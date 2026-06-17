35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Kızılcık Şerbeti, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid ve Kaçış gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan genç oyuncunun ani vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Vefatından yalnızca bir gün önce 35. yaş gününü kutlayan İrtem'in ölüm haberi sevenlerini derinden üzdü.

Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Ece İrtem, yıllar içerisinde televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Özellikle son yıllarda yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu, başarılı performansları ve enerjisiyle sektörün sevilen isimleri arasında gösteriliyordu. Genç yaşına rağmen birçok önemli yapımda rol alan İrtem, meslektaşları tarafından da çalışkanlığı ve pozitif kişiliğiyle anılıyordu.

Ancak 15 Haziran 2026 günü gelen acı haber tüm sevenlerini şoke etti. Ece İrtem'in İstanbul Kadıköy'de annesiyle birlikte yaşadığı evde saat 12.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk açıklamalara göre genç oyuncunun ölüm nedeni kalp krizi olarak değerlendirildi. Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan detaylı otopsi raporunun ardından netleşeceği belirtildi.