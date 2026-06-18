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Doğruluk Payı Yüzde 95! İnsanlığın Sonu İçin Tarih Verildi

Doğruluk Payı Yüzde 95! İnsanlığın Sonu İçin Tarih Verildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 13:27
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Bilim dünyasında tartışma yaratan yeni bir model, insanlığın sonuna dair olası bir zaman aralığı ortaya koydu. “Kıyamet Günü Argümanı”na dayanan hesaplamalar, mevcut veriler üzerinden gelecekteki insan sayısına ilişkin çarpıcı bir projeksiyon sunuyor. Ancak uzmanlar, bu tür tahminlerin kesinlikten çok senaryo üretimi olduğunu özellikle vurguluyor.

Kaynak: https://www.scientificamerican.com/ar...
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Bilim dünyasında tartışma yaratan yeni bir çalışma, insanlığın sonuna dair olası bir tarih ortaya koydu.

Bilim dünyasında tartışma yaratan yeni bir çalışma, insanlığın sonuna dair olası bir tarih ortaya koydu.

“Kıyamet Günü Argümanı” (doomsday argument) olarak bilinen matematiksel yaklaşım, insanlığın düşündüğümüzden çok daha sınırlı bir geleceğe sahip olabileceğini öne sürüyor.

Araştırmada bugüne kadar yaklaşık 117 milyar insanın yaşadığı kabul ediliyor ve mevcut bireylerin bu toplam içinde “rastgele bir konumda” olduğu varsayılıyor. Bu varsayıma göre, insanlığın yüzde 95’inin henüz doğmadığı sonucuna ulaşılıyor. Hesaplamayı genişleten model, toplamda yaklaşık 2,34 trilyon insanın daha doğabileceğini ve bunun gerçekleşmesinin yaklaşık 17.100 yıl sürebileceğini iddia ediyor.

Bu çerçevede insanlığın sonunun, bu doğum döngüsünün tamamlanmasıyla geleceği öne sürülüyor.

Bu çerçevede insanlığın sonunun, bu doğum döngüsünün tamamlanmasıyla geleceği öne sürülüyor.

Ancak araştırmacılar bu sonucun kesin bir kehanet olmadığını özellikle vurguluyor.

Modelin eleştirilen yönü ise oldukça net: Hesaplamanın, uzay kolonizasyonu, teknolojik sıçramalar ve yaşam süresinin uzaması gibi olası gelişmeleri hesaba katmaması. Eleştirmenlere göre bu tür faktörler, insanlığın kaderini tamamen değiştirebilir.

Tartışmaya bir başka çalışma daha ekleniyor. Milano Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı bir model, çevresel krizlerin gezegenin taşıma kapasitesini ciddi biçimde düşürmesi halinde küresel nüfusun 2064’e kadar keskin bir düşüş yaşayabileceğini öngörüyor. En kötü senaryoda Dünya’nın sürdürülebilir kapasitesinin 2 milyar kişiye kadar gerileyebileceği ve nüfusun hızla yarıya inebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu tür projeksiyonların kesin gelecek tahmini değil, “olası senaryolar” olduğunu hatırlatarak temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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