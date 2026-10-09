Anthropic Kullanım Politikasını Güncelledi: Claude'a Zalimce Davranmak Yasaklanıyor
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Yapay zeka şirketi Anthropic, kullanım politikasını güncelleyerek Claude'a yönelik sürekli ve gereksiz yere zalimce davranışları yasakladı. 12 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek kural, yalnızca kullanıcıların modele hiçbir amaç gütmeden defalarca kötü davrandığı uç durumları hedefliyor; asıl yaptırım ise Claude'un sohbeti sonlandırabilmesi olacak. Aynı güncelleme silahlar, gözetim, seçimler ve fiziksel donanım kullanımına dair kuralları da yeniden düzenliyor.
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Anthropic, Claude'a yönelik sürekli ve gereksiz zalimliği yasakladı; öfke, eleştiri ve testler kapsam dışı.
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Asıl yaptırım sohbeti sonlandırmak: Claude bunu zaten yapabiliyor.
Silah yasağı artık silahı çalıştıran yazılım ve bileşenleri de kapsıyor.
Gözetim kuralları sıkılaştı: rıza olmadan takip ve kimin soruşturulacağına karar vermek yasak.
Seçim kuralları yeniden yazıldı: kişiselleştirilmiş kampanya yasağı kalktı, aldatıcı kampanyalar hedefte.
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Claude fiziksel donanımı yönetiyorsa bir insan her an durdurabilmeli.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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