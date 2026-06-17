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35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.06.2026 - 14:22
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Henüz 35 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Kızılcık Şerbeti'nde rol alan genç oyuncu, 15 Haziran'da İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İrtem'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşayan ailesi, yakınları ve sanat camiası, Ece İrtem'i son yolculuğuna uğurlamak için Kuşadası'nda bir araya geldi. 

Kaynak: @magazindeizmir

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Türk televizyon dünyası, henüz 35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle sarsıldı.

Türk televizyon dünyası, henüz 35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle sarsıldı.

Kızılcık Şerbeti, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid ve Kaçış gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan genç oyuncunun ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Vefatından yalnızca bir gün önce 35. yaş gününü kutlayan İrtem'in ölüm haberi sevenlerini derinden üzdü.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Ece İrtem, yıllar içerisinde televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle son yıllarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu, başarılı performansları ve enerjisiyle sektörün sevilen isimleri arasında gösteriliyordu. Genç yaşına rağmen birçok önemli yapımda rol alan İrtem, meslektaşları tarafından da çalışkanlığı ve pozitif kişiliğiyle anılıyordu.

Ancak 15 Haziran 2026 günü gelen acı haber tüm sevenlerini şoke etti. Ece İrtem'in İstanbul Kadıköy'de annesiyle birlikte yaşadığı evde saat 12.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk açıklamalara göre genç oyuncunun ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporunun ardından netleşeceği belirtildi.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen inceleme ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ece İrtem'in cenazesi ailesine teslim edildi.

Genç oyuncunun naaşı, babası Vural İrtem tarafından teslim alınarak defin işlemleri için memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesine götürüldü. Adli Tıp önünde toplanan yakın dostları ve meslektaşları gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Ece İrtem bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kuşadası Merkez Hanım Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında genç oyuncunun naaşı dualar eşliğinde Kuşadası 2. Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa veriliyor. Cenaze törenine ailesinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim de katılırken, meslektaşları ve sevenleri genç yaşta kaybedilen oyuncuya son görevlerini yerine getiriyor.

Henüz 35 yaşında hayata veda eden Ece İrtem'in ölümü, sanat camiasında derin bir boşluk yarattı. Rol aldığı projeler, ekranlara taşıdığı karakterler ve ardında bıraktığı anılarla hatırlanacak olan oyuncu, sevenlerinin hafızasında yaşamaya devam edecek.

Oyuncu Ece İrtem'in annesi annesi Huriye Ertem ayakta durmakta güçlük çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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