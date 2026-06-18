Kanuni Sultan Süleyman'ı Unutun! Halit Ergenç'in Travis Scott Konserindeki Halleri Sosyal Medyayı Yıktı

Binbir Gece'nin Onur Aksal'ı, Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman'ı ve Vatanım Sensin'in Miralay Cevdet'i olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, bu kez ne yeni bir projesiyle ne de bir tiyatro oyunuyla gündemde. Sosyal medyada viral olan görüntülerde Halit Ergenç'i görenler gözlerine inanamadı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Halit Ergenç, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat verdi. Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, sahne sanatlarıyla iç içe bir kariyer inşa etti. Televizyon ekranlarında büyük çıkışını Binbir Gece dizisiyle yapan Ergenç, özellikle Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle uluslararası bir şöhrete ulaştı.

Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada tanınan oyuncu, yıllardır disiplinli duruşu ve seçtiği projelerle sektörün en saygın isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde ise tiyatro sahnesine 'Satıcının Ölümü' oyunuyla dönüş yapan Ergenç, aynı zamanda dijital platform projeleri ve yeni sinema filmleriyle kariyerine hız kesmeden devam ediyor.