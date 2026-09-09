Samsung, iPhone 18 Lansmanını Canlı Canlı Trolledi: "Artıklarımızı Isıtmayı Bitirince Haber Ver"
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Apple, Cupertino'daki 'Surprise and Shine' etkinliğiyle iPhone 18 Pro serisini ve şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Ancak lansmanın en çok konuşulan olayı Apple'ın değil Samsung'un yaptığı oldu. Samsung Mobile US, sunum devam ederken dakika dakika iPhone'u tiye alan paylaşımlar yaptı. Katlanabilir telefondan aksesuarlara kadar sahnede açılan her başlığa bir gönderme düşen mesajlar kısa sürede gündem oldu.
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Apple sahnede yeni özellikleri sıralarken Samsung'un ilk mesajı düştü: "Yatak başı saati de mi? Bu iş Groundhog Day'e döndü."
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Ancak en çok paylaşılan mesaj, Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun adı için geldi: "Çok üzgünüm Duolingo, bizi de kopyaladılar."
Aksesuarlar ekrana gelince Samsung yine dayanamadı: "Yemek yok, ortada sadece sos var."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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