Google Gemini, Claude ve ChatGPT Dünya Kupası'na Katılan Takımları Birkaç Kelimede Değerlendirdi
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Yapay zeka sadece bilişim, medya gibi sektörleri değil günlük hayatımızı da etkiledi. Artık pek çok kişi favori yapay zekasından akıl istiyor, bazen dertleşiyor bazen de yapay zekanın analizlerini dikkate alıyor. Birinci maçların sonunda popüler yapay zeka asistanları Google Gemini, Claude ve ChatGPT'den 2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takım hakkında kısa ve öz analizler istendi.
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ChatGPT Türkiye'nin durumunu "Bitiricilik sorunu" olarak yorumladı.
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Google Gemini'ya da Türkiye'nin Avustralya maçındaki bitiricilik sorununu öne çıkardı.
Claude ise takımları maç maç değerlendirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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