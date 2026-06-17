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Yıllardır Çocuklarını Gözlerden Uzak Büyütmüşlerdi: Ünlü Oyuncunun Oğulları Gündem Oldu!

Yıllardır Çocuklarını Gözlerden Uzak Büyütmüşlerdi: Ünlü Oyuncunun Oğulları Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 20:05
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Bazen kırmızı halılarda yıldızlar değil, onların beklenmedik tavırları ya da aile üyeleri gecenin en çok konuşulan isimleri haline gelir. Bu kez de tam olarak öyle oldu. Fransa'nın en sıra dışı ve en sevilen çiftlerinden Julie Depardieu ile Philippe Katerine, yıllardır kameralardan uzak tuttukları oğulları Billy ve Alfred ile birlikte ilk kez büyük bir organizasyonda görüntülendi. Ancak gecenin asıl yıldızları ünlü çift değil, oğulları oldu.

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2010 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Julie Depardieu ile müzisyen ve oyuncu Philippe Katerine, Fransız sanat dünyasının en renkli çiftleri arasında gösteriliyor.

2010 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Julie Depardieu ile müzisyen ve oyuncu Philippe Katerine, Fransız sanat dünyasının en renkli çiftleri arasında gösteriliyor.

Resmi olarak hiç evlenmeyen çift, yıllardır gözlerden uzak ama oldukça sağlam bir ilişki sürdürüyor. Bu birliktelikten dünyaya gelen Billy ve Alfred ise bugüne kadar neredeyse hiç kamuoyu önüne çıkmadı.

İşte bu yüzden Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aile, Philippe Katerine'in rol aldığı 'Les Derniers Jours de Charles Baudelaire' filminin tanıtımı için ilk kez toplu halde mavi halıda boy gösterdi. Fotoğrafçılar ve davetliler ünlü çiftin çocuklarını ilk kez bu kadar net görürken, kısa süre sonra bütün dikkatler Billy ve Alfred'e çevrildi.

Çünkü ailenin kameralar karşısındaki tavırları oldukça dikkat çekiciydi.

Ailenin büyük oğlu Billy, daha ilk andan itibaren gecenin yıldızı olmayı başardı. Kameralar önünde son derece rahat görünen genç isim, profesyonel bir model gibi poz verdi. Gülümsemeleri, duruşu ve objektiflerle kurduğu ilişki sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Hatta bazı kullanıcılar Billy'nin anne ve babasından gelen sanatçı genlerini sonuna kadar taşıdığını söyleyerek onu 'doğuştan sahne insanı' ilan etti.

Kameraların karşısına geçmekten pek de hoşlanmadığı her halinden belli olan Alfred'in utangaç tavırları sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafçılar karşısında ne yapacağını bilemeyen genç isim zaman zaman bakışlarını kaçırdı, zaman zaman da ailesinin yanında adeta kaybolmak istedi. Hatta bazı görüntülerde ayakta dururken bile oldukça gergin olduğu anlaşılıyordu.

twitter.com

"Sanki White Lotus'un bir bölümünden fırlamış gibiler."

"Sanki White Lotus'un bir bölümünden fırlamış gibiler."
twitter.com

"Onlar kim ve neden sanki afterdan yeni çıkmış gibi görünüyorlar?"

"Onlar kim ve neden sanki afterdan yeni çıkmış gibi görünüyorlar?"
twitter.com
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"Neden böyleler?"

"Neden böyleler?"
twitter.com
twitter.com

"Ailenin ayık olduğundan emin misiniz?"

"Ailenin ayık olduğundan emin misiniz?"
twitter.com

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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