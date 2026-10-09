Anthropic Kullanım Politikasını Güncelledi: Claude'a Zalimce Davranmak Yasaklanıyor

Claude, Claude.ai ve Claude Code'da ısrarla istismarcı davranan kullanıcılarla sohbeti zaten sonlandırabiliyor. Bu özellik Anthropic'in 'model refahı' araştırmalarından çıktı ve ilk kez Ağustos 2025'te Claude Opus 4 ve 4.1 için duyurulmuştu. Şirket, yeni politikada da sohbeti sonlandırmanın asıl yaptırım yöntemi olmaya devam edeceğini söylüyor.

Hesap kısıtlamaları konusunda ise netlik yok. Anthropic'in politikasının genel yaptırım hükümleri uyarı, kısıtlama, askıya alma veya hesabı kapatma adımlarına izin veriyor; ancak şirket bu yeni maddenin kullanıcı yasaklarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını açıklamadı.

Anthropic, Claude'un bilinçli olduğunu ya da zarar görebildiğini iddia etmiyor ve modelin ahlaki statüsü konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu kabul ediyor. Şirketin model refahı araştırmalarını yürüten Kyle Fish ise bilinç ve ahlaki statü sorularını ciddiye aldıklarını ve araştırdıklarını söylemişti. Microsoft AI'ın davranış kuralları ise modellerin refah ya da haklara sahip olabileceği fikrini reddediyor.