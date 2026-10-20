İstanbul'da Yeni Kentsel Dönüşüm Kararı: Konut Başına 1 Milyon 875 Bin Liralık Destek 2027'ye Uzatıldı
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İstanbul'da riskli yapısını yıktırıp yeniden yaptırmak isteyenleri ilgilendiren kentsel dönüşüm desteğinin süresi bir yıl daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 11902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2026 olarak belirlenen süre 31 Aralık 2027'ye çekildi; konut başına toplam destek ise 1 milyon 875 bin lira olarak sürüyor.
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Bakan Murat Kurum 'Siz istediniz, Yarısı Bizden'i 1 yıl daha uzattık' diyerek süre uzatımını duyurmuştu.
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Konut sahibine 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
İş yerlerinde destek yarıya iniyor: 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi.
Para vatandaşın eline geçmiyor, dört aşamada doğrudan yükleniciye ödeniyor.
Kredinin geri ödemesi yapı ruhsatından 2 yıl sonra başlıyor, vade 10 yıla kadar uzanıyor.
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Alan bazlı büyük dönüşümlerde inşaatı TOKİ veya Emlak Konut üstleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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