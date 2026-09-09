Samsung, iPhone 18 Lansmanını Canlı Canlı Trolledi: "Artıklarımızı Isıtmayı Bitirince Haber Ver"

Samsung'un aksesuar hattına yönelik mesajı 'Accessories? It's giving condiments and no food. #ItsTimeToSwitch' şeklindeydi. Şirket, paylaşımı yıllardır kullandığı 'değiştirme zamanı' etiketiyle kapattı.

Fiyat tarafında ise tablo tam Samsung'un istediği gibi değil. Apple, iPhone 18 Pro'yu ABD'de 1.199 dolardan, Pro Max'i 1.299 dolardan satışa çıkardı ve her iki modele 100 dolar zam yaptı. Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 Ultra ise ABD'de 1.299 dolardan başlıyor, yani yeni iPhone 18 Pro'dan 100 dolar daha pahalı. Bellek maliyetlerindeki artış yüzünden Samsung ve Google da son amiral gemilerine benzer bir zam yapmıştı.

Apple cephesinden Samsung'un paylaşımlarına henüz bir yanıt gelmedi. iPhone 18 Pro ve Pro Max için ön siparişler 12 Eylül'de başlıyor, cihazlar 18 Eylül itibarıyla raflarda olacak.