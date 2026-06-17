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Deniz Uğur'dan Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İddialara Sert Tepki!

Deniz Uğur'dan Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İddialara Sert Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 15:54
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatının ardından ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken, oyuncu Deniz Uğur'dan çok sert bir tepki geldi. Bazı programlarda dile getirilen 'alkol ve antidepresan kullanımı' iddialarına ve genç oyuncunun ölüm nedenine ilişkin yapılan yorumlara isyan eden Uğur, hem magazin dünyasını hem de televizyon sektöründeki ağır çalışma koşullarını hedef aldı. 'Utanmadan gencecik güzelim kızın ölüm nedenini sorguluyorlar' sözleriyle dikkat çeken oyuncu, Ece İrtem üzerinden yürütülen tartışmaların yanlış olduğuna vurgu yaparken sektörün görünmeyen yüzüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiasını derinden sarsarken, ölümünün ardından ortaya atılan bazı iddialar da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiasını derinden sarsarken, ölümünün ardından ortaya atılan bazı iddialar da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Özellikle bazı televizyon programlarında ve sosyal medyada dolaşıma sokulan 'alkol ve antidepresan kullanımı' iddiaları kısa sürede gündem olurken, oyuncu Deniz Uğur yaşananlara çok sert tepki gösterdi.

Ece İrtem'in vefatının ardından bazı yayınlarda, annesi Nuriye İrtem'in emniyete verdiği öne sürülen ifadeler konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddialarda, genç oyuncunun yoğun alkol tükettiği ve ağır antidepresan ilaçlar kullandığı ileri sürüldü. Hatta bu iddialar, Ece İrtem'in ölüm nedeni hakkında çeşitli spekülasyonların da ortaya çıkmasına neden oldu.

Ancak çok geçmeden aile cephesinden açıklama geldi. Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda dolaşan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 

Avukat, oyuncunun annesinin olayın ardından ağır bir şok yaşadığını, tıbbi gözetim altında tutulduğunu ve henüz resmi ifadesinin dahi alınmadığını açıkladı. Böylece annesine ait olduğu iddia edilen ifadelerin asılsız olduğu net bir şekilde vurgulandı.

Bu açıklamaya rağmen sosyal medyada ve bazı programlarda Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin yorumlar yapılmaya devam etti.

Uzun yıllardır televizyon sektörünün içinde yer alan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem ortaya atılan iddialara hem de sektörün çalışma düzenine sert sözlerle yüklendi.

Uzun yıllardır televizyon sektörünün içinde yer alan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem ortaya atılan iddialara hem de sektörün çalışma düzenine sert sözlerle yüklendi.

Uğur, genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun ardından yapılan yorumların vicdansızlık olduğunu savunarak şu sözlerle tepki gösterdi:

'Bir de utanmadan gencecik güzelim kızın ölüm nedenini sorguluyorlar...'

Deniz Uğur'a göre asıl konuşulması gereken konu Ece İrtem'in özel hayatı ya da sağlık geçmişi değil, oyuncuların içinde bulunduğu ağır çalışma koşullarıydı.

Ünlü oyuncu paylaşımında, televizyon sektöründe çalışan genç oyuncuların sürekli bir belirsizlik ve gelecek kaygısı içinde yaşadığını anlattı. Bir dizinin devam edip etmeyeceği, reytinglerin nasıl geleceği, rolün ne kadar süreceği ya da ücretlerin zamanında ödenip ödenmeyeceği gibi onlarca stres unsurunun oyuncuların hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

'Bir de utanmadan gencecik, güzelim kızın ölüm nedenini sorguluyorlar... Dizi sektöründe 'İş geldi mi, gelecek mi?' stresi içinde yaşayan genç bir oyuncu herhangi bir sebepten ölemez mi? İş gelse de dizi tuttu mu, reyting düştü mü, rolüm kaç hafta sürecek, yapımcı paramı zamanında ödeyebilecek mi vs. vs... Sektörde bu soruların kesin cevabı asla yoktur.

Tek taraflı sözleşme imzalayıp bütün haklarını devreden, hiçbir güvencesi olmadan çalışan ve önünü göremeyen oyuncuların stresi hiç bitmez. Bu koşullarda kariyer planlaması, marka konumlandırması falan yapabilecek menajer de yoktur zaten.

Dizi bütçesinin yarısı belli isimlere verilir, geri kalanı bütün kadroya pay edilir. Bu adaletsiz piyasa insanı yer, için için kemirir. Türkiye'de oyuncu olmak başka hiçbir yerde olmadığı kadar zordur. İnsan olun, saygı duyun, en azından konuşmayın.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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