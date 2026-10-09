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Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı: Maltepe’deki Binanın Neden Çöktüğü Belli Oldu

Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı: Maltepe’deki Binanın Neden Çöktüğü Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 13:46 Son Güncelleme: 09.10.2026 - 13:54
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Maltepe'de çöken binaya ilişkin hazırlanan bilirkişi ön raporunda kaçak katlar için alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı belirtildi.

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Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Bilirkişilerin incelemeleri sonucu hazırlandığı ön rapor ortaya çıktı.

1987 yapımı çöken bina için 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 yıllarında encümen kararı alındığı, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verildiği belirtildi. Ancak kararın uygulamadığı da ortaya çıktı

Ayrıca raporda binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirlendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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