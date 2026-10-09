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Maltepe'de Çöken Binadan Kahreden Hikaye Çıktı: Kentsel Dönüşüm İçin Taşınan Mesut Bilece Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Çöken Binadan Kahreden Hikaye Çıktı: Kentsel Dönüşüm İçin Taşınan Mesut Bilece Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 14:33
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İstanbul Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Mesut Bilece'nin (40) kahreden hikayesi ortaya çıktı. İBB Park ve Bahçeler Dairesi'nde çalışan Mesut Bilece, Gülsuyu'ndaki evini yaklaşık 11 ay önce kentsel dönüşüme verdiği için Cevizli Mahallesi'ndeki binaya kiracı olarak taşınmıştı. Yeni evi yapılana kadar taşındığı geçici evi hayatının sonu oldu.

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Gülsuyu'ndaki evini dönüşüme veren Mesut Bilece, 11 ay önce Cevizli'deki binaya kiracı olarak taşındı.

Gülsuyu'ndaki evini dönüşüme veren Mesut Bilece, 11 ay önce Cevizli'deki binaya kiracı olarak taşındı.

Mesut Bilece'nin asıl evi Maltepe'nin Gülsuyu Mahallesi'ndeydi. Yaklaşık 11 ay önce bu evi kentsel dönüşüme verdi, inşaat sürerken oturmak üzere Cevizli Mahallesi'ndeki 7 katlı binanın 3. katında bir daire kiraladı. Edinilen bilgiye göre aylık kirası yaklaşık 40 bin TL'ydi ve burada eşi ile üç çocuğuyla birlikte yaşıyordu.

Dönüşüm sürecinin ne kadar uzadığı da dikkat çekiyor: Gülsuyu'ndaki binayı devralan müteahhidin inşaata uzun süre başlamadığı öğrenildi. Birkaç gün önce misafir olarak gelen 19 yaşındaki akrabaları Hilal Meygil de çöken binada mahsur kaldı. Meygil yaralı olarak kurtarıldı, durumunun iyi olduğu bildirildi.

İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda çalışan Bilece'nin cansız bedenine, enkazda süren çalışmalar sırasında ulaşıldı. Cenazesi, Adli Tıp işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde defnedilmek üzere gönderildi.

Binanın ruhsatsız 3., 4., 5. ve 6. katları için 1989 ve 1990'da yıkım kararı alınmıştı ancak uygulanmadı.

Binanın ruhsatsız 3., 4., 5. ve 6. katları için 1989 ve 1990'da yıkım kararı alınmıştı ancak uygulanmadı.

Çökme, 8 Ekim sabahı saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta yaşandı. İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Yaklaşık bir gün süren arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 14 kişi çıkarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Mesut Bilece'nin yanı sıra Gülce Dora Turhan (5), Ahmet Muhammed İnan (22), Zeynep İnan (20) ve Hüseyin Özkurt (66) yer aldı. Çevredeki 3 bina da tedbir amacıyla tahliye edildi.

Hazırlanan bilirkişi ön raporuna göre 1987 yapımı binada ruhsat dışı eklenen 3., 4., 5. ve 6. katların yıkımı için 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990'da encümen kararı alınmıştı, ancak bu kararlar uygulanmadı. Raporda binanın mimarı Hasan Balcı ile şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirtildi. Çöken binadan alınan beton numunelerinde deniz kabuğu görülmesi de soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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