Maltepe'de Çöken Binadan Kahreden Hikaye Çıktı: Kentsel Dönüşüm İçin Taşınan Mesut Bilece Hayatını Kaybetti

Mesut Bilece'nin asıl evi Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi'ndeydi. Yaklaşık 11 ay önce bu evi kentsel dönüşüme verdi, inşaat sürerken oturmak üzere Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 3. katında bir daire kiraladı. Edinilen bilgiye göre aylık kirası yaklaşık 40 bin TL'ydi ve burada eşi ile üç çocuğuyla birlikte yaşıyordu.

Dönüşüm sürecinin ne kadar uzadığı da dikkat çekiyor: Gülsuyu'ndaki binayı devralan müteahhidin inşaata uzun süre başlamadığı öğrenildi. Birkaç gün önce misafir olarak gelen 19 yaşındaki akrabaları Hilal Meygil de çöken binada mahsur kaldı. Meygil yaralı olarak kurtarıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Bilece'nin cansız bedenine, enkazda süren çalışmalar sırasında ulaşıldı. Cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde defnedilmek üzere gönderildi.