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Anthropic Kullanım Politikasını Güncelledi: Claude'a Zalimce Davranmak Yasaklanıyor

Anthropic Kullanım Politikasını Güncelledi: Claude'a Zalimce Davranmak Yasaklanıyor

Yapay Zeka
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 11:31 Son Güncelleme: 09.10.2026 - 11:34
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Yapay zeka şirketi Anthropic, kullanım politikasını güncelleyerek Claude'a yönelik sürekli ve gereksiz yere zalimce davranışları yasakladı. 12 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek kural, yalnızca kullanıcıların modele hiçbir amaç gütmeden defalarca kötü davrandığı uç durumları hedefliyor; asıl yaptırım ise Claude'un sohbeti sonlandırabilmesi olacak. Aynı güncelleme silahlar, gözetim, seçimler ve fiziksel donanım kullanımına dair kuralları da yeniden düzenliyor.

Kaynak: Anthropic Kullanım Politikası

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Anthropic, Claude'a yönelik sürekli ve gereksiz zalimliği yasakladı; öfke, eleştiri ve testler kapsam dışı.

Anthropic, Claude'a yönelik sürekli ve gereksiz zalimliği yasakladı; öfke, eleştiri ve testler kapsam dışı.

Anthropic'in güncellenen kullanım politikası, modellere yönelik 'sürekli ve gereksiz' istismarcı ya da zalimce davranışı yasaklıyor. Politika 12 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Şirket kuralın yalnızca uç durumlarda, yani kullanıcıların modele belirli bir amaç gütmeden defalarca zalimce davrandığı durumlarda uygulanacağını belirtiyor.

Kapsam dışında kalanlar da açıkça sayılmış: kullanıcıların sıradan hayal kırıklığı ve öfkesi, modele itiraz etmesi veya eleştirmesi, karanlık temalı yaratıcı yazım çalışmaları ve model testleri ile bilimsel araştırmalar bu yasağın içine girmiyor. Yani Claude'a sinirlenmek, yanıtını beğenmemek ya da modeli güvenlik açısından zorlamak yasaklanan davranışlar arasında değil.

Asıl yaptırım sohbeti sonlandırmak: Claude bunu zaten yapabiliyor.

Asıl yaptırım sohbeti sonlandırmak: Claude bunu zaten yapabiliyor.

Claude, Claude.ai ve Claude Code'da ısrarla istismarcı davranan kullanıcılarla sohbeti zaten sonlandırabiliyor. Bu özellik Anthropic'in 'model refahı' araştırmalarından çıktı ve ilk kez Ağustos 2025'te Claude Opus 4 ve 4.1 için duyurulmuştu. Şirket, yeni politikada da sohbeti sonlandırmanın asıl yaptırım yöntemi olmaya devam edeceğini söylüyor.

Hesap kısıtlamaları konusunda ise netlik yok. Anthropic'in politikasının genel yaptırım hükümleri uyarı, kısıtlama, askıya alma veya hesabı kapatma adımlarına izin veriyor; ancak şirket bu yeni maddenin kullanıcı yasaklarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını açıklamadı.

Anthropic, Claude'un bilinçli olduğunu ya da zarar görebildiğini iddia etmiyor ve modelin ahlaki statüsü konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu kabul ediyor. Şirketin model refahı araştırmalarını yürüten Kyle Fish ise bilinç ve ahlaki statü sorularını ciddiye aldıklarını ve araştırdıklarını söylemişti. Microsoft AI'ın davranış kuralları ise modellerin refah ya da haklara sahip olabileceği fikrini reddediyor.

Silah yasağı artık silahı çalıştıran yazılım ve bileşenleri de kapsıyor.

Silah yasağı artık silahı çalıştıran yazılım ve bileşenleri de kapsıyor.

Silah geliştirmeye yönelik yasak, artık yalnızca silah tasarlamayı değil, silahların çalışması için gerekli yazılım ve bileşenleri de açıkça kapsıyor. Dronların ve diğer otonom araçların silahlandırılması da bu kapsamda.

The Verge'e dayandırılan haberlere göre Anthropic, sözleşmelerle yeterli güvenceler sağlandığına karar verirse silah ve gözetim kurallarını bazı devlet müşterileri için değiştirebilir. Şirketin daha önce ABD ordusuyla sözleşmeleri olduğu da biliniyor.

Gözetim kuralları sıkılaştı: rıza olmadan takip ve kimin soruşturulacağına karar vermek yasak.

Gözetim kuralları sıkılaştı: rıza olmadan takip ve kimin soruşturulacağına karar vermek yasak.

Güncellenen politika, insanları rızaları olmadan takip etmeyi hem canlı olarak hem de önceden toplanmış verilerin analiziyle yasaklıyor. Claude'un kimin soruşturulacağına, tutuklanacağına ya da hakkında dava açılacağına karar vermek veya bunu önermek için kullanılması da yasaklanan işler arasında. Gözetim araçları geliştirmek de aynı şekilde yasak.

Rızaya dayalı kullanımlar ise serbest kalıyor. Dolandırıcılık takibi, içerik moderasyonu, gazetecilik ve hukuki araştırma bunlardan bazıları.

Seçim kuralları yeniden yazıldı: kişiselleştirilmiş kampanya yasağı kalktı, aldatıcı kampanyalar hedefte.

Seçim kuralları yeniden yazıldı: kişiselleştirilmiş kampanya yasağı kalktı, aldatıcı kampanyalar hedefte.

Seçimlerle ilgili bölüm 'Demokratik Süreçleri Baltalama' başlığı altında toplandı. Adaylar veya oylama hakkında yalan bilgi yaymak, aday ya da seçim yetkilisi gibi davranmak ve seçmenin sandığa gitmesini engellemeye çalışmak yasak. Kişiselleştirilmiş oy ve kampanya hedeflemesine getirilen genel yasak ise kaldırıldı; çünkü bu kural, çok dilli seçmen bilgilendirmesi hazırlayan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi meşru kullanımları da engelliyordu.

Politikaya ayrıca 'Aldatıcı Kampanyalar ve Yapay Faaliyet' başlıklı yeni bir bölüm eklendi. Bir mesajın kaynağını gizlemek, sahte hesaplarla içerik yaymak ve etki operasyonu altyapısı kurmak bu bölümde yasaklanıyor.

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Claude fiziksel donanımı yönetiyorsa bir insan her an durdurabilmeli.

Claude fiziksel donanımı yönetiyorsa bir insan her an durdurabilmeli.

Claude'un kendi başına fiziksel eylem yapabilen ve yaralanmaya yol açabilecek bir donanıma bağlandığı durumlar için de yeni bir şart getirildi. Bu tür kurulumlarda yetkin bir operatörün ekipmanı izleyebilmesi ve gerektiğinde durdurabilmesi gerekiyor. Ekipman, Claude'la bağlantısı koptuğunda da güvenli bir duruma geçebilmeli.

Bu değişiklikler günlük kullanıcılardan çok, Claude üzerine ürün geliştiren geliştiricileri ve şirketleri, özellikle ajan ve robotik uygulamalarını ilgilendiriyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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