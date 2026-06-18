Tam Berabere Bitecekken... Gana–Panama Maçında 'Juju Büyüsü' Yaparak Takımını Zafere Ulaştıran Taraftar

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Panama arasında oynanan mücadeleye, tribündeki Ganalı bir taraftarın yaptığı geleneksel 'Juju' ritüeli damgasını vurdu. Golsüz eşitlikle devam eden maçın ilk yarılarında kameralara yansıyan anlarda taraftarın takımına şans getirmesi amacıyla avucundaki beyaz tozu sahaya doğru üflediği görüldü
İşin en çarpıcı tarafı ise maçın tam berabere biteceği düşünülürken Gana'nın 90+5. dakikada bulduğu son dakika golüyle sahadan 1-0 galip ayrılması oldu. Peki keramet gerçekten ritüelde mi?
Buyurun beraber bakalım...
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Gana’nın Panama karşısındaki mücadelesi son dakikaya kadar büyük bir heyecana sahne oldu.
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Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
"Yapsın ve dünya kupasını kazansınlar.
"Adaletsizlik"
"Bu sadece sihir, endişe edecek bir şey yok"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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