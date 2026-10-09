Samsung Son 3 Ayda Kazandığı Parayı Açıkladı: Operasyonel Kâr 107,4 Trilyon Won'a (80 Milyar Dolar) Çıktı
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Samsung Electronics, temmuz-eylül dönemine ait ön finansal sonuçlarını açıkladı ve rakamlar yılın en dikkat çeken ekonomi haberlerinden birine dönüştü. Şirketin üçüncü çeyrekte yaklaşık 107,4 trilyon won (yaklaşık 80 milyar dolar) operasyonel kâr elde ettiği, satışlarının ise 145 milyar dolar civarına ulaştığı belirtildi. Kâr, bir önceki çeyreğe göre yüzde 20, geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık yüzde 783 arttı.
[Kaynak: Webtekno]
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Samsung'un üçüncü çeyrek operasyonel kârı yaklaşık 80 milyar dolara çıktı, yani ikinci çeyreğe göre yüzde 20 arttı.
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Kârın arkasında yapay zekâ yatırımları ve bellek çipine, özellikle de HBM'e yönelen yoğun talep var.
Ancak beklentiler yüksekti: Analistler ağustosta 113 trilyon won üzeri kâr öngörüyordu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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