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Ece İrtem'in Yakın Dostundan Yürek Burkan Sözler: "Gençken Öleceğim Demişti"

Ece İrtem'in Yakın Dostundan Yürek Burkan Sözler: "Gençken Öleceğim Demişti"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.06.2026 - 15:42
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35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ardından gelen her yeni detay sevenlerinin yüreğini bir kez daha dağlıyor. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncunun ani ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, bu kez en yakın arkadaşlarından birinin yaptığı paylaşım gündem oldu. İrtem'in lise ve üniversite yıllarından beri dostu olan Nazlıcan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yıllar önce aralarında geçen bir konuşmayı anlattı.

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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmaya devam ediyor.

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmaya devam ediyor.

Oyunculuk kariyeri boyunca Mahkum, Bay Yanlış, Payitaht Abdülhamid ve Yeni Gelin gibi projelerde yer alan Ece İrtem, son dönemde özellikle Kızılcık Şerbeti'ndeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Güzelliği, enerjisi ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken genç isim, henüz 35 yaşındayken gelen vefat haberiyle tüm sevenlerini derinden sarstı. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen oyuncunun kesin ölüm nedeni ise otopsi raporunun ardından netleşecek.

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle ekranlara gelen genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, vefatının ardından ortaya çıkan yeni detaylar da herkesi derinden etkiledi.

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle ekranlara gelen genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, vefatının ardından ortaya çıkan yeni detaylar da herkesi derinden etkiledi.

Bu kez yürekleri burkan paylaşım, İrtem'in lise ve üniversite yıllarından beri en yakın dostlarından biri olan tasarımcı ve influencer Nazlıcan Arslan'dan geldi. Sosyal medya hesabından yıllara dayanan dostluklarına ait kareleri paylaşan Arslan, Ece İrtem'in kendisine yıllar önce kurduğu ve bugün yeniden okuyanların içini sızlatan bir cümleyi açıkladı.

Nazlıcan Arslan'ın paylaşımında yer verdiği sözler ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yakın dostunun anlattığına göre Ece İrtem bir sohbet sırasında kendisine şu cümleyi kurmuştu:

'Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim.'

Arslan, bu sözleri yıllar sonra yeniden hatırlamanın acısını yaşadığını ifade ederken, arkadaşının ne kadar hassas ve duygusal biri olduğundan da bahsetti.

Nazlıcan Arslan'ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise Ece İrtem'in son dönemde yaşadığı zorlu süreç oldu.

Yakın arkadaşına göre genç oyuncu son yıllarda çok sevdiği bazı yakınlarını kaybetmiş, üst üste gelen vefatlar nedeniyle derin bir yas dönemi yaşamıştı. Bu kayıpların onu duygusal anlamda oldukça yıprattığını belirten Arslan, Ece'nin dünyadaki kötülüklerden kolay etkilenen, son derece hassas bir kalbe sahip olduğunu anlattı.

'Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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