Yıllardır Çocuklarını Gözlerden Uzak Büyütmüşlerdi: Ünlü Oyuncunun Oğulları Gündem Oldu!
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Bazen kırmızı halılarda yıldızlar değil, onların beklenmedik tavırları ya da aile üyeleri gecenin en çok konuşulan isimleri haline gelir. Bu kez de tam olarak öyle oldu. Fransa'nın en sıra dışı ve en sevilen çiftlerinden Julie Depardieu ile Philippe Katerine, yıllardır kameralardan uzak tuttukları oğulları Billy ve Alfred ile birlikte ilk kez büyük bir organizasyonda görüntülendi. Ancak gecenin asıl yıldızları ünlü çift değil, oğulları oldu.
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2010 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Julie Depardieu ile müzisyen ve oyuncu Philippe Katerine, Fransız sanat dünyasının en renkli çiftleri arasında gösteriliyor.
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Çünkü ailenin kameralar karşısındaki tavırları oldukça dikkat çekiciydi.
"Sanki White Lotus'un bir bölümünden fırlamış gibiler."
"Onlar kim ve neden sanki afterdan yeni çıkmış gibi görünüyorlar?"
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"Neden böyleler?"
"Ailenin ayık olduğundan emin misiniz?"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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