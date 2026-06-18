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Kanuni Sultan Süleyman'ı Unutun! Halit Ergenç'in Travis Scott Konserindeki Halleri Sosyal Medyayı Yıktı

Kanuni Sultan Süleyman'ı Unutun! Halit Ergenç'in Travis Scott Konserindeki Halleri Sosyal Medyayı Yıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2026 - 09:32
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Halit Ergenç'i yıllardır ağırbaşlı karakterleri, karizmatik duruşu ve unutulmaz performanslarıyla izlemeye alışkınız. Ancak usta oyuncu bu kez ne yeni bir dizisiyle ne de tiyatro sahnesindeki başarısıyla gündemde. Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott'ın konserinde görüntülenen Ergenç'in kendinden geçerek dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu. Özellikle 'moshpit' alanında görüntülenen oyuncunun enerjisi hayranlarını şaşırtırken, ortaya çıkan videolar kısa sürede binlerce yorum aldı. Gelin önce Halit Ergenç'in kariyer yolculuğuna, ardından da sosyal medyada gündem olan konser görüntülerine birlikte bakalım.

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Halit Ergenç denildiğinde çoğu kişinin aklına ağırbaşlı karakterler, tarihi diziler ve güçlü oyunculuk performansları geliyor.

Halit Ergenç denildiğinde çoğu kişinin aklına ağırbaşlı karakterler, tarihi diziler ve güçlü oyunculuk performansları geliyor.

Binbir Gece'nin Onur Aksal'ı, Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman'ı ve Vatanım Sensin'in Miralay Cevdet'i olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, bu kez ne yeni bir projesiyle ne de bir tiyatro oyunuyla gündemde. Sosyal medyada viral olan görüntülerde Halit Ergenç'i görenler gözlerine inanamadı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri olarak gösterilen Halit Ergenç, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat verdi. Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Bölümü'nden mezun olan oyuncu, sahne sanatlarıyla iç içe bir kariyer inşa etti. Televizyon ekranlarında büyük çıkışını Binbir Gece dizisiyle yapan Ergenç, özellikle Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakteriyle uluslararası bir şöhrete ulaştı.

Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada tanınan oyuncu, yıllardır disiplinli duruşu ve seçtiği projelerle sektörün en saygın isimleri arasında yer alıyor. Son dönemde ise tiyatro sahnesine 'Satıcının Ölümü' oyunuyla dönüş yapan Ergenç, aynı zamanda dijital platform projeleri ve yeni sinema filmleriyle kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Ancak son günlerde sosyal medyada konuşulan konu oyunculuğu değil, müzik zevki oldu.

Ünlü oyuncu, dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott'ın konserinde görüntülendi. İlk başta videolardaki kişinin gerçekten Halit Ergenç olduğuna inanmakta zorlanan kullanıcılar, görüntülerin yayılmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Çünkü ekrandaki Halit Ergenç, alışık olduğumuz ağırbaşlı ve sakin görüntüsünden oldukça uzaktı.

Konser sırasında müziğin ritmine tamamen kapılan oyuncunun enerjisi dikkat çekti. Travis Scott'ın sahne performansına eşlik eden Ergenç'in zıpladığı, dans ettiği ve kalabalığın coşkusuna kendisini bıraktığı görüldü. Görüntüler ilerledikçe şaşkınlık daha da arttı.

Sosyal medyada en çok konuşulan detay ise ünlü oyuncunun konser kültüründe 'moshpit' olarak adlandırılan kalabalık alana girmesi oldu. Genellikle rap ve rock konserlerinde görülen, insanların müziğin ritmiyle birlikte zıplayıp birbirlerine kontrollü şekilde çarptığı bu alanın içinde görüntülenen Ergenç, gündeme oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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