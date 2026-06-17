Yıllardır Çocuklarını Gözlerden Uzak Büyütmüşlerdi: Ünlü Oyuncunun Oğulları Gündem Oldu!

Resmi olarak hiç evlenmeyen çift, yıllardır gözlerden uzak ama oldukça sağlam bir ilişki sürdürüyor. Bu birliktelikten dünyaya gelen Billy ve Alfred ise bugüne kadar neredeyse hiç kamuoyu önüne çıkmadı.

İşte bu yüzden Monte-Carlo Televizyon Festivali'nde yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Aile, Philippe Katerine'in rol aldığı 'Les Derniers Jours de Charles Baudelaire' filminin tanıtımı için ilk kez toplu halde mavi halıda boy gösterdi. Fotoğrafçılar ve davetliler ünlü çiftin çocuklarını ilk kez bu kadar net görürken, kısa süre sonra bütün dikkatler Billy ve Alfred'e çevrildi.