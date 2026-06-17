article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Seher Dilovan'ın Oğlu Alan Dere'nin "Lose Control" Performansı Sosyal Medyayı Salladı!

Seher Dilovan'ın Oğlu Alan Dere'nin "Lose Control" Performansı Sosyal Medyayı Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 16:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Seher Dilovan, yıllardır sesi ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kurarken, şimdi de müzik yolculuğunda oğluyla gündeme geliyor. Uzun yıllardır İsviçre'de gözlerden uzak bir yaşam süren usta sanatçı, son dönemde müzisyen oğlu Alan Dere ile yaptığı çalışmalarla adından söz ettiriyor. Son olarak bir televizyon programında Teddy Swims'in dünya çapında ses getiren 'Lose Control' şarkısını seslendiren Alan Dere, performansıyla hem stüdyodakileri hem de sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı. Gelin önce Seher Dilovan'ın kariyerine, ardından da büyük beğeni toplayan bu performansa birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1990'lı yıllardan itibaren Türk halk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Seher Dilovan, güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

1990'lı yıllardan itibaren Türk halk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Seher Dilovan, güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazandı.

Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda başlayan müzik yolculuğunu profesyonel sahnelere taşıyan sanatçı, 'Vur Eller Oynasın', 'Seher Yeli' ve 'Yollarına Güller Dökem' gibi eserlerle hafızalara kazındı. Uzun yıllar boyunca konserleri, albümleri ve televizyon programlarıyla adından söz ettiren Dilovan, daha sonra İsviçre'ye yerleşerek daha sakin bir yaşamı tercih etti. Cenevre'de kurduğu yeni hayatını müzikten tamamen kopmadan sürdüren sanatçı, bugünlerde oğluyla yaptığı projelerle yeniden gündeme geliyor.

Annesinin izinden giderek müziğe yönelen Alan Dere, eğitimini İsviçre'de sürdürürken profesyonel müzik çalışmalarına da devam ediyor. Güçlü sesi ve modern müzik anlayışıyla dikkat çeken genç müzisyen, son dönemde annesiyle birlikte çıkardığı 'Dur' isimli çalışmayla da adından söz ettirmişti. Seher Dilovan'ın yıllar içinde oluşturduğu müzikal mirası farklı bir tarzla devam ettiren Alan Dere, özellikle yabancı şarkılardaki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Alan Dere'nin son günlerde en çok konuşulan performansı ise Yasemin Bozkurt'un sunduğu "Yasemin'in Penceresi" programında geldi.

Programa annesi Seher Dilovan ile birlikte konuk olan genç müzisyen, Teddy Swims'in dünya çapında büyük başarı yakalayan hit şarkısı 'Lose Control'u canlı olarak seslendirdi.

Duygusal vokali ve güçlü yorumu sayesinde son yılların en çok dinlenen şarkılarından biri haline gelen 'Lose Control', teknik açıdan da oldukça zor eserler arasında gösteriliyor. Alan Dere'nin şarkıyı canlı yayında rahatlıkla yorumlaması ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerin ardından birçok kullanıcı genç müzisyenin İngilizce telaffuzunu, sahne hakimiyetini ve ses rengini öven yorumlar yaptı. Hatta bazı kullanıcılar 'Yetenek anneden geçmiş', 'Sesine hayran kaldım' ve 'Profesyonel sanatçı gibi söylüyor' yorumlarıyla performansa destek verdi.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın