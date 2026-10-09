Maltepe'de Çöken Binadan Kahreden Hikaye Çıktı: Kentsel Dönüşüm İçin Taşınan Mesut Bilece Hayatını Kaybetti
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İstanbul Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden 5 kişiden biri olan Mesut Bilece'nin (40) kahreden hikayesi ortaya çıktı. İBB Park ve Bahçeler Dairesi'nde çalışan Mesut Bilece, Gülsuyu'ndaki evini yaklaşık 11 ay önce kentsel dönüşüme verdiği için Cevizli Mahallesi'ndeki binaya kiracı olarak taşınmıştı. Yeni evi yapılana kadar taşındığı geçici evi hayatının sonu oldu.
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Gülsuyu'ndaki evini dönüşüme veren Mesut Bilece, 11 ay önce Cevizli'deki binaya kiracı olarak taşındı.
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Binanın ruhsatsız 3., 4., 5. ve 6. katları için 1989 ve 1990'da yıkım kararı alınmıştı ancak uygulanmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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