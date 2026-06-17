Deniz Uğur'dan Ece İrtem'in Ölüm Nedeniyle İlgili İddialara Sert Tepki!
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatının ardından ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini korurken, oyuncu Deniz Uğur'dan çok sert bir tepki geldi. Bazı programlarda dile getirilen 'alkol ve antidepresan kullanımı' iddialarına ve genç oyuncunun ölüm nedenine ilişkin yapılan yorumlara isyan eden Uğur, hem magazin dünyasını hem de televizyon sektöründeki ağır çalışma koşullarını hedef aldı. 'Utanmadan gencecik güzelim kızın ölüm nedenini sorguluyorlar' sözleriyle dikkat çeken oyuncu, Ece İrtem üzerinden yürütülen tartışmaların yanlış olduğuna vurgu yaparken sektörün görünmeyen yüzüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ani vefatı sanat camiasını derinden sarsarken, ölümünün ardından ortaya atılan bazı iddialar da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Uzun yıllardır televizyon sektörünün içinde yer alan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem ortaya atılan iddialara hem de sektörün çalışma düzenine sert sözlerle yüklendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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