Deniz Uğur'dan Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İddialara Sert Tepki!

Özellikle bazı televizyon programlarında ve sosyal medyada dolaşıma sokulan 'alkol ve antidepresan kullanımı' iddiaları kısa sürede gündem olurken, oyuncu Deniz Uğur yaşananlara çok sert tepki gösterdi.

Ece İrtem'in vefatının ardından bazı yayınlarda, annesi Nuriye İrtem'in emniyete verdiği öne sürülen ifadeler konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddialarda, genç oyuncunun yoğun alkol tükettiği ve ağır antidepresan ilaçlar kullandığı ileri sürüldü. Hatta bu iddialar, Ece İrtem'in ölüm nedeni hakkında çeşitli spekülasyonların da ortaya çıkmasına neden oldu.

Ancak çok geçmeden aile cephesinden açıklama geldi. Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Avukat, oyuncunun annesinin olayın ardından ağır bir şok yaşadığını, tıbbi gözetim altında tutulduğunu ve henüz resmi ifadesinin dahi alınmadığını açıkladı. Böylece annesine ait olduğu iddia edilen ifadelerin asılsız olduğu net bir şekilde vurgulandı.

Bu açıklamaya rağmen sosyal medyada ve bazı programlarda Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin yorumlar yapılmaya devam etti.