İstanbul'da Yeni Kentsel Dönüşüm Kararı: Konut Başına 1 Milyon 875 Bin Liralık Destek 2027'ye Uzatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 8 Eylül'de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla 'Yarısı Bizden' kampanyasının bir yıl uzatıldığını duyurmuştu. Resmi Gazete'deki 11902 sayılı karar bu açıklamayı resmiyete döküyor ve 22 Şubat 2024 tarihli 8189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın üçüncü maddesindeki süreyi değiştiriyor.

Kurum'un verdiği rakamlara göre İstanbul'da şimdiye kadar 435 bin 683 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı, bunların 108 bin 881'inde dönüşüm tamamlandı. Bakanlığın hedefi ise yıl sonuna kadar 500 binden fazla konutu kampanyaya dahil etmek.