Seher Dilovan'ın Oğlu Alan Dere'nin "Lose Control" Performansı Sosyal Medyayı Salladı!

Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda başlayan müzik yolculuğunu profesyonel sahnelere taşıyan sanatçı, 'Vur Eller Oynasın', 'Seher Yeli' ve 'Yollarına Güller Dökem' gibi eserlerle hafızalara kazındı. Uzun yıllar boyunca konserleri, albümleri ve televizyon programlarıyla adından söz ettiren Dilovan, daha sonra İsviçre'ye yerleşerek daha sakin bir yaşamı tercih etti. Cenevre'de kurduğu yeni hayatını müzikten tamamen kopmadan sürdüren sanatçı, bugünlerde oğluyla yaptığı projelerle yeniden gündeme geliyor.

Annesinin izinden giderek müziğe yönelen Alan Dere, eğitimini İsviçre'de sürdürürken profesyonel müzik çalışmalarına da devam ediyor. Güçlü sesi ve modern müzik anlayışıyla dikkat çeken genç müzisyen, son dönemde annesiyle birlikte çıkardığı 'Dur' isimli çalışmayla da adından söz ettirmişti. Seher Dilovan'ın yıllar içinde oluşturduğu müzikal mirası farklı bir tarzla devam ettiren Alan Dere, özellikle yabancı şarkılardaki performanslarıyla dikkat çekiyor.