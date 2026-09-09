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Samsung, iPhone 18 Lansmanını Canlı Canlı Trolledi: "Artıklarımızı Isıtmayı Bitirince Haber Ver"

Samsung, iPhone 18 Lansmanını Canlı Canlı Trolledi: "Artıklarımızı Isıtmayı Bitirince Haber Ver"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 22:11
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Apple, Cupertino'daki 'Surprise and Shine' etkinliğiyle iPhone 18 Pro serisini ve şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Ancak lansmanın en çok konuşulan olayı Apple'ın değil Samsung'un yaptığı oldu. Samsung Mobile US, sunum devam ederken dakika dakika iPhone'u tiye alan paylaşımlar yaptı. Katlanabilir telefondan aksesuarlara kadar sahnede açılan her başlığa bir gönderme düşen mesajlar kısa sürede gündem oldu.

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Apple sahnede yeni özellikleri sıralarken Samsung'un ilk mesajı düştü: "Yatak başı saati de mi? Bu iş Groundhog Day'e döndü."

Apple sahnede yeni özellikleri sıralarken Samsung'un ilk mesajı düştü: "Yatak başı saati de mi? Bu iş Groundhog Day'e döndü."

Samsung Mobile US, Apple'ın 9 Eylül'de düzenlediği etkinlik boyunca X hesabından art arda paylaşım yaptı. Şirketin ilk gönderme yaptığı başlık, iPhone'un yeni yatak başı saati moduydu. 'Not the bed side clock. It's giving groundhog day' ifadesiyle, aynı yeniliklerin yıllardır tekrar tanıtıldığını ima etti; atıf yapılan Groundhog Day filmi, aynı günü sonsuz kez yaşamak üzerine kurulu.

Şirket bununla kalmadı. Tasarımın tanıdıklığına vurgu yapan bir başka paylaşımda 'Her şey çok tanıdık geliyor. Bu bir Sims devam oyunu mu?' diye sordu. Apple'ın kendi fikirlerini ödünç aldığını savunduğu gönderide ise cümle çok daha netti: 'Artıklarımızı ısıtmayı bitirince haber verin.'

Paylaşımların tamamı sunum ekranda akarken, yani canlı canlı yapıldı.

Ancak en çok paylaşılan mesaj, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun adı için geldi: "Çok üzgünüm Duolingo, bizi de kopyaladılar."

Ancak en çok paylaşılan mesaj, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun adı için geldi: "Çok üzgünüm Duolingo, bizi de kopyaladılar."

Samsung, dil öğrenme uygulaması Duolingo'yu etiketleyerek 'I'm so sorry, @DuoLingo. They copied us too #Solidarity' paylaşımını yaptı. Apple'ın yeni katlanabilir modeline verdiği 'Duo' adına gönderme yapan mesaj, etkinlik boyunca en çok etkileşim alan gönderilerden biri oldu.

Katlanabilir telefon konusunda Samsung'un tonu daha meydan okuyucuydu. Apple'ın bu segmente girmek için yıllarca beklemesine atıf yapan şirket, 'Bizi beklettiniz mi? Sorun değil. Biz şurada üç kat katlamaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı. Cümle, Samsung'un üç parçalı katlanabilir modeliyle Apple'ın tek katlanan iPhone Duo'su arasındaki farka işaret ediyordu.

Apple ise kitap tarzı katlanan iPhone Duo'yu, açıldığında 7,8 inçlik LTPO OLED panele dönüşen gövdesiyle tanıttı. Cihazın Türkiye fiyatı 256 GB modelde 229.999 TL'den başlıyor.

Aksesuarlar ekrana gelince Samsung yine dayanamadı: "Yemek yok, ortada sadece sos var."

Aksesuarlar ekrana gelince Samsung yine dayanamadı: "Yemek yok, ortada sadece sos var."

Samsung'un aksesuar hattına yönelik mesajı 'Accessories? It's giving condiments and no food. #ItsTimeToSwitch' şeklindeydi. Şirket, paylaşımı yıllardır kullandığı 'değiştirme zamanı' etiketiyle kapattı.

Fiyat tarafında ise tablo tam Samsung'un istediği gibi değil. Apple, iPhone 18 Pro'yu ABD'de 1.199 dolardan, Pro Max'i 1.299 dolardan satışa çıkardı ve her iki modele 100 dolar zam yaptı. Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ise ABD'de 1.299 dolardan başlıyor, yani yeni iPhone 18 Pro'dan 100 dolar daha pahalı. Bellek maliyetlerindeki artış yüzünden Samsung ve Google da son amiral gemilerine benzer bir zam yapmıştı.

Apple cephesinden Samsung'un paylaşımlarına henüz bir yanıt gelmedi. iPhone 18 Pro ve Pro Max için ön siparişler 12 Eylül'de başlıyor, cihazlar 18 Eylül itibarıyla raflarda olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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