Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı: Maltepe’deki Binanın Neden Çöktüğü Belli Oldu

Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Bilirkişilerin incelemeleri sonucu hazırlandığı ön rapor ortaya çıktı.

1987 yapımı çöken bina için 16 Haziran 1989 ve 18 Nisan 1990 yıllarında encümen kararı alındığı, ruhsat harici sonradan yapımı gerçekleştirilen 3., 4., 5., ve 6. katların yıkımına karar verildiği belirtildi. Ancak kararın uygulamadığı da ortaya çıktı

Ayrıca raporda binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş'un kusurlu olduğu belirlendi.