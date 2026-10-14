Türkiye'de Kiraların En Yüksek Olduğu 10 İl Belli Oldu

Sıralamanın en çok konuşulan ismi Trabzon oldu. Karadeniz kentinde aylık ortalama kira 23 bin 886 lira olarak belirlendi. Trabzon, üçüncü sıradaki İzmir'in yalnızca 422 lira gerisinde kalırken nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük beş kenti arasında yer alan Bursa ve Antalya'nın önüne geçti.

Beşinci sırada 23 bin 685 lirayla Muğla bulundu. Tatil bölgeleriyle bilinen kentte ortalama kira, Trabzon'un sadece 201 lira altında kaldı. Bursa 22 bin 550 lirayla altıncı, Diyarbakır ise 21 bin 968 lirayla yedinci sırada yer aldı. Diyarbakır'daki ortalama kiranın turizm kenti Antalya'yı 1.266 lira geride bırakması da listenin sürpriz detayları arasına girdi.

Antalya'da ortalama kira 20 bin 702 lira olarak hesaplandı. Kocaeli ve Konya ise 20 bin 502 liralık aynı ortalamayla listeyi kapattı.

Ortalama kira bedelinin en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralandı: