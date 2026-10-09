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Samsung Son 3 Ayda Kazandığı Parayı Açıkladı: Operasyonel Kâr 107,4 Trilyon Won'a (80 Milyar Dolar) Çıktı

Samsung Son 3 Ayda Kazandığı Parayı Açıkladı: Operasyonel Kâr 107,4 Trilyon Won'a (80 Milyar Dolar) Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 12:58
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Samsung Electronics, temmuz-eylül dönemine ait ön finansal sonuçlarını açıkladı ve rakamlar yılın en dikkat çeken ekonomi haberlerinden birine dönüştü. Şirketin üçüncü çeyrekte yaklaşık 107,4 trilyon won (yaklaşık 80 milyar dolar) operasyonel kâr elde ettiği, satışlarının ise 145 milyar dolar civarına ulaştığı belirtildi. Kâr, bir önceki çeyreğe göre yüzde 20, geçen yılın aynı dönemine göre ise yaklaşık yüzde 783 arttı.

[Kaynak: Webtekno]

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Samsung'un üçüncü çeyrek operasyonel kârı yaklaşık 80 milyar dolara çıktı, yani ikinci çeyreğe göre yüzde 20 arttı.

Samsung'un üçüncü çeyrek operasyonel kârı yaklaşık 80 milyar dolara çıktı, yani ikinci çeyreğe göre yüzde 20 arttı.

Edinilen bilgiye göre şirketin temmuz-eylül dönemindeki satışları yaklaşık 145,33 milyar dolar oldu. Bu rakam, ikinci çeyrekteki 122,78 milyar dolarlık satışın hayli üzerinde. Operasyonel kâr ise ikinci çeyrekteki 66,68 milyar dolardan yaklaşık 80 milyar dolara yükseldi.

Won cinsinden bakıldığında tablo daha da çarpıcı: Samsung'un duyurduğu ön rakamlara göre operasyonel kâr 107,4 trilyon won seviyesinde. İkinci çeyrekte bu rakam 89,49 trilyon won olarak kayda geçmişti. Şirket böylece çeyreklik bazda ilk kez 100 trilyon won sınırını aştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslama ise rakamların boyutunu asıl ortaya koyan kısım. 2025'in üçüncü çeyreğinde Samsung 64,13 milyar dolar satış ve 9,06 milyar dolar operasyonel kâr açıklamıştı. Yani kâr bir yılda yaklaşık yüzde 783 büyüdü. Açıklanan sonuçların kesin değil, ön tahmin niteliğinde olduğunu da not etmek gerek.

Kârın arkasında yapay zekâ yatırımları ve bellek çipine, özellikle de HBM'e yönelen yoğun talep var.

Kârın arkasında yapay zekâ yatırımları ve bellek çipine, özellikle de HBM'e yönelen yoğun talep var.

Sonuçlara damgasını vuran etken, yapay zekâ kullanımındaki artışla birlikte bellek çiplerine gelen güçlü talep oldu. Samsung'un yüksek bant genişlikli bellek (HBM) satışlarının 2026'da bir önceki yıla göre üç katından fazla artmasını beklediği aktarılıyor. Şirket mayıs sonunda HBM4E örneklerini göndermeye başlamıştı; özel tasarım HBM örneklerinin ise 2027'de gelmesi planlanıyor.

TrendForce'un aktardığı tahminlere göre DRAM sözleşme fiyatlarının dördüncü çeyrekte yüzde 10-15, NAND Flash fiyatlarının ise yüzde 15-20 artması bekleniyor. KB Securities de HBM4'ün HBM gelirleri içindeki payının bu yılki yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkabileceğini öngörüyor.

Kore basınındaki değerlendirmelere göre bellek işinin faaliyet marjı yüzde 80'i bile aşabilir. Yılın ilk üç çeyreğindeki toplam operasyonel kârın ise 250 trilyon won'u geçeceği tahmin ediliyor.

Ancak beklentiler yüksekti: Analistler ağustosta 113 trilyon won üzeri kâr öngörüyordu.

Ancak beklentiler yüksekti: Analistler ağustosta 113 trilyon won üzeri kâr öngörüyordu.

Yonhap News'in aktardığı piyasa beklentisi 105,41 trilyon won'du; açıklanan 107,4 trilyon won bu rakamın üzerinde kaldı. Ancak brokerajlar ağustos ayında 113 trilyon wonun üzerinde bir kâr öngörüyordu. Chosun Ilbo'nun yazdığına göre tahminler, won'un dolar karşısında sert değer kazanması ve cihaz iş kolları üzerindeki maliyet baskısı nedeniyle aşağı çekildi.

Güçlü won, dolar bazında hesaplanan gelirleri won'a çevirirken kârı törpüleyen bir etken. Buna rağmen Samsung, ikinci çeyrekte kaydettiği rekoru bir kez daha aşmayı başardı. Rakamların ön tahmin niteliğinde olduğu düşünülürse, kesinleşmiş sonuçların şirketin ilerleyen günlerdeki tam bilanço açıklamasıyla netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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