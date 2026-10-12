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450 Bin Fon Yatırımcısını İlgilendiriyor: Cevdet Yılmaz 'Para Yetmezse' Planını Açıkladı

450 Bin Fon Yatırımcısını İlgilendiriyor: Cevdet Yılmaz 'Para Yetmezse' Planını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 11:34
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yatırımcıların en çok merak ettiği soruya yanıt verdi. Yılmaz, 'Para yetmezse...' senaryosuna dair tedbirleri açıkladı.

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450 bin fon yatırımcısını ilgilendiriyor: Cevdet Yılmaz 'Para Yetmezse' planını açıkladı.

450 bin fon yatırımcısını ilgilendiriyor: Cevdet Yılmaz 'Para Yetmezse' planını açıkladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon krizine dair konuştu. Yatırımcıların endişelerine değinen Yılmaz, 'Para yetmezse' senaryosuna dair şunları söyledi:

'Bir veya iki fonda 1 milyon lira ödeyecek kadar para oluşmayabilir diye bir endişe var. Orada da iki tedbirimiz var. Birincisi, geriye aldığımız kaynakları bir an önce alıp o fonlara aktararak 1 milyon liraya kadar ödemeleri oralarda da gerçekleştirmek. İkincisi, ulaşabildiğimiz kaynak ne kadarsa, o tutarı en düşük alacaklıdan başlayarak yukarıya doğru ödemeleri gerçekleştirmek şeklinde bir yaklaşım söz konusu.'

Kârını çeken yatırımcı o listeye girmeyecek.

Kârını çeken yatırımcı o listeye girmeyecek.

Olağanüstü tasfiyeye ilişkin düzenleme Meclis'ten geçerse 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Yılmaz, bu adımın ardından mağdur yatırımcı sayısının muhtemelen 100 binin altına ineceğini öngördü. Toplam 450 bin yatırımcı içinde kârını zaten tahsil etmiş olanlar ise mağdurlar listesine alınmayacak.

450 bin yatırımcıda kârını tahsil edenlerin mağdur listesinde yer almayacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Olağanüstü durumda 1 milyona kadar yatırımcının parası ödenecek. Bütün kaynaklar toparlandığında kime ne düşüyorsa alacak ve bir mahsuplaşma olacak. Biz küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendirmek istiyoruz. 455 bin kişinin büyük bölümü burada. 

450 bin yatırımcıdan zaten kârını tahsil etmiş olanlar mağdurlar listesinde yer almayacak.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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