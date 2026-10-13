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SGK Konut ve Arsaları Açık Artırmayla Satacak, Tahmini Bedeller 310 Bin TL'den Başlıyor

SGK Konut ve Arsaları Açık Artırmayla Satacak, Tahmini Bedeller 310 Bin TL'den Başlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 19:34
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Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetindeki konut ve arsaları 21 Ekim ile 10 Kasım 2026 arasında elektronik ortamda açık artırmayla satışa sunacak. Tahmini bedeller 310 bin TL'den başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve ihale belgeleri ücretsiz incelenebilecek. Satışlarda ödeme peşin yapılacak, katılımcılar belirlenen teminatı yatıracak.

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SGK konut ve arsa satışına çıkıyor.

SGK konut ve arsa satışına çıkıyor.

SGK, mülkiyetindeki konutları ve arsaları elektronik ortamda açık artırmayla satışa sunuyor. Süreç 21 Ekim 2026'da başlayacak ve 10 Kasım 2026'da sona erecek. Satışa çıkarılan taşınmazların tahmini bedelleri 310 bin TL'den başlıyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvurular, SGK'nın resmi sitesindeki İhaleler bölümünde yer alan Gayrimenkul Satış İhaleleri bağlantısından yapılabilecek. İhale belgeleri e-Devlet üzerinden ücretsiz incelenebilecek, süreç ise Elektronik Satış Portalı üzerinden takip edilebilecek.

Ödeme peşin, teminat zorunlu.

Ödeme peşin, teminat zorunlu.

Satışlarda peşin ödeme uygulanacak ve ihale bedeli Kurum hesaplarına peşin yatırılacak. Katılımcılar belirlenen teminatı yatıracak. Nakit teminat bankalara yatırılırken, teminat mektubuyla başvuranlar belgelerini başvuru süresinin son günü mesai bitmeden bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'na teslim edecek. Kabul edilen teminat türleri Türk lirası ve belirli bankaların süresiz kesin teminat mektuplarıyla sınırlı tutuldu.

Yasaklı kişiler ihaleye giremeyecek.

Yasaklı kişiler ihaleye giremeyecek.

Yasaklı kişilerin ihaleyi kazanması halinde satış iptal edilecek ve suç duyurusunda bulunulacak. İhalede katılımcı beyanları esas alınacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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