450 Bin Fon Yatırımcısını İlgilendiriyor: Cevdet Yılmaz 'Para Yetmezse' Planını Açıkladı

Olağanüstü tasfiyeye ilişkin düzenleme Meclis'ten geçerse 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Yılmaz, bu adımın ardından mağdur yatırımcı sayısının muhtemelen 100 binin altına ineceğini öngördü. Toplam 450 bin yatırımcı içinde kârını zaten tahsil etmiş olanlar ise mağdurlar listesine alınmayacak.

450 bin yatırımcıda kârını tahsil edenlerin mağdur listesinde yer almayacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Olağanüstü durumda 1 milyona kadar yatırımcının parası ödenecek. Bütün kaynaklar toparlandığında kime ne düşüyorsa alacak ve bir mahsuplaşma olacak. Biz küçük yatırımcıyı ve para piyasası fonlarını önceliklendirmek istiyoruz. 455 bin kişinin büyük bölümü burada.

450 bin yatırımcıdan zaten kârını tahsil etmiş olanlar mağdurlar listesinde yer almayacak.'