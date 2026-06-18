Nanyang Teknoloji Üniversitesi öncülüğünde, Singapur ve İspanya'daki saygın akademik kurumların iş birliğiyle yürütülen kapsamlı bir araştırma, modern futbolun en büyük iki yıldızı arasındaki seçimin ardında yatan derin toplumsal şifreleri çözdü. Çeyrek asırlık gazetecilik kariyerimde pek çok toplumsal analize tanık oldum ancak yeşil sahalardaki bir rekabetin insan psikolojisi ve siyasetle bu denli iç içe geçtiğini gösteren bulgular, kutuplaşmanın hayatımızın ne kadar kılcal damarlarına sızdığını gözler önüne seriyor. Yirmi altı ülkeden on binden fazla kişiyle yapılan bu çalışma, meşin yuvarlağın peşinden koşan iki adamın aslında küresel çapta iki farklı dünya görüşünü temsil ettiğini kanıtlıyor.

Araştırmanın verilerine bakıldığında, bireylerin tercihlerini belirleyen en güçlü faktörün futbol bilgisi veya takım tutkusu değil, doğrudan siyasi ideoloji olduğu görülüyor. Bilim insanları katılımcıların yaş, cinsiyet ve medya tüketim alışkanlıkları gibi özelliklerini bir kenara bırakıp saf verilere odaklandığında çok net bir tabloyla karşılaştı. Özgürlükçü ve liberal dünya görüşüne sahip olan kitleler belirgin bir şekilde Arjantinli yıldızı tercih ederken, muhafazakar ve geleneksel değerlere daha yakın duran bireylerin seçimi Portekizli efsaneden yana oluyor. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri merkezli başlayan ve tüm dünyayı saran siyasi kutuplaşma rüzgarının artık popüler kültürü de şekillendirdiğinin en somut bilimsel kanıtı olarak değerlendiriliyor. Artık insanlar sadece bir futbolcuyu değil, kendi ideolojilerinin sahadaki yansımasını alkışlıyor.

Tercihlerin arkasındaki psikolojik profil analizleri ise çok daha çarpıcı detaylar barındırıyor. Portekizli yıldızı destekleyenlerin genel karakter yapısında yüksek bir özgüven ve otoriter eğilimler dikkat çekerken, bu grubun gündemi daha çok kısa formatlı ve hızlı tüketilen sosyal medya videoları üzerinden takip ettiği anlaşılıyor. Diğer tarafta ise tamamen farklı bir zihinsel işleyiş söz konusu. Arjantinli oyuncuyu yetenekli bulan ve onu destekleyen kitlenin, analitik düşünme ve olayları derinlemesine değerlendirme eğiliminin çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bu zıtlık aslında oyuncuların sahadaki duruşlarıyla da örtüşüyor; biri bireysel çalışmanın, hırsın ve kendi kendini var etmenin sembolüyken, diğeri doğal bir yeteneğin, içedönüklüğün ve kolektif oyun aklının temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle teknoloji ve toplumsal trendler açısından makalenin en can alıcı noktalarından biri de kuşaklar arası farkın bu tercihlere nasıl yansıdığı. 'Siyasetin Ötesinde Siyasi Kimlik' adını taşıyan ve demokrasi endekslerinden küresel futbol sıralamalarına kadar her detayın hesaba katıldığı bu titiz çalışmaya göre, ideoloji ve futbol arasındaki bu sıkı bağ en çok Z ve genç Y kuşağında hissediliyor. Genç nesiller için hayatın her alanı politik bir duruş gerektiriyor ve tutulan futbolcu bile bu kimlik inşasının bir parçası haline geliyor. Yaşlı kuşaklarda ise bu keskin ayrım silikleşiyor; onlar siyaseti sandıkta, futbolu ise sadece ekranda bırakmayı tercih ediyor. Sonuç olarak, bilim dünyası bize çok net bir mesaj veriyor: Bir dahaki sefere bir arkadaşınızla bu iki efsaneden hangisinin daha iyi olduğunu tartışırken, aslında ona dünyaya hangi pencereden baktığınızı, karakterinizi ve siyasi duruşunuzu anlattığınızı asla unutmayın.