Doğruluk Payı Yüzde 95! İnsanlığın Sonu İçin Tarih Verildi
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Kaynak: https://www.scientificamerican.com/ar...
Bilim dünyasında tartışma yaratan yeni bir model, insanlığın sonuna dair olası bir zaman aralığı ortaya koydu. “Kıyamet Günü Argümanı”na dayanan hesaplamalar, mevcut veriler üzerinden gelecekteki insan sayısına ilişkin çarpıcı bir projeksiyon sunuyor. Ancak uzmanlar, bu tür tahminlerin kesinlikten çok senaryo üretimi olduğunu özellikle vurguluyor.
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Bilim dünyasında tartışma yaratan yeni bir çalışma, insanlığın sonuna dair olası bir tarih ortaya koydu.
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Bu çerçevede insanlığın sonunun, bu doğum döngüsünün tamamlanmasıyla geleceği öne sürülüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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