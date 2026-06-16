Ece İrtem'in Yakın Dostundan Yürek Burkan Sözler: "Gençken Öleceğim Demişti"
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35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ardından gelen her yeni detay sevenlerinin yüreğini bir kez daha dağlıyor. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncunun ani ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, bu kez en yakın arkadaşlarından birinin yaptığı paylaşım gündem oldu. İrtem'in lise ve üniversite yıllarından beri dostu olan Nazlıcan Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda yıllar önce aralarında geçen bir konuşmayı anlattı.
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35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmaya devam ediyor.
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Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle ekranlara gelen genç oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, vefatının ardından ortaya çıkan yeni detaylar da herkesi derinden etkiledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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