Kanuni Sultan Süleyman'ı Unutun! Halit Ergenç'in Travis Scott Konserindeki Halleri Sosyal Medyayı Yıktı
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Halit Ergenç'i yıllardır ağırbaşlı karakterleri, karizmatik duruşu ve unutulmaz performanslarıyla izlemeye alışkınız. Ancak usta oyuncu bu kez ne yeni bir dizisiyle ne de tiyatro sahnesindeki başarısıyla gündemde. Dünyaca ünlü rap yıldızı Travis Scott'ın konserinde görüntülenen Ergenç'in kendinden geçerek dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu. Özellikle 'moshpit' alanında görüntülenen oyuncunun enerjisi hayranlarını şaşırtırken, ortaya çıkan videolar kısa sürede binlerce yorum aldı. Gelin önce Halit Ergenç'in kariyer yolculuğuna, ardından da sosyal medyada gündem olan konser görüntülerine birlikte bakalım.
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Halit Ergenç denildiğinde çoğu kişinin aklına ağırbaşlı karakterler, tarihi diziler ve güçlü oyunculuk performansları geliyor.
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Ancak son günlerde sosyal medyada konuşulan konu oyunculuğu değil, müzik zevki oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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