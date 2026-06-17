Seher Dilovan'ın Oğlu Alan Dere'nin "Lose Control" Performansı Sosyal Medyayı Salladı!
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Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Seher Dilovan, yıllardır sesi ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kurarken, şimdi de müzik yolculuğunda oğluyla gündeme geliyor. Uzun yıllardır İsviçre'de gözlerden uzak bir yaşam süren usta sanatçı, son dönemde müzisyen oğlu Alan Dere ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Son olarak bir televizyon programında Teddy Swims'in dünya çapında ses getiren 'Lose Control' şarkısını seslendiren Alan Dere, performansıyla hem stüdyodakileri hem de sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı. Gelin önce Seher Dilovan'ın kariyerine, ardından da büyük beğeni toplayan bu performansa birlikte bakalım.
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1990'lı yıllardan itibaren Türk halk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Seher Dilovan, güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.
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Alan Dere'nin son günlerde en çok konuşulan performansı ise Yasemin Bozkurt'un sunduğu "Yasemin'in Penceresi" programında geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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