Ece İrtem'in Yakın Dostundan Yürek Burkan Sözler: "Gençken Öleceğim Demişti"

Bu kez yürekleri burkan paylaşım, İrtem'in lise ve üniversite yıllarından beri en yakın dostlarından biri olan tasarımcı ve influencer Nazlıcan Arslan'dan geldi. Sosyal medya hesabından yıllara dayanan dostluklarına ait kareleri paylaşan Arslan, Ece İrtem'in kendisine yıllar önce kurduğu ve bugün yeniden okuyanların içini sızlatan bir cümleyi açıkladı.

Nazlıcan Arslan'ın paylaşımında yer verdiği sözler ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Yakın dostunun anlattığına göre Ece İrtem bir sohbet sırasında kendisine şu cümleyi kurmuştu:

'Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak göremiyorum, sanırım gençken öleceğim.'

Arslan, bu sözleri yıllar sonra yeniden hatırlamanın acısını yaşadığını ifade ederken, arkadaşının ne kadar hassas ve duygusal biri olduğundan da bahsetti.

Nazlıcan Arslan'ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer detay ise Ece İrtem'in son dönemde yaşadığı zorlu süreç oldu.

Yakın arkadaşına göre genç oyuncu son yıllarda çok sevdiği bazı yakınlarını kaybetmiş, üst üste gelen vefatlar nedeniyle derin bir yas dönemi yaşamıştı. Bu kayıpların onu duygusal anlamda oldukça yıprattığını belirten Arslan, Ece'nin dünyadaki kötülüklerden kolay etkilenen, son derece hassas bir kalbe sahip olduğunu anlattı.