da 5 bin 376 liralık bir makas oluştu.

Listenin ilk sırası ile son sırası arasındaki uçurum da dikkat çekti. İstanbul'daki ortalama kira, 10'uncu sıradaki illerin yaklaşık 1,8 katına denk geliyor.

Trabzon, Bursa ve Antalya'yı geride bırakarak 4'üncü sıraya yerleşti.

Trabzon, Bursa ve Antalya'yı geride bırakarak 4'üncü sıraya yerleşti.

Sıralamanın en çok konuşulan ismi Trabzon oldu. Karadeniz kentinde aylık ortalama kira 23 bin 886 lira olarak belirlendi. Trabzon, üçüncü sıradaki İzmir'in yalnızca 422 lira gerisinde kalırken nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük beş kenti arasında yer alan Bursa ve Antalya'nın önüne geçti.

Beşinci sırada 23 bin 685 lirayla Muğla bulundu. Tatil bölgeleriyle bilinen kentte ortalama kira, Trabzon'un sadece 201 lira altında kaldı. Bursa 22 bin 550 lirayla altıncı, Diyarbakır ise 21 bin 968 lirayla yedinci sırada yer aldı. Diyarbakır'daki ortalama kiranın turizm kenti Antalya'yı 1.266 lira geride bırakması da listenin sürpriz detayları arasına girdi.

Antalya'da ortalama kira 20 bin 702 lira olarak hesaplandı. Kocaeli ve Konya ise 20 bin 502 liralık aynı ortalamayla listeyi kapattı.

Ortalama kira bedelinin en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralandı:

  • İstanbul: 36.877 TL

  • Ankara: 29.684 TL

  • İzmir: 24.308 TL

  • Trabzon: 23.886 TL

  • Muğla: 23.685 TL

  • Bursa: 22.550 TL

  • Diyarbakır: 21.968 TL

  • Antalya: 20.702 TL

  • Kocaeli: 20.502 TL

  • Konya: 20.502 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın