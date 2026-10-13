SGK Konut ve Arsaları Açık Artırmayla Satacak, Tahmini Bedeller 310 Bin TL'den Başlıyor
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Sosyal Güvenlik Kurumu, mülkiyetindeki konut ve arsaları 21 Ekim ile 10 Kasım 2026 arasında elektronik ortamda açık artırmayla satışa sunacak. Tahmini bedeller 310 bin TL'den başlıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak ve ihale belgeleri ücretsiz incelenebilecek. Satışlarda ödeme peşin yapılacak, katılımcılar belirlenen teminatı yatıracak.
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SGK konut ve arsa satışına çıkıyor.
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Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak.
Ödeme peşin, teminat zorunlu.
Yasaklı kişiler ihaleye giremeyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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