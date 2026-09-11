Anthropic'in Yeni Raporu: Claude, Füze ve Drone Geliştirmek İçin Kullanılmış
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Anthropic, yapay zeka modeli Claude'un silah geliştirmek için kullanıldığı altı vakayı belgeledi. Vakaların üçü Çin, ikisi Rusya, biri de Yemen bağlantılı aktörlere ait. Güdümlü roketler ve otonom drone sürüleri bu sistemler arasında yer aldı. Anthropic, bağlantısı belirlenen tüm hesapları kapattığını açıkladı.
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Rapor, son bir yılda tespit edilen altı vakada konvansiyonel silah geliştirme girişimlerini belgeledi.
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Çin bağlantılı aktörler, anti-torpido sistem şartnamesi hazırlattı ve Tayvan'daki hedefleri analiz ettirdi.
Yemen merkezli bir grup, Claude'la geliştirdiği füze yazılımını gerçek bir testte denedi.
Rusya bağlantılı bir ekip, insan hedefleyebilen otonom bir drone sürüsü sistemi geliştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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