450 Bin Fon Yatırımcısını İlgilendiriyor: Cevdet Yılmaz 'Para Yetmezse' Planını Açıkladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında yatırımcıların en çok merak ettiği soruya yanıt verdi. Yılmaz, 'Para yetmezse...' senaryosuna dair tedbirleri açıkladı.
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450 bin fon yatırımcısını ilgilendiriyor: Cevdet Yılmaz 'Para Yetmezse' planını açıkladı.
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Kârını çeken yatırımcı o listeye girmeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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