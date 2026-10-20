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İstanbul'da Yeni Kentsel Dönüşüm Kararı: Konut Başına 1 Milyon 875 Bin Liralık Destek 2027'ye Uzatıldı

İstanbul'da Yeni Kentsel Dönüşüm Kararı: Konut Başına 1 Milyon 875 Bin Liralık Destek 2027'ye Uzatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 08:10
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İstanbul'da riskli yapısını yıktırıp yeniden yaptırmak isteyenleri ilgilendiren kentsel dönüşüm desteğinin süresi bir yıl daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 11902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2026 olarak belirlenen süre 31 Aralık 2027'ye çekildi; konut başına toplam destek ise 1 milyon 875 bin lira olarak sürüyor.

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Bakan Murat Kurum 'Siz istediniz, Yarısı Bizden'i 1 yıl daha uzattık' diyerek süre uzatımını duyurmuştu.

Bakan Murat Kurum 'Siz istediniz, Yarısı Bizden'i 1 yıl daha uzattık' diyerek süre uzatımını duyurmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 Eylül'de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla 'Yarısı Bizden' kampanyasının bir yıl uzatıldığını duyurmuştu. Resmi Gazete'deki 11902 sayılı karar bu açıklamayı resmiyete döküyor ve 22 Şubat 2024 tarihli 8189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın üçüncü maddesindeki süreyi değiştiriyor.

Kurum'un verdiği rakamlara göre İstanbul'da şimdiye kadar 435 bin 683 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı, bunların 108 bin 881'inde dönüşüm tamamlandı. Bakanlığın hedefi ise yıl sonuna kadar 500 binden fazla konutu kampanyaya dahil etmek.

Konut sahibine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

Konut sahibine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.

Bina bazlı dönüşümde her konut için 875 bin lira hibe ile 875 bin lira kredi veriliyor. Üzerine 125 bin liralık taşınma desteği ekleniyor ve toplam 1 milyon 875 bin liraya ulaşılıyor. Hibenin geri ödemesi yok.

Kampanya öncesinde bu kalemler 700 bin, 700 bin ve 100 bin liraydı. Mayıs 2025'te yapılan artışla bugünkü tutarlara çıkıldı. Taşınma desteği evde kiracı varsa kiracıya, yoksa ev sahibine ödeniyor; bu destekten yararlananlar aylık 8 bin liralık kira yardımını aynı anda alamıyor, ikisinden birini seçmek gerekiyor.

Başvuru için İstanbul'un 39 ilçesindeki riskli yapı sahiplerinin tamamı uygun. Tek şart, yeni yapının (otopark ve sığınak hariç) eski binanın 1,5 katını aşmaması.

İş yerlerinde destek yarıya iniyor: 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi.

İş yerlerinde destek yarıya iniyor: 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi.

İş yeri sahipleri için tutarlar konutun yarısı kadar: 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve konutla aynı 125 bin lira taşınma desteği. İş yeri kredilerinde gelir ya da kredi puanı aranmıyor.

Aynı kişinin birden fazla dükkânı varsa, ilkinden sonraki her dükkân için 875 bin liraya kadar ek kredi kullanılabiliyor. Konutlarda da benzer bir ek imkân var: diğer her bağımsız birim için 1 milyon 750 bin liraya kadar kredi sunuluyor.

Para vatandaşın eline geçmiyor, dört aşamada doğrudan yükleniciye ödeniyor.

Para vatandaşın eline geçmiyor, dört aşamada doğrudan yükleniciye ödeniyor.

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılıyor; para doğrudan vatandaşa verilmiyor. Ev sahipleri kendi müteahhidini seçiyor, Bakanlığın lisanslı kuruluşları riskli yapı tespitini yapıyor.

Ödeme dört dilimde ilerliyor: iş başlangıcında yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ve yapı kullanım izin belgesi alındığında kalan yüzde 10. Süreç, ilçe belediyesine hak sahibi tespiti için yapılan başvuruyla başlıyor; randevu gününde hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanıyor.

Kredinin geri ödemesi yapı ruhsatından 2 yıl sonra başlıyor, vade 10 yıla kadar uzanıyor.

Kredinin geri ödemesi yapı ruhsatından 2 yıl sonra başlıyor, vade 10 yıla kadar uzanıyor.

Kredi tarafında nefes alanı geniş. Geri ödeme, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor ve vade en fazla 10 yıl. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor; sonraki yıllarda artış, TÜFE oranının yarısı kadar yapılıyor.

Bakanlığın ayrıca yürüttüğü İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında ise riskli yapı dönüşümü için 3 milyon liraya kadar kredi veriliyor. Bu finansman ilk yıl ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faizle sunuluyor; program ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'ı kapsıyor.

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Alan bazlı büyük dönüşümlerde inşaatı TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.

Alan bazlı büyük dönüşümlerde inşaatı TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.

Tek tek binalardan farklı olarak, tam uzlaşmanın sağlandığı alan bazlı büyük projelerde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği yapıyor. Hak sahibi başına 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor; hibe bina maliyetinden düşülüyor, kalan borç ise uzun vadeli taksitlere bölünüyor.

Riskli yapı sahipleri başvuru için bağlı oldukları ilçe belediyesine gidiyor. Süre uzatımıyla birlikte, riskli yapı tespiti yaptırıp dönüşüm sürecine girmek isteyenler için kampanyanın 2027 sonuna kadar açık kalması bekleniyor.

Murat Kurum'un paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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