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Google Gemini, Claude ve ChatGPT Dünya Kupası'na Katılan Takımları Birkaç Kelimede Değerlendirdi

etiket Google Gemini, Claude ve ChatGPT Dünya Kupası'na Katılan Takımları Birkaç Kelimede Değerlendirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2026 - 15:51
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Yapay zeka sadece bilişim, medya gibi sektörleri değil günlük hayatımızı da etkiledi. Artık pek çok kişi favori yapay zekasından akıl istiyor, bazen dertleşiyor bazen de yapay zekanın analizlerini dikkate alıyor. Birinci maçların sonunda popüler yapay zeka asistanları Google Gemini, Claude ve ChatGPT'den 2026 Dünya Kupası'na katılan 48 takım hakkında kısa ve öz analizler istendi.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
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TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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ChatGPT Türkiye'nin durumunu "Bitiricilik sorunu" olarak yorumladı.

ChatGPT Türkiye'nin durumunu "Bitiricilik sorunu" olarak yorumladı.

Meksika: Ev sahibi gazı

Güney Afrika: Fazla çekingen

Güney Kore: Hücum makinesi

Çekya: İyi niyetli

Kanada: Fazla temkinli

Bosna Hersek: Orta karar

Katar: Hayal kırıklığı

İsviçre: Memur futbolu

Brezilya: Eski Brezilya değil

Fas: Turnuva canavarı

İskoçya: İşini biliyor

Haiti: Seviye farkı

ABD: Beklentiyi aştı

Paraguay: Turnuvalık değil

Avustralya: Haramball

Türkiye: Bitiricilik sorunu

Almanya: Futbol robotları

Curaçao: Ağır seviye farkı

Fildişi Sahili: Aşırı hızlı

Ekvador: Acemi kaldı

Hollanda: Çok iyi

Japonya: Çok iyi

İsveç: Gayet iyi

Tunus: Dağınık

Belçika: Abartılmış

Mısır: Tatlı sürpriz

İran: Uzaktan vuruyor

Yeni Zelanda: Cesur hücum

İspanya: İsabetsiz kalite

Cabo Verde: Sempatik kaos

Suudi Arabistan: İyi sayılır

Uruguay: Bitiricilik eksik

Fransa: Yarı finalist

Senegal: Sert ama eksik

Irak: Hazır değil

Norveç: Şehvetli futbol

Arjantin: Lionel Messi

Cezayir: Fena değil

Avusturya: Sistem takımı

Ürdün: Gücü bu kadar

Portekiz: Beklentinin altında

Demokratik Kongo: Sürpriz puan

Özbekistan: Korkmuyorlar

Kolombiya: Sessiz güçlü

İngiltere: Hücum şöleni

Hırvatistan: Yaşlanmışlar

Gana: İş bitirici

Panama: Diş gösterdi

Google Gemini'ya da Türkiye'nin Avustralya maçındaki bitiricilik sorununu öne çıkardı.

Google Gemini'ya da Türkiye'nin Avustralya maçındaki bitiricilik sorununu öne çıkardı.

A Grubu

Meksika: Çok kötü

Güney Kore: Hücumda iyi

Güney Afrika: Acemi

Çekya: Çok etkisiz

B Grubu

Kanada: İdare eder

Bosna-Hersek: Yetersiz

Katar: Çok kötü

İsviçre: Tam hayal kırıklığı

C Grubu

Brezilya: Eski Brezilya değil

Fas: AŞIRI İYİ

Haiti: Yarı amatör

İskoçya: Şanslılar

D Grubu

Amerika Birleşik Devletleri: Beklentiden aşırı iyi

Paraguay: Dünya kupası için çok kötü

Avustralya: Haramball

Türkiye: Bitiricilikte kötü

E Grubu

Almanya: Robotlar

Curaçao: Dünyanın en kötüsü

Fildişi Sahili: Çok hızlı

Ekvador: Deneyimsiz

F Grubu

Hollanda: Çok iyi

Japonya: Çok iyi

İsveç: Gayet iyi

Tunus: Ruhsuzlar

G Grubu

Belçika: Abartılmış

Mısır: Sürpriz

İran: Çok üzücü

Yeni Zelanda: Hücumda iyi

H Grubu

İspanya: İyi ama isabetsiz

Cabo Verde: Berbat (AMA ONLARI SEVİYORUM)

Suudi Arabistan: İyi sayılır

Uruguay: İyi, bitiricilik eksik

I Grubu

Fransa: Yarı finalist

Senegal: Kötüler ama sert

Irak: Çok zayıf

Norveç: Şehvetli

J Grubu

Arjantin: Lionel Messi

Cezayir: İyi sayılır

Avusturya: Gayet net

Ürdün: Sadece koştular

K Grubu

Portekiz: Rezil başlangıç

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: İnanılmaz direnç

Özbekistan: Çok toy

Kolombiya: Canavar gibi

L Grubu

İngiltere: Gol makinesi

Hırvatistan: İhtiyarlamışlar

Gana: Sert ve fizikli

Panama: Futbol fakiri

Claude ise takımları maç maç değerlendirdi.

Claude ise takımları maç maç değerlendirdi.

A

Meksika 2-0 → Ev sahibi gazı

Güney Kore 2-1 → Hücum makinesi

Güney Afrika 0-2 → Acemi

Çekya 1-2 → Etkisiz

B

Kanada 1-1 → Fazla temkinli

Bosna 1-1 → Orta karar

Katar 1-1 → Beklenenden iyi

İsviçre 1-1 → Memur futbolu

C

Brezilya 1-1 → Eski Brezilya değil

Fas 1-1 → Turnuva canavarı

Haiti 0-1 → Yarı amatör

İskoçya 1-0 → İşini bildi

D

ABD 4-1 → Beklentiyi aştı

Paraguay 1-4 → Turnuvalık değil

Avustralya 2-0 → Haramball

Türkiye 0-2 → Dişsiz 

E

Almanya 7-1 → Futbol robotları

Curaçao 1-7 → Dünyanın en kötüsü

Fildişi Sahili 1-0 → Aşırı hızlı

Ekvador 0-1 → Acemi kaldı

F

Hollanda 2-2 → İyi ama delik 

Japonya 2-2 → Çok iyi

İsveç 5-1 → Gol makinesi

Tunus 1-5 → Dağıldı

G

Belçika 1-1 → Abartılmış

Mısır 1-1 → Tatlı sürpriz

İran 2-2 → Uzaktan vuruyor

Yeni Zelanda 2-2 → Cesur hücum

H

İspanya 0-0 → İsabetsiz kalite

Cabo Verde 0-0 → Sempatik kaos

Suudi Arabistan 1-1 → İyi sayılır

Uruguay 1-1 → Bitiricilik eksik

I

Fransa 3-1 → Yarı finalist

Senegal 1-3 → Sert ama eksik

Irak 1-4 → Hazır değil

Norveç 4-1 → Şehvetli futbol

J

Arjantin 3-0 → Lionel Messi

Cezayir 0-3 → Görünmez 

Avusturya 3-1 → Sistem takımı

Ürdün 1-3 → Gücü bu kadar

K

Portekiz 1-1 → Rezil başlangıç

DR Kongo 1-1 → İnanılmaz direnç

Özbekistan 1-3 → Korkmuyorlar

Kolombiya 3-1 → Sessiz güçlü

L

İngiltere 4-2 → Hücum şöleni

Hırvatistan 2-4 → Yaşlanmışlar

Gana 1-0 → İş bitirici

Panama 0-1 → Diş gösterdi

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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