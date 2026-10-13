SGK Konut ve Arsaları Açık Artırmayla Satacak, Tahmini Bedeller 310 Bin TL'den Başlıyor

Satışlarda peşin ödeme uygulanacak ve ihale bedeli Kurum hesaplarına peşin yatırılacak. Katılımcılar belirlenen teminatı yatıracak. Nakit teminat bankalara yatırılırken, teminat mektubuyla başvuranlar belgelerini başvuru süresinin son günü mesai bitmeden bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'na teslim edecek. Kabul edilen teminat türleri Türk lirası ve belirli bankaların süresiz kesin teminat mektuplarıyla sınırlı tutuldu.