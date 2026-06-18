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Lionel Messi Liderliğindeki Arjantin'in Sahaya Girişi Dünya Çapında Viral Oldu

etiket Lionel Messi Liderliğindeki Arjantin'in Sahaya Girişi Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.06.2026 - 13:51
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2026 Dünya Kupası dünya futbol tarihine damgasını vurmuş pek çok yıldızın adeta son dansı olacak. Kupada performansı en çok merak edilen isimlerden biri de 2022 Dünya Kupası'ndaki katkılarıyla ülkesine şampiyonluğu getiren Lionel Messi. Cezayir ağlarını üç kez sarsan yıldız futbolcu maçın ardından da konuşuldu. Takımla sahaya çıktığı anlar dünya çapında viral oldu.

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Herkes pembe krampon giyerken Leo'nun beyaz krampon giymesi de olay oldu.

Herkes pembe krampon giyerken Leo'nun beyaz krampon giymesi de olay oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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