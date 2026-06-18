Doğruluk Payı Yüzde 95! İnsanlığın Sonu İçin Tarih Verildi

Ancak araştırmacılar bu sonucun kesin bir kehanet olmadığını özellikle vurguluyor.

Modelin eleştirilen yönü ise oldukça net: Hesaplamanın, uzay kolonizasyonu, teknolojik sıçramalar ve yaşam süresinin uzaması gibi olası gelişmeleri hesaba katmaması. Eleştirmenlere göre bu tür faktörler, insanlığın kaderini tamamen değiştirebilir.

Tartışmaya bir başka çalışma daha ekleniyor. Milano Üniversitesi’nden araştırmacıların yer aldığı bir model, çevresel krizlerin gezegenin taşıma kapasitesini ciddi biçimde düşürmesi halinde küresel nüfusun 2064’e kadar keskin bir düşüş yaşayabileceğini öngörüyor. En kötü senaryoda Dünya’nın sürdürülebilir kapasitesinin 2 milyar kişiye kadar gerileyebileceği ve nüfusun hızla yarıya inebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu tür projeksiyonların kesin gelecek tahmini değil, “olası senaryolar” olduğunu hatırlatarak temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyor.