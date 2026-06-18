Lionel Messi Liderliğindeki Arjantin'in Sahaya Girişi Dünya Çapında Viral Oldu
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2026 Dünya Kupası dünya futbol tarihine damgasını vurmuş pek çok yıldızın adeta son dansı olacak. Kupada performansı en çok merak edilen isimlerden biri de 2022 Dünya Kupası'ndaki katkılarıyla ülkesine şampiyonluğu getiren Lionel Messi. Cezayir ağlarını üç kez sarsan yıldız futbolcu maçın ardından da konuşuldu. Takımla sahaya çıktığı anlar dünya çapında viral oldu.
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Lionel Messi'nin takım arkadaşlarıyla Cezayir maçı öncesi verdiği poz dünyada gündem oldu.
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Tepkiler şu şekildeydi:
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Herkes pembe krampon giyerken Leo'nun beyaz krampon giymesi de olay oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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