Samsung Son 3 Ayda Kazandığı Parayı Açıkladı: Operasyonel Kâr 107,4 Trilyon Won'a (80 Milyar Dolar) Çıktı

Edinilen bilgiye göre şirketin temmuz-eylül dönemindeki satışları yaklaşık 145,33 milyar dolar oldu. Bu rakam, ikinci çeyrekteki 122,78 milyar dolarlık satışın hayli üzerinde. Operasyonel kâr ise ikinci çeyrekteki 66,68 milyar dolardan yaklaşık 80 milyar dolara yükseldi.

Won cinsinden bakıldığında tablo daha da çarpıcı: Samsung'un duyurduğu ön rakamlara göre operasyonel kâr 107,4 trilyon won seviyesinde. İkinci çeyrekte bu rakam 89,49 trilyon won olarak kayda geçmişti. Şirket böylece çeyreklik bazda ilk kez 100 trilyon won sınırını aştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslama ise rakamların boyutunu asıl ortaya koyan kısım. 2025'in üçüncü çeyreğinde Samsung 64,13 milyar dolar satış ve 9,06 milyar dolar operasyonel kâr açıklamıştı. Yani kâr bir yılda yaklaşık yüzde 783 büyüdü. Açıklanan sonuçların kesin değil, ön tahmin niteliğinde olduğunu da not etmek gerek.