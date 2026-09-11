article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Anthropic'in Yeni Raporu: Claude, Füze ve Drone Geliştirmek İçin Kullanılmış

Anthropic'in Yeni Raporu: Claude, Füze ve Drone Geliştirmek İçin Kullanılmış

Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.09.2026 - 00:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Anthropic, yapay zeka modeli Claude'un silah geliştirmek için kullanıldığı altı vakayı belgeledi. Vakaların üçü Çin, ikisi Rusya, biri de Yemen bağlantılı aktörlere ait. Güdümlü roketler ve otonom drone sürüleri bu sistemler arasında yer aldı. Anthropic, bağlantısı belirlenen tüm hesapları kapattığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rapor, son bir yılda tespit edilen altı vakada konvansiyonel silah geliştirme girişimlerini belgeledi.

Rapor, son bir yılda tespit edilen altı vakada konvansiyonel silah geliştirme girişimlerini belgeledi.

İnceleme son bir yılı kapsadı. Torpido önleme ve elektronik harp yazılımları da vakalar arasındaydı. Diğer vakalarda güdümlü roket ve otonom drone sürüsü araştırmaları da vardı. Menzili 2 bin kilometreyi aşan füzeler de vardı.

Çin bağlantılı aktörler, anti-torpido sistem şartnamesi hazırlattı ve Tayvan'daki hedefleri analiz ettirdi.

Çin bağlantılı aktörler, anti-torpido sistem şartnamesi hazırlattı ve Tayvan'daki hedefleri analiz ettirdi.

Bir vakada Claude, ABD donanmasına karşı kullanılacak bir anti-torpido sistemi için teknik teklif hazırladı. Doküman 200 sayfayı aşan Çince bir metindi. Bir başka vakada radar kapsama hesaplamaları ve savunma zafiyeti analizleri yapıldı. Tayvan'daki 12 hedef; komuta sığınakları, radar tesisleri, Patriot bataryaları ve hava üsleriydi.

Yemen merkezli bir grup, Claude'la geliştirdiği füze yazılımını gerçek bir testte denedi.

Yemen merkezli bir grup, Claude'la geliştirdiği füze yazılımını gerçek bir testte denedi.

Anthropic grubun adını vermedi. Değerlendirmeye göre grup, İran destekli Husiler'le bağlantılı. Claude'un kodlama becerisiyle güdüm ve kontrol yazılımı geliştirdiler, açık kaynaklı otopilot ve uçuş simülasyonları kullandılar. Bir güdümlü roketi gerçek ortamda ateşlediler, test başarısız oldu; başarısızlığın nedenini yine Claude'a sordular.

Rusya bağlantılı bir ekip, insan hedefleyebilen otonom bir drone sürüsü sistemi geliştirdi.

Rusya bağlantılı bir ekip, insan hedefleyebilen otonom bir drone sürüsü sistemi geliştirdi.

Küçük bir serbest çalışan grubu, sürü hafızası ve otonom hedefleme mantığı içeren bir sistem kurdu. Sistem, insan müdahalesi olmadan hedef seçip saldırabiliyordu. Görüntü sınıflandırıcısı, Ukrayna savaş görüntüleri ve Donetsk'teki örnek koordinatlarla eğitilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın