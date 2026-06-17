35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Henüz 35 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Kızılcık Şerbeti'nde rol alan genç oyuncu, 15 Haziran'da İstanbul'daki evinde hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İrtem'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ölüm haberinin ardından büyük üzüntü yaşayan ailesi, yakınları ve sanat camiası, Ece İrtem'i son yolculuğuna uğurlamak için Kuşadası'nda bir araya geldi.
Kaynak: @magazindeizmir
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk televizyon dünyası, henüz 35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle sarsıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen inceleme ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ece İrtem'in cenazesi ailesine teslim edildi.
Ece İrtem bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanıyor.
Oyuncu Ece İrtem'in annesi annesi Huriye Ertem ayakta durmakta güçlük çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın